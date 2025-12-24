В Каспийском море произошло землетрясение

Фото: gov.kz

Рассказать друзьям

Туркестан. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мост через реку Келес в Туркестанской области обрушился 17 декабря 2025 года, - Мост через реку Келес в Туркестанской области обрушился 17 декабря 2025 года, сообщили в акимате Келесского района.





скриншот из видео





В связи с обрушением моста через реку Келес на территории Кошкаратинского сельского округа движение транспорта на данном участке полностью приостановлено. В целях обеспечения безопасности населения и участников дорожного движения рассмотрена объездная дорога протяженностью 10-15 километров через сельские округа Алпамыс батыр и Биртилек. В настоящее время движение осуществляется через этот альтернативный маршрут", - проинформировали в районном акимате.





Схема, к которой прилагается направление движения объездной дороги, показана на рисунке





Установлены дорожные знаки, усилен контроль со стороны соответствующих служб.





Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и воспользоваться указанной объездной дорогой", - обратились в акимате к водителям.













По данным ведомства, ранее на мосту через реку Келес образовалась трещина. В связи с этим в целях обеспечения безопасности движение по мосту было приостановлено.





По предварительным данным, опасность возникла из-за многолетней эксплуатации моста и смыва днища опорных колонн. Мост находился на балансе управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области.