15.05.2025, 15:35 29441
Как будут контролировать самокатчиков, рассказали в МВД
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха сообщил, что в ведомстве разрабатывают новую меру контроля за самокатчиками - размеры идентификационных номеров на самокатах будут крупнее и заметнее, передает корреспондент агентства.
Сейчас эта инициатива депутатов - мы хотим сказать, чтобы эти номера были больше, мы разработаем, чтобы номер был видим. Условно говоря, если наезд совершили и вы увидели это, говорите полиции: "Самокат с таким-то номером наехал на ребенка". Соответственно, мы с агрегатором посмотрим, кто в это время ехал на этом самокате. Мы найдем это лицо", - рассказал замминистра.
Он отметил, что по такому пути пошли в Москве. Фирмы-агрегаторы сами устанавливают "достаточно видные" номера на руле или раме - их видно издалека.
Потому что наши (номера. - Прим. ред.) на сегодня как спичечный коробок. Если эта инициатива будет поддержана депутатами, значит, будет возможность идентифицировать лицо, которое совершило правонарушение. Сегодня они себя так ведут, потому что считают, что их никто не узнает и не найдет", - высказался Игорь Лепеха.
По его словам, на велосипеды эта норма распространяться не будет.
В прошлом году количество ДТП в Казахстане увеличилось вдвое. Беспредел на дорогах усилили мопеды и самокаты.
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15.05.2025, 18:58 22791
В правительстве обсудили перспективы создания всесезонного туристического кластера в ВКО
Фото: primeminister.kz
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра РК Ермек Кошербаев встретился с представителями международных компаний Bartholet и ABEST по вопросам развития горнолыжного туризма, сообщает пресс-служба главы правительства.
Во время переговоров обсуждены перспективы стратегического сотрудничества и реализации инвестиционных проектов в сфере горнолыжного туризма на территории Казахстана.
В настоящее время в стране реализуются масштабные проекты по созданию современной туристической инфраструктуры. Новый импульс получили горные кластеры в Алматы и Алматинской области. Наряду с этим имеются широкие возможности для развития горнолыжного и природного туризма в Восточно-Казахстанской области, а также для проведения комплексной модернизации Щучинско-Боровской курортной зоны с целью формирования инфраструктуры круглогодичного отдыха, развития экологического и спортивного туризма.
Одним из приоритетных направлений стало развитие всесезонного туристического кластера в Риддере. Проект ориентирован на формирование пространства для полноценной жизни, восстановления и оздоровления, где спорт и природа становятся частью повседневности. Ведется обсуждение возможного размещения кластера на территории порядка 3,4 тыс. га с созданием до 38 км горнолыжных трасс, размещением на 2,3 тыс. гостиничных ключей и пропускной способностью до 6 тыс. человек в пиковый день. В случае реализации проект может обеспечить круглогодичную активность, создать свыше 1,5 тыс. рабочих мест, привлечь более полумиллиона туристов ежегодно и стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в регионе.
Развитие туризма - это не только про экономику, это про качество жизни, устойчивую занятость и сохранение уникальной природы Казахстана. Мы заинтересованы в долгосрочном партнерстве с надежными инвесторами и открыты к новым идеям, особенно если они соответствуют нашему стратегическому курсу на всесезонный, экологичный и ориентированный на человека туризм", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Ключевым технологическим партнером в обсуждаемом проекте выступает швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG - один из мировых лидеров в области канатных дорог и транспортных систем.
Мы заинтересованы в применении наших решений в рамках проекта в Риддере. Технологии Bartholet, включая концепцию RopeTaxi, позволяют интегрировать канатные системы в архитектурную структуру курортов, что обеспечивает высокую гибкость, комфорт и бесшовную логистику. Наш опыт работы в сложных климатических условиях и горной местности может быть полезен при создании надежной и энергоэффективной инфраструктуры на данном объекте", - отметил руководитель компании Маркус Менци.
Правительство РК подтвердило готовность оказывать всестороннюю поддержку потенциальным инвесторам, обеспечивать институциональное сопровождение и содействие на всех этапах - от проектирования до ввода в эксплуатацию объектов.
15.05.2025, 12:28 40821
Автодорога Центр - Запад свяжет Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом
Фото: primeminister.kz
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Костанай. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов прибыл с рабочей поездкой в Костанайскую область, сообщает пресс-служба главы правительства.
В регионе премьер ознакомился с проектом по строительству автодороги Центр - Запад.
