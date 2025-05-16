Как будут контролировать самокатчиков, рассказали в МВД

Фото: primeminister.kz

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев встретился с представителями международных компаний Bartholet и ABEST по вопросам развития горнолыжного туризма, сообщает пресс-служба главы - Заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев встретился с представителями международных компаний Bartholet и ABEST по вопросам развития горнолыжного туризма, сообщает пресс-служба главы правительства





Во время переговоров обсуждены перспективы стратегического сотрудничества и реализации инвестиционных проектов в сфере горнолыжного туризма на территории Казахстана.





В настоящее время в стране реализуются масштабные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. Новый импульс получили горные кластеры в Алматы и Алматинской области. Наряду с этим имеются широкие возможности для развития горнолыжного и природного туризма в Восточно-Казахстанской области, а также для проведения комплексной модернизации Щучинско-Боровской курортной зоны с целью формирования инфраструктуры круглогодичного отдыха, развития экологического и спортивного туризма.





Одним из приоритетных направлений стало развитие всесезонного туристического кластера в Риддере. Проект ориентирован на формирование пространства для полноценной жизни, восстановления и оздоровления, где спорт и природа становятся частью повседневности. Ведется обсуждение возможного размещения кластера на территории порядка 3,4 тыс. га с созданием до 38 км горнолыжных трасс, размещением на 2,3 тыс. гостиничных ключей и пропускной способностью до 6 тыс. человек в пиковый день. В случае реализации проект может обеспечить круглогодичную активность, создать свыше 1,5 тыс. рабочих мест, привлечь более полумиллиона туристов ежегодно и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в регионе.





Развитие туризма - это не только про экономику, это про качество жизни, устойчивую занятость и сохранение уникальной природы Казахстана. Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве с надежными инвесторами и открыты к новым идеям, особенно если они соответствуют нашему стратегическому курсу на всесезонный, экологичный и ориентированный на человека туризм", - подчеркнул Ермек Кошербаев.





Ключевым технологическим партнером в обсуждаемом проекте выступает швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG - один из мировых лидеров в области канатных дорог и транспортных систем.





Мы заинтересованы в применении наших решений в рамках проекта в Риддере. Технологии Bartholet, включая концепцию RopeTaxi, позволяют интегрировать канатные системы в архитектурную структуру курортов, что обеспечивает высокую гибкость, комфорт и бесшовную логистику. Наш опыт работы в сложных климатических условиях и горной местности может быть полезен при создании надежной и энергоэффективной инфраструктуры на данном объекте", - отметил руководитель компании Маркус Менци.





Правительство РК подтвердило готовность оказывать всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам, обеспечивать институциональное сопровождение и содействие на всех этапах - от проектирования до ввода в эксплуатацию объектов.