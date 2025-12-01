Тело новорожденного обнаружили в Кентау

Он водворен в следственный изолятор

Павлодар. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры Казахстана из России экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в убийстве павлодарского предпринимателя.





21 февраля текущего года потерпевший выехал на работу и перестал выходить на связь, в связи с чем был объявлен без вести пропавшим. В ходе досудебного расследования установлено, что в тот же день в Павлодаре бизнесмен встретился с подозреваемым во дворе его жилого дома. Между ними на почве финансовых разногласий возник конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшему 22 ножевых ранения в область грудной клетки и лица. От полученных травм потерпевший скончался на месте. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый спрятал тело погибшего и его автотранспортное средство в своем гараже, после чего скрылся за пределами Республики Казахстан", - проинформировали в Генпрокуратуре.





Сообщается, что в марте текущего года он был задержан на территории России и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





За инкриминируемое ему преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет.