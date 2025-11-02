В Казахстане открыли горячую линию для жалоб на подорожание бензина и перебои с автогазом

Рассказать друзьям

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС, - Министерство энергетики фиксирует обращения граждан по фактам нарушения ценового моратория на бензин и дизтопливо, а также по вопросам наличия сжиженного нефтяного газа (автогаза) на отдельных АЗС, сообщили в пресс-службе ведомства.





В случае, если вы столкнулись с фактами завышения цен на бензин марки АИ-92 или отсутствия топлива на АЗС, просим обращаться по телефону горячей линии: +77018550248. Прием обращений будет осуществляться ежедневно в режиме 24/7. Каждый сигнал будет отработан. В случае подтверждения фактов, к недобросовестным участникам рынка будут приняты соответствующие меры", - заявили в Минэнерго.





Совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами Минэнерго будет строго пресекать любые попытки спекуляций и создания искусственного дефицита топлива, подчеркнули в министерстве.





В Минэнерго заверили, что все необходимые объемы бензина и дизельного топлива в соответствии с заявками регионов отгружены и находятся на нефтебазах. Никаких объективных причин для дефицита нет.





Также в ведомстве прокомментировали ситуацию с сжиженным нефтяным газом.





Плановый ремонт на одном из заводов-производителей был заблаговременно учтен министерством при формировании графиков поставок и выделении дополнительных объемов для регионов с высоким спросом. Таким образом, наблюдаемые очереди на отдельных АГЗС также связаны с вопросами внутреннего распределения и логистики на местах, а не с системным дефицитом", - отметили в министерстве.



