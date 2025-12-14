13.12.2025, 19:47 34536
На трассе в Акмолинской области произошло смертельное ДТП с участием семи машин
Фото: Depositphotos
Кокшетау. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Астана - Ерейментау - Шидерты в Акмолинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием семи машин, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, в результате ДТП два человека с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение. Один пассажир скончался на месте происшествия", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд страшных ДТП с многочисленными жертвами.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
14.12.2025, 12:12 10611
Рейсы из Актау и Атырау задерживаются из-за непогоды
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Рейсы из городов Актау и Атырау задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба авиакомпании Air Astana.
Рейсы из и в Актау и Атырау задерживаются в связи с неблагоприятными погодными условиями и невозможностью произвести противообледенительное обслуживание самолетов в Актау и Атырау. Пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса на официальном сайте или в мобильном приложении перед выездом в аэропорт", - говорится в сообщении.
Также в Мангистауской области временно ограничено движение по одной из ключевых трасс, пишет Lada.kz.
По информации областного филиала АО "НК "Казавтожол", сегодня, 14 декабря, в 01.30 была закрыта автодорога Бейнеу - граница Атырауской области, протяженностью 123 километра. Как пояснили специалисты, ограничение связано с неблагоприятными погодными условиями в соседнем регионе.
Напомним, в конце ноября Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК объявило возможных изменениях и задержках рейсов в связи с обязательным немедленным обновлением программного обеспечения на самолетах Airbus.
13.12.2025, 10:05 46426
Два человека погибли, 11 пострадали в результате взрыва в кафе в Карагандинской области
Караганда. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли, 11 пострадали в результате взрыва в кафе в Шетском районе Карагандинской области на станции Мойынты, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Предварительная причина взрыва газового баллона - нарушения требований по безопасной эксплуатации систем газоснабжения, в том числе бытовых газовых баллонов. В одноэтажном здании предварительно произошел взрыв газового баллона с последующим обрушением перекрытия на площади около 200 квадратных метров. Проводится разбор завалов. По уточненным данным, в результате происшествия погибло два человека, одиннадцать пострадавших были доставлены в районную больницу для оказания медицинской помощи", - заявили в ведомстве.
Подчеркивается, что пожар полностью ликвидирован.
Спасатели проводят обследование поврежденных конструкций и принимают меры по недопущению повторного возгорания", - добавили в пресс-службе.
Напомним, вчера в пятиэтажном жилом доме в Уральске прогремел взрыв, в результате которого были выбиты оконная рама и балконная перегородка в одной из квартир.
12.12.2025, 17:06 73141
В одной из многоэтажек Уральска прогремел взрыв
Фото: кадр из видео
Уральск. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятиэтажном жилом доме в Уральске прогремел взрыв, в результате которого были выбиты оконная рама и балконная перегородка в одной из квартир, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.
Поступило сообщение о том, что из балконного окна квартиры, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома Уральска, виден сильный дым. Оперативно прибывшие к месту вызова пожарные подразделения обнаружили, что в квартире открытым пламенем горели личные вещи и мебель. Тушение пожара было осложнено хлопком газовоздушной смеси, в результате которого были выбиты оконная рама и балконная перегородка", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пострадавших среди жителей и сотрудников нет.
По сведениям соседей, в данной квартире никто не проживал. Пожар полностью ликвидирован на площади 10 квадратных метров. Причина устанавливается. В тушении пожара были задействованы 23 человека личного состава и 6 единиц техники ДЧС", - добавили в пресс-службе.
Ранее взрыв газа произошел в трехэтажке в Алматинской области.
12.12.2025, 12:06 82091
Пассажирка скончалась на рейсе Гуанчжоу - Алматы
По предварительным данным, причиной стало хроническое заболевание
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На бору рейса, следовавшего из Гуанчжоу в Алматы, предварительно из-за хронического заболевания скончалась пассажирка.
Информация об инциденте появилась в Сети.
В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по данному факту линейным отделом полиции в аэропорту Алматы возбуждено уголовное дело.
Предварительная причина смерти - хроническое заболевание. Обстоятельства устанавливаются. По результатам будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении.
Аналогичный случай гибели пассажира во время перелета произошел 10 декабря. Во время выполнения рейса Актобе - Алматы у одной из пассажирок внезапно ухудшилось состояние здоровья, врачи не смогли ее спасти.
11.12.2025, 17:19 115986
В прибывшем на станцию "Алматы-2" поезде 52 человека отравились газом
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 52 человека, в том числе 10 детей, отравились угарным газом по прибытии поезда на станцию "Алматы-2", сообщили в управлении здравоохранения Алматы.
По данным управления, всего пострадали 52 человека, в том числе дети. На место происшествия было направлено 13 бригад скорой медицинской помощи.
Все пострадавшие были доставлены в приемные покои стационаров города для проведения обследования и оказания необходимой медицинской помощи.
По результатам обследований госпитализировано 10 детей, из них 2 находятся в отделении реанимации, остальные - в профильных отделениях. Остальные пациенты после осмотра и оказания помощи отпущены на амбулаторное лечение по месту жительства. Состояние госпитализированных пациентов находится под контролем врачей. Все они обеспечены необходимым объемом медицинской помощи", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе АО "Қазақстан темір жолы" заявили, что перевозчик не имеет отношения к случившемуся.
Поезд, в котором произошло отравление, не относится к АО "Пассажирские перевозки" и принадлежит частному перевозчику. Вагоны были предоставлены киностудии для проведения съемок", - пояснили в КТЖ.
В департаменте полиции на транспорте сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда".
11.12.2025, 13:51 124276
Автобус столкнулся с троллейбусом в Алматы: пострадала женщина
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Женщина пострадала в результате столкновения автобуса с троллейбусом в в Медеуском районе города Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель автобуса 65-го маршрута, следуя по проспекту Достык в южном направлении, южнее улицы Богембай батыра, допустил наезд на стоящий на остановочном комплексе троллейбус, который производил посадку и высадку пассажиров. В результате данного ДТП пострадала пассажир автобуса женщина 66 года рождения. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Медеуского района", - говорится в сообщении.
11.12.2025, 12:36 127736
Четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Өскемен
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей на трассе Алматы - Өскемен, сообщает пресс-служба департамента полиции Жетысуской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля KIA, двигаясь по трассе в условиях резкого ухудшения погодных условий - снежной метели, гололеда и ограниченной видимости, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП на месте погибли четверо человек. Еще четыре пассажира с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ДП.
10.12.2025, 20:37 158311
Четверо железнодорожников погибли под колесами поезда в Карагандинской области
Фото: Depositphotos
Караганда. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На участке Мойынты - Шыганак, на перегоне Шешенкара - Каражангыл, четверо работников железной дороги погибли под колесами грузового поезда, сообщили в пресс-службе "Қазақстан темір жолы".
При следовании грузового поезда машинист применил экстренное торможение. В зоне железнодорожного полотна путевая бригада станции Сарышаган выполняла плановые работы по смене рельса. Несмотря на предпринятые все необходимые меры, предотвратить несчастный случай не удалось. Четверо работников получили травмы, несовместимые с жизнью", - проинформировали в КТЖ.
Как отметили в компании, для установления всех обстоятельств и причин произошедшего создана специальная комиссия во главе главного инженера АО "НК "КТЖ" в составе руководителей ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" и дирекции магистральной сети. Комиссия оперативно выехала на место происшествия для проведения расследования.
