Казахстан продлил на полгода запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о деятельности компании и основных направлениях реализации инвестиционной программы, - Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о деятельности компании и основных направлениях реализации инвестиционной программы, сообщает пресс-служба Акорды.





Отмечена положительная динамика: за два года выпуск стали увеличился на 22%, добыча угольного концентрата - на 26%, железорудного - на 32%. Достигнуто снижение себестоимости продукции на 28%, а количество выпускаемых марок стали выросло с 260 до 350", - говорится в сообщении.





Также Андрей Лаврентьев доложил о реализации 9 крупных инвестиционных проектов, направленных на формирование стального каркаса страны и сокращение импорта металлопроката. Кроме того, развивается выпуск новых премиальных марок стали, включая продукцию для строительства атомных электростанций.





Кроме того, президенту были представлены программы развития угольного и горнорудного направлений. Отдельный акцент сделан на безопасности труда и социальных инициативах. Qarmet обновляет собственные медицинские и образовательные учреждения.





Глава государства был проинформирован о формировании крупного металлургического кластера вокруг Qarmet, благодаря которому малые и средние предприятия получают возможность глубокой переработки сырья.





Программа была инициирована совместно с национальным инвестиционным холдингом "Байтерек". Также ведется системная работа с машиностроительными заводами по использованию казахстанской стали при производстве", - сообщили в пресс-службе.





По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев положительно оценил проведенную работу и поддержал представленный план развития Qarmet. Он подчеркнул важность продолжения деятельности по комплексной модернизации предприятия, решению социальных задач, улучшению экологической ситуации, а также наращиванию машиностроительного производства.