Новая автомагистраль соединит Астану с Транскаспийским международным транспортным маршрутом через Аркалык, Тургай и Иргиз. Проект предполагает строительство современной трассы, соответствующей международным стандартам. Планируется обустройство трех транспортных развязок, 20 мостов, одного путепровода через железную дорогу, подъездных дорог к населенным пунктам. В результате маршрут от Астаны до западных областей будет сокращен на 560 км, что позволит проходить его на 5 часов быстрее", - говорится в информации.
По данным Минтранспорта, техническая категория трассы будет повышена с III до II уровня.
Новый маршрут охватит 13 населенных пунктов с населением 70 тыс. человек. Пропускная способность достигнет 3 тыс. авто в сутки. В целом реализация проекта позволит превратить город в ключевой логистический узел между севером и югом страны, а также между Центральной Азией и Россией. Это обеспечит надежную транспортную связь и станет стимулом для развития бизнеса и экономики региона", - уточнили в Минтрансе.
Премьер-министр поручил приступить к строительству автодороги в течение месяца.
Он также проверил, как продвигается восстановление аэропорта в Аркалыке и поручил завершить его в текущем году.
Кроме того, премьер проверил подготовку региона к новому отопительному сезону. В частности, ознакомился с деятельностью Аркалыкской ТЭЦ и планами по модернизации теплосетей.
Станция обслуживает 375 зданий. ТЭЦ входит в перечень теплоисточников в красной зоне риска по причине высокого износа коммуникаций. По данным акимата, за последние два года произведена замена более 17 км теплосетей, что позволило провести отопительный сезон 2024-2025 без аварийных отключений. В текущем году планируется ремонт еще 9,9 км тепловых трасс. По итогам реализации проекта модернизации ожидается снижение износа теплосетей в Аркалыке на 12%", - сообщили Бектенову.
Для дальнейшего снижения износа в регионе в текущем году реализуются 22 проекта по реконструкции теплотрасс общей протяженностью 27,9 км.
Также Бектенову представили планы по развитию "зеленой" энергетики в регионе.
Внимание уделено инициативе по строительству ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии в Костанайской области. В 2025-2028 годы планируется установка 165 ветрогенераторов. Строительство ветроэлектростанции позволит сократить выбросы углерода на 3,3 млн тонн в год. Кроме того, в городе Аркалыке и Костанайском районе запланировано строительство трех ветровых электростанций мощностью 150 МВт. В целом, в ближайшие два года будут реализованы 6 новых проектов в сфере ВИЭ суммарной мощностью 1,2 ГВт. По итогам реализации инициатив производство электроэнергии в регионе увеличится в 10 раз. Дополнительная выработка электроэнергии позволит покрыть растущие потребности региона с учетом планов по развитию промышленности. К 2028 году общую производительность альтернативных источников энергии Костанайской области планируется довести до 1,3 ГВт", - говорится в сообщении.
15.05.2025, 11:15 43766
Сенаторы вернули новый закон об аквакультуре в мажилис
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента предложили новую редакцию отдельных статей закона об аквакультуре и вернули его в мажилис, передает корреспондент агентства.
Новый закон определяет правовые основы для развития аквакультуры в Казахстане. В нем прописаны формы хозяйствования (прудовая, садковая, озерная, индустриальная), права и обязанности субъектов, меры господдержки, включая субсидии, кредитование и налоговые льготы. Внедряется государственный контроль в виде проверок и профилактических мероприятий, а также создается информационная система для мониторинга аквакультуры", - сообщили в аппарате верхней палаты парламента.
Отмечается, что особое внимание уделено привлечению инвестиций: водоемы республиканского и международного значения можно будет закрепить без конкурса при вложении не менее 150 тысяч МРП и наличии бизнес-плана.
Сенаторы концептуально поддержали новые нормы, но предложили редакцию отдельных статей двух законов, вернув их в мажилис.
В частности, предложено устанавливать запрет на деятельность в рыбохозяйственных водоемах только законами, а не подзаконными актами. Также пересмотрен подход к формированию реестра недобросовестных субъектов - из него исключены формулировки, которые могли приводить к двойному наказанию. Вместе с тем уточнена норма об оплате - вместо "платы за деятельность" установлено, что речь идет о плате за пользование природными ресурсами, согласно Налоговому кодексу.
