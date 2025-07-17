16.07.2025, 16:40 39606
В Казахстане выросло число ДТП на более чем 50% за полгода
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Астана. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выросло число дорожно-транспортных происшествий на 54% за полгода, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
За первые 6 месяцев 2025 года в стране зарегистрировано 15 698 ДТП, что на 54% больше, чем за тот же период прошлого года. В результате пострадали 22 346 человек, из них 955 - погибли. Больше всего ДТП зарегистрировано на трассах республиканского значения - 1401. Пострадали - 3146, ранен - 2791, погибли - 355. Больше всего ДТП в Алматинской - 404, Акмолинской - 126 и Жамбылской - 121 областях", - заявили в пресс-службе.
По данным Генпрокуратуры, виновники ДТП:
• водители: легкового авто - 12 046, автобуса - 520, мопедов - 438, грузового - 390;
• пешеходы - 428;
• велосипедисты - 114;
• водители малого электрического ТС - 58;
• водители электрического самоката - 48.
Количество раненых детей выросло на 74,3% - с 3185 до 5552. Погибших на 7,1% - со 126 до 135. Больше всего погибших в Туркестанской - 27, Алматинской - 17, Жамбылской - 9 областях и области Жетысу - 9", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в мае в кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что в ведомстве разрабатывают новую меру контроля за самокатчиками - размеры идентификационных номеров на самокатах будут крупнее и заметнее.
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16.07.2025, 13:12 43951
Взрыв газопровода произошел в Алматы: повреждены дорога и автомобиль Дополнено
Фото: QazaqGaz Aimaq
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Алматы. 16 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв подземного газопровода произошел в городе Алматы, сообщает пресс-служба акционерного общества "QazaqGaz Aimaq".
Во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления, выполняемых подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп", произошел выход воздушной смеси. В результате инцидента были зафиксированы повреждения дорожного покрытия, дерева и автомобиля. Отметим, что данный газопровод не был подключен к общей системе газоснабжения, в этой связи подача товарного газа населению в Бостандыкском районе не прекращалась. На место происшествия незамедлительно прибыли все профильные аварийные службы города", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что работниками местной аварийно-диспетчерской службы АО "QazaqGaz Aimaq" были проведены оперативные мероприятия по определению возможных мест утечек газа.
Утечки газа не обнаружено. Территория инцидента оцеплена, угрозы для населения нет. Жертв нет. АО "QazaqGaz Aimaq" держит ситуацию под контролем и просит граждан сохранять спокойствие", - добавили в компании.
Дополнено 16.07.2025, 14.19
После взрыва газопровода, который произошел в городе Алматы, в Центральную городскую клиническую больницу были доставлены два пациента, сообщает пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.
После проведения всех необходимых обследований им был поставлен диагноз - ушибы мягких тканей. Состояние пациентов стабильное, в госпитализации не нуждаются. После осмотра они направлены на амбулаторное лечение", - проинформировали в управлении.
Дополнено 16.07.2025, 20.05
По предварительной версии, причиной происшествия мог стать скрытый производственный дефект трубы - нарушение целостности заводского шва прямошовной трубы диаметром 426 мм.
Мы незамедлительно отреагировали, оцепили участок и провели первичное обследование. Газоснабжение не нарушено, угрозы нет. Подрядная организация возьмет на себя возмещение причиненного ущерба. Как социально ориентированная компания, мы, АО "QazaqGaz Aimaq", держим ситуацию под контролем", - сказал директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Акылбай Сапаров.
Ранее в Талдыкоргане произошла утечка газа.
11.07.2025, 14:17 174611
Алматинец получил ограничение свободы за оскорбление полицейских
В столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, повел себя агрессивно и отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции
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Астана. 11 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинец получил 1 год и 1 месяц ограничения свободы за угрозы и оскорбления в адрес полицейских в аэропорту Астаны.
В столичном аэропорту житель Алматы, опоздав на рейс, повел себя агрессивно и отказался подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, обеспечивавших общественный порядок на территории воздушной гавани. Мужчина не только проигнорировал указания полицейских, но и допустил в их адрес оскорбительные высказывания, открыто угрожал причинением вреда здоровью. Его действия квалифицированы как преступление против представителей власти", - сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры РК.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года и 1 месяца ограничения свободы.
Приговор суда вступил в законную силу.
Напомним, 7 марта неадекватный посетитель напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы.
10.07.2025, 12:12 200371
В Талдыкоргане произошла утечка газа
Фото: кадр из видео
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Талдыкорган. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Талдыкоргане на распределительной линии подземного газопровода высокого давления произошла утечка газа, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу.
В службу чрезвычайных ситуаций поступило сообщение о запахе газа. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что из распределительной линии подземного газопровода высокого давления происходит утечка газа без горения. В результате инцидента возгорания не произошло. Утечка газа была своевременно устранена. В настоящее время опасность ликвидирована", - заявили в департаменте.
Подчеркивается, что на месте происшествия работает аварийная газовая служба, а ситуация находится под полным контролем специалистов.
Напомним, в прошлом году мужчина погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Алматинской области.
08.07.2025, 14:55 241181
Жители Жамбылской области ощутили подземные толчки
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Тараз. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой 6 баллов произошло в Жамбылской области, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
8 июля в 14.30 сетью сейсмических станций ТОО "Национальный научный центр сейсмологических исследований и информации" МЧС РК зарегистрировано землетрясение.
По данным МЧС, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 334 километрах на юго-запад от Алматы.
