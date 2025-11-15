Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа

На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на втором форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил провести интеграцию информационных систем агропромышленного комплекса, сообщает Акорда.





Предстоит продолжить оптимизацию информационных систем в АПК. Сейчас они разрознены и, по существу, не интегрированы между собой. Следовательно, решения зачастую принимаются на основе неточной статистики. Объективную картину должны представить результаты Национальной сельскохозяйственной переписи. Полученные сведения должны лечь в основу модернизации и дальнейшего развития цифровых систем в агросекторе", - сказал президент.





Он поручил правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам провести интеграцию отраслевых информационных систем, обеспечить постоянный контроль качества данных.





На базе платформы e-АПК нужно выстроить единую архитектуру сельскохозяйственных данных, которая обеспечит комплексное управление отраслью", - пояснил он.





Президент отметил необходимость цифровизации АПК.





Для сельского хозяйства это имеет принципиальное значение, поскольку новые технологии позволяют существенно сократить издержки и повысить производительность (...) Предстоит сформировать эффективную систему учета и контроля государственных запасов зерна с помощью цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта. Для этого необходимо модернизировать действующие и приступить к строительству новых современных элеваторов. В программе финансирования строительства частных элеваторов обязательным критерием должно стать наличие электронных систем приема и отгрузки зерна", - подчеркнул он.





На сельское хозяйство приходится около 60% всего водозабора. Рациональное, другими словами, экономное использование воды в аграрной сфере - определяющий фактор устойчивости всей нашей водной экосистемы.





В агросекторе стали внедрять современные технологии экономии воды, сокращать площади влагоемких культур, но это только начало работы. Эксперты считают возможным в течение трех лет довести охват водосберегающими технологиями до одного миллиона гектаров.





Вместе с тем Токаев обратил внимание на модернизацию водной инфраструктуры. На сельское хозяйство, по его словам, приходится около 60% всего водозабора.





Работы по модернизации водного хозяйства много, но она должна быть взаимоувязана с планами развития сельскохозяйственной отрасли. Наши ведомства стали увлекаться разработкой планов и так называемых "дорожных карт", которые даже не согласованы между собой, содержат спорные с точки зрения реализации моменты по принципу "Нам бы день простоять, да ночь продержаться". Это практику надо прекращать", - высказался глава государства.





Также в своем выступлении Токаев высказался об использовании возвращенной в госсобстенность земле. Всего с 2022 года государству возвращено более 14 млн гектаров сельскохозяйственных земель.





Он подчеркнул, что работа по предоставлению земельных участков гражданам ведется крайне медленно.





Планы акиматов по данному вопросу не должны оставаться на бумаге. Главное - не допустить, чтобы земля снова простаивала и оставалась неосвоенной. В настоящее время Правительство разрабатывает План поддержки бизнеса в животноводстве. Пастбища должны быть предоставлены сельским жителям и инвесторам, имеющим конкретные планы их освоения. В документе, который будет принят в середине следующего года, необходимо предметно обозначить пути решения этого вопроса", - сказал глава государства.





Одним из серьезных препятствий, по его словам, остается низкая залоговая стоимость земельных участков. Действующая система кадастровой оценки не соответствует реальной рыночной ситуации.





Правительству следует обратить внимание на этот вопрос и пересмотреть методологию определения кадастровой стоимости", - поручил Токаев.





Он подчеркнул, что распределение земельных участков должно осуществляться посредством электронного конкурса.





Главная обязанность тех, кто получает землю, - рационально использовать и эффективно осваивать ее. Кроме того, необходимо пересмотреть подходы к мониторингу земельных ресурсов, поскольку имеющиеся данные по сельскохозугодьям неполные. Такое положение дел препятствует осуществлению надлежащего контроля и своевременному возвращению неиспользуемых участков. Информация по процессу распределения земель должна быть в открытом доступе", - подчеркнул президент.





Отдельно Касым-Жомарт Токаев высказался о вопросе привлечения иностранных инвестиций в агросектор Казахстана.





В первую очередь, необходимо создавать благоприятные условия для деятельности иностранных инвесторов с передовыми технологиями. Правительство сформировало перечень из более чем 200 инвестиционных проектов, связанных с АПК. Данные проекты общей стоимостью около 4 трлн тенге (выделяемых за три года) реализуются в 12 секторах. Теперь эти проекты должны получить соответствующую поддержку на всех уровнях. И центр, и регионы должны быть активными в этом вопросе. Важно серьезно продумать, когда и каким образом будут реализованы проекты. Акиматы и министерства должны работать оперативно и слаженно", - подытожил президент.