15.05.2025, 10:52 46081
Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан согласовали водно-энергетические режимы на вегетационный период
Фото: Минэнерго РК
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Ташкент. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках Международного энергетического форума в Ташкенте состоялась плановая трехсторонняя встреча министров, курирующих энергетические и водные ресурсы Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, по итогам которой был подписан протокол, определяющий согласованные режимы работы энергетических объектов и порядок вододеления в бассейне реки Сырдарья на предстоящий вегетационный период, сообщили в пресс-службе Минэнерго.
Подписание данного протокола является важным шагом в рамках регулярного сотрудничества трех стран, направленного на обеспечение сбалансированного использования водных ресурсов и стабильной работы энергосистем Центральной Азии. Обсуждение и согласование таких режимов перед каждым вегетационным периодом позволяет учитывать текущую гидрологическую обстановку и потребности стран в водных и энергетических ресурсах", - отметили в ведомстве.
Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов отметил, что регулярные трехсторонние консультации и подписание протоколов по водно-энергетическим вопросам позволяют системно подходить к управлению общими ресурсами.
Достигнутые сегодня договоренности по режимам на вегетационный период являются результатом последовательной совместной работы и нацелены на обеспечение интересов всех стран-участниц. Параллельно мы продолжаем следить за технологическими новинками в энергетике и поддерживать наших производителей, что важно для модернизации сектора и укрепления нашего регионального партнерства", - сказал он.
Стороны также обменялись мнениями о ходе консультаций по долгосрочным стратегическим проектам. Было отмечено, что обсуждение проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 между Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном продолжается в рабочем порядке, как и работа по проекту создания Каспийского энергетического коридора с участием Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.
15.05.2025, 10:00 47936
Аграрии Жамбылской области с начала поливного периода получили 44 млн кубометров воды
Из-за жары поливной период начался на 25 дней раньше
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Тараз. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вдвое больше воды, чем за аналогичный период прошлого года, подано аграриям Жамбылской области с начала поливного сезона. Всего с начала текущего поливного периода местные фермеры получили 44 млн кубометров воды. На сегодня полито 15 тыс. га посевных площадей региона, сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
Отмечается, что из-за жары поливной период в Жамбылской области начался на 25 дней раньше. А отсутствие осадков вдвое увеличило спрос на поливную воду по сравнению с предыдущими годами.
В данный момент Жамбылский филиал "Казводхоза" обеспечивает поливной водой аграриев, с которыми заключены соответствующие договоры. Условия соглашений с крестьянскими хозяйствами соблюдаются в полной мере. Сами фермеры довольны объемами поступающей воды.
Сейчас все силы направлены на обеспечение аграриев Жамбылской области поливной водой. Для этого были проведены переговоры с нашими кыргызскими коллегами по увеличению сбросов воды из Кировского водохранилища", - сообщил директор Жамбылского филиала "Казводхоза" Кайрат Аманов.
14.05.2025, 18:55 84956
Бектенов провел совещание по исполнению поручений Токаева
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел совещание с участием руководства министерств транспорта, финансов, фонда "Самрук-Қазына", КТЖ, Пограничной службы КНБ по исполнению поручений главы государства, данных на заседании Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы правительства.
Рассмотрено сокращение сроков реализации ключевых инфраструктурных проектов. Внимание уделено качественной и своевременной реализации договоренностей с соседними странами по модернизации пропускных пунктов, находящихся на казахстанской территории.
Для обеспечения казахстанского рынка авиационным топливом по доступным ценам принято решение об ускорении модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов.
Руководитель правительства подчеркнул, что результаты работы по организации и повышению эффективности "зеленых коридоров" должны быть ощутимы для граждан и бизнеса. Соответствующим органам поручено внедрить механизм безтаможенного досмотра для транзитных грузов. Ведется работа по формированию внешних казахстанских терминалов.
С учетом поручений президента и на фоне увеличения объемов грузоперевозок железнодорожным (20,5%) и трубопроводным транспортом (19,5%) министерствам транспорта, финансов совместно с заинтересованными организациями поручено в недельный срок обеспечить финансирование приоритетных проектов, влияющих на торговый и транзитный поток.
Первому заместителю премьер-министра Роману Скляру поручено в двухдневный срок подготовить детальный план мероприятий по исполнению поручений главы государства с последующим выездом в регионы в целях контроля работ на местах.
14.05.2025, 16:36 87096
Сейсмологические заключения станут обязательными при выдаче разрешения на строительство
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента приняли во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам гражданской защиты, передает корреспондент агентства.
