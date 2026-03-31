30.03.2026, 12:37 46926
Уголовное дело по факту убийства бывшего директора хлебозавода возбудили в Таразе
Мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову
Тараз. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в Таразе. Погибшим оказался бывший руководитель одного из местных хлебозаводов.
Информация о происшествии появилась в соцсетях. Там утверждается, что мужчина скончался от огнестрельного ранения в голову. Трагедии предшествовал серьезный финансовый конфликт.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.
По факту обнаружения тела мужчины в Таразе начато уголовное дело по статье 105 УК РК (Доведение до самоубийства). Подозреваемый установлен и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего, осуществляется сбор и закрепление доказательств", - сообщили в полиции.
новости по теме
30.03.2026, 13:05 43351
Двоих человек задержали за нападения с ножом на людей в Казахстане
Фото: Depositphotos
Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сразу два нападения на людей с ножом произошли в Казахстане.
В Алматы сильно пьяный дебошир с двумя ножами бросался на сотрудников скорой помощи. На видео видно, как он пытается открыть дверь машины и выкрикивает ругательства. Его уводит другой человек.
Видео происшествия сотрудники скорой опубликовали в соцсетях.
По словам медиков, врач и фельдшер приехали по вызову и во время осмотра пациента увидели пьяного мужчину, идущего за ними с ножом.
Врачу и фельдшеру удалось закрыть дверь комнаты, в которой они находились, и они сообщили об