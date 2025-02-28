Тело новорожденного обнаружили в мусорном контейнере в Усть-Каменогорске

Также за мошенничество осуждены пособник и секретарь суда

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Талдыкорган. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанку, которая была изнасилована бывшим руководителем управления полиции Талдыкоргана, приговорили к шести годам лишения свободы за мошенничество, сообщили в пресс-службе областного суда Жетысу.





Речь идет о громком деле в отношении бывшего начальника управления полиции Талдыкоргана, который в апреле прошло года был осужден на 11 лет колонии за изнасилование 27-летней женщины в рабочем кабинете во время несения службы.





Согласно материалам суда, супруга экс-полицейского узнала, что у нее и потерпевшей есть общий знакомый. Она предложила ему переговорить с пострадавшей о возможности изменения показаний потерпевшей за денежное вознаграждение. В частности, речь шла об изменении квалификации преступления с изнасилования на понуждение к половому сношению. Посредник согласился на это предложение и получил часть обещанных средств в размере 3 млн тенге.





9 февраля 2024 года уголовное дело в отношении экс-начальника полиции поступило в Талдыкорганский горсуд для рассмотрения по существу. Секретарь суда, войдя в доверие к супруге подсудимого, сказала ей, что потерпевшая за изменение своих показаний требует 50 млн тенге, на что женщина согласилась. Позже секретарь сообщила супруге подсудимого о снижении требуемой суммы до 40 млн тенге. Получив деньги от супруги подсудимого двумя траншами, потерпевшей она передала только 20 млн тенге, оставшуюся половину присвоила себе.





В итоге суд признал виновными пособника, секретаря суда и жертву изнасилования виновными в мошенничестве и назначил им по 6 лет лишения свободы.





Секретарь суда, как госслужащая, дополнительно была лишена права занимать должности на государственной службе.





Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей в полном объеме и взыскал:





• с пособника - 3 млн тенге;





• с пособника и жертвы изнасилования - солидарно 20 млн тенге;





• с секретаря суда - 20 млн тенге.