Пересмотрены и ужесточены порядок выдачи разрешений на строительство и технические требования в сейсмически опасных регионах (особенно в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях)", - сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Также будут усилены и включены в действующие строительные нормы и стандарты требования к сейсмостойкости сооружений. Расчеты сейсмостойкости станут обязательными для всех объектов, особенно социальных, жилых и инфраструктуры.
В Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской областях установят современные станции сейсмического контроля. Вносятся изменения в порядок предоставления земельных участков", - говорится в сообщении.
Также поправки в закон предусматривают усиление механизмов контроля и надзора в области промышленной безопасности.
Теперь проверки опасных производственных объектов, к которым относятся шахты, рудники, карьеры, фабрики по переработке твердых полезных ископаемых и другие, будут осуществляться без ранее действовавших ограничений. К примеру, с введением нового закона в силу проверки всех субъектов предпринимательства, отнесенных к высокой степени риска, будут осуществляться один раз в год, а не отнесенных к высокой степени риска, - один раз в три года. При этом проверочные листы отменены, проверки будут осуществляться на основании утвержденных правил обеспечения промышленной безопасности. Отныне субъект будет уведомляться за один рабочий день до начала проверки, а не за 30 дней, как раньше", - рассказали в мажилисе.
Вместе с тем возобновляется пожарный контроль при приемке в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров.
Вводится обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов с массовым пребыванием людей в случае причинения вреда третьим лицам в результате пожара. Меры пожарной безопасности вновь вводятся не только в местах массового скопления людей, но и на промышленных, опасных и стратегически важных объектах", - отметили в пресс-службе.
Согласно поправкам в Лесной кодекс к тушению пожаров будут привлекаться не только органы государственной противопожарной службы, но и другие государственные органы и организации.
14.05.2025, 16:15 79436
Национальная платформа искусственного интеллекта появится в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента одобрили в первом чтении проект закона об искусственном интеллекте, передает корреспондент агентства.
Законопроект направлен на обеспечение безопасности граждан в процессе использования технологии искусственного интеллекта. Речь о правах и свободах пользователей, их персональных данных. Кроме того, очень важно гарантировать прозрачность и безопасность всех процессов при использовании новой технологии", - выступила с докладом депутат мажилиса Екатерина Смышляева.
По ее словам, закон создает понятные и прозрачные "правила игры" для разработчиков и инвесторов в этой сфере. Это обеспечит правовую определенность, повысит доверие к технологиям искусственного интеллекта и будет способствовать привлечению инвестиций.
Важной частью законопроекта является Национальная платформа искусственного интеллекта - единая инфраструктура для разработки и использования продуктов с искусственным интеллектом. Кроме инструментальной среды, платформа будет формировать и обеспечивать доступ разработчиков к библиотекам данных для обучения моделей искусственного интеллекта", - подчеркнула депутат.
Исследования и разработки, создание образовательных программ и международное сотрудничество будет финансироваться государством.
Владельцы систем ИИ смогут устанавливать условия использования своих систем, защищать свои права и управлять рисками. Пользователи получат право на защиту персональных данных, информирование о работе систем искусственного интеллекта и возможность оспаривания автоматизированных решений", - отметила Екатерина Смышляева.
В законопроекте системы искусственного интеллекта классифицированы по степени риска - от минимального до высокого. Системы высокого риска будут отнесены к объектам критически важной информационно-коммуникационной инфраструктуры, что позволит обеспечить контроль их безопасности по действующему законодательству. Также законопроект делит системы с ИИ на помощников, полуавтономные системы и полностью автономные алгоритмы. Последние будут запрещены на территории Республики Казахстан.
Кроме того, проектом запрещаются некоторые практики использования искусственного интеллекта, например:
- использование искусственного интеллекта, влияющего на поведение людей без их осознанного согласия;
- использование ИИ, который намеренно пользуется уязвимостями людей (возраст, инвалидность, социальное положение);
- оценка или классификация людей по их социальному поведению или характеристикам (социальный скоринг), за исключением случаев, установленных законами;
- использование ИИ для анализа эмоций людей без их согласия;
- использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах в режиме реального времени, за исключением случаев, разрешенных законом;
- создание и распространение результатов деятельности ИИ, которые запрещены законодательством, в том числе дипфейков.
Вместе с тем проект закона предусматривает возмещение вреда, причиненного системами ИИ. В случае причинения ущерба пользователям системы ИИ ответственность за это несут владельцы и операторы систем. Страхование ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом, предлагается как добровольная мера.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?