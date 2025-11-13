В Казахстане планируют сохранить оптовые цены на сжиженный нефтяной газ

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Москва. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России назвал РФ крупнейшим торговым и инвестиционным партнером страны, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе пленарной сессии XXI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России назвал РФ крупнейшим торговым и инвестиционным партнером страны, сообщает пресс-служба Акорды.





Россия - крупнейший торговый и инвестиционный партнер Казахстана. Товарооборот между нашими странами превысил 28 млрд долларов, ведется целенаправленная работа, чтобы довести его до 30 млрд долларов. В 2024 году российские инвестиции достигли рекордного уровня - 4 млрд долларов. А общий накопленный объем российских инвестиций в Казахстан, по нашим данным, превысил 27 млрд долларов. В свою очередь казахстанские вложения в Россию составляют порядка 9 млрд долларов. В Казахстане плодотворно работают свыше 20 тысяч компаний с российским капиталом, которые создают тысячи рабочих мест и вносят большую лепту в динамичный рост нашей экономики. Эти внушительные показатели наглядно отражают высокую динамику нашего сотрудничества. Считаю, что мы должны не останавливаться на достигнутом уровне, неуклонно идти вперед, наращивать торговлю и инвестиции", - заявил глава государства.





Президент подчеркнул огромный вклад людей рабочих профессий в экономическое развитие двух стран.





2025 год был объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий, сейчас подводим его итоги. Мы взяли курс на всемерную поддержку людей рабочих профессий, повышение их престижа в обществе, реформу системы профессионального образования", - отметил он.





По мнению президента, в стремительно меняющихся реалиях рабочий будущего должен умело управлять различными интеллектуальными системами и цифровыми платформами.





Мы все прекрасно осознаем, что именно высокая квалификация и современные навыки специалистов выступают фундаментом промышленного роста и технологической модернизации наших стран", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.





Президент заявил, что в Казахстане недавно были утверждены концептуальные основы внедрения искусственного интеллекта в систему технического и профессионального образования.





Он также напомнил, что Казахстан при участии международного консорциума во главе с "Росатомом" приступил к строительству первой атомной электростанции.





Успешная реализация этого технологичного и наукоемкого проекта полностью зависит от деятельности высококлассных специалистов. На этапе строительства АЭС будет задействовано более шести тысяч рабочих и более трех тысяч специалистов среднего звена. При этом повышенным спросом будут пользоваться узкопрофильные специалисты. Поэтому укрепление кадрового потенциала атомной отрасли имеет для Казахстана первостепенное значение. Мы уделяем повышенное внимание сотрудничеству с российскими вузами в решении этого вопроса. Открытие филиала Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" на базе КазНУ имени аль-Фараби - тому яркое подтверждение", - заявил лидер Казахстана.





В завершение он подчеркнул, что Казахстан и Россия - надежные, проверенные временем стратегические партнеры и союзники.





Наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности. Дружба наших народов предопределена самой судьбой. Благодаря конструктивному, доверительному диалогу на всех уровнях казахстанско-российское сотрудничество наполняется новым содержанием. Наша самая протяженная в мире сухопутная граница стала ярким воплощением вечной дружбы и нерушимого добрососедства наших народов", - добавил глава государства.