Сведения об ощутимости:
- село Кулан - 6 баллов;
- село Мерке - 5 баллов;
- горд Шу - 3 балла;
- село Сарыкемер - 3 балла;.
- село Толе Би - 3 балла;
- Тараз - 3 балла;
- село Аса - 2 балла;
- село Мойынкум- 2 балла;.
- село Кордай - 2 балла;
- село Бауыржан Момышулы - 2 балла;
- город Каратау - 2 балла;
- село Турар Рыскулов - 2 балла.
В пресс-службе министерства отметили, что к настоящему времени сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.
Создан оперативный штаб, открыта горячая линия для связи и помощи: командный центр МЧС РК - 87172-55-96-21; ДЧС Жамбылской области 8-7262-51-41-67.
Дополнено 08.07.2025, 17.40
Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме после землетрясения в Жамбылской области, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Специалистами филиала ГУ "Казселезащита" МЧС РК проведено обследование наиболее опасных участков. Крупных повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Также обследованы дороги республиканского значения в Меркенском и Рыскуловском районах. Задействовано более 100 специалистов и свыше 40 единиц техники", - заявили в ведомстве.
08.07.2025, 13:09 243386
Сбил полицейского и пытался скрыться: 20-летнего скутериста задержали в Алматы
Правонарушитель арестован на 10 суток
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Алматы. 8 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали 20-летнего мопедиста, который сбил полицейского и попытался скрыться.
По данным департамента полиции Алматы, инцидент произошел на улице Толе би.
Экипаж специализированного батальона местной полицейской службы заметил мопед, движущийся по встречной полосе. Полицейские предприняли попытку остановить нарушителя, однако тот проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Когда один из патрульных продолжил преследование пешком, водитель мопеда намеренно сбил его и уехал с места происшествия", - сообщили в полиции.
Нарушитель был установлен и задержан. В отношении него составлены административные материалы сразу по нескольким фактам, в том числе за неповиновение законному требованию сотрудника полиции", - проинформировали в департаменте.
Правонарушитель арестован на 10 суток.
Это вопиющий случай, и в нем сработал основной принцип - неотвратимость наказания. Общественная безопасность не может быть поставлена под угрозу из-за беспечности, безответственности или агрессии отдельных участников движения. Каждый обязан соблюдать Закон. Мы будем жестко пресекать такие проявления", - резюмировал начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.
В июне сообщалось, что за 2 месяца в Алматы за нарушение ПДД оштрафовали 5 тысяч мопедистов. 2 тыс. мопедов эвакуированы на штрафстоянки. Среди наиболее частых нарушений: несоблюдение требований дорожных знаков, пересечение сплошной линии разметки, нарушения при перестроении, установка нештатного оборудования - ярких фар и громких глушителей, не соответствующих техническим регламентам.
06.07.2025, 14:57 320871
Семь человек погибли в ДТП на трассе близ Балхаша
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Балхаш. 6 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 5 июля водитель Kia Sedona, двигаясь в направлении города Балхаша, не доезжая до поселка Акшатау, по предварительным данным, при попытке обгона не отреагировал на дорожные знаки и выехал на участок дороги, где проводились дорожные работы, а затем врезался на криволинейный барьер, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.
В результате столкновения автомобиль загорелся. В результате ДТП, по предварительным данным, семеро пассажиров погибли на месте. Водитель и еще один пассажир были доставлены в медицинское учреждение.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначены необходимые экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, 5 июля три человека погибли в ДТП возле села Коктобе, в 37 км от Павлодара.
05.07.2025, 18:27 416981
Три человека погибли в аварии близ Павлодара
Возбуждено уголовное дело
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Павлодар. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Три человека погибли в ДТП возле села Коктобе, в 37 км от Павлодара, сообщает департамент полиции города.
Столкновение автомобилей произошло 5 июля.
Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования. На месте работают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в департаменте.
По данным Генпрокуратуры, в прошлом году в Казахстане зафиксирован резкий рост количества ДТП. Более половины из них приходится на 6 регионов: Алматы, Алматинскую, Жамбылскую и Актюбинскую области, Астану и Шымкент. В структуре смертности от несчастных случаев доля смертности от ДТП составляет 23,5%.
04.07.2025, 14:50 470131
Режим ЧС объявлен в одном из районов Акмолинской области
Главой Зерендинского района принято соответствующее решение
Фото: кадр из видео
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Кокшетау. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Зерендинском районе Акмолинской области, сообщает пресс-служба районного акимата.
В соответствии с рекомендациями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Зерендинского района акимом района Асетом Курмангожиным 25 июня 2025 года принято решение об объявлении на территории Зерендинского района чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба", - заявили в акимате.
Также в ходе внеочередного оперативного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Зерендинского района обсудили следующие вопросы:
- организация работ по устройству заградительной дамбы вдоль прибрежной зоны - от территории гимназии имени Габдуллина до улицы Тәуелсіздік;
- проведение механической очистки прибрежной зоны вдоль улицы Мусина от иловых отложений и растительности;
- рассмотрение вопроса о зарыблении водоема травоядными видами рыб.
Ранее казахстанка Виктория Макарова опубликовала ролик, снятый в поселке Зеренда Акмолинской области, сообщает tengrinews.kz. По словам женщины, за последние несколько лет местное озеро превратилось в болото, а дома, расположенные рядом, начали регулярно подтапливаться. У местных жителей сгнили огороды, а над головами накренились столбы ЛЭП.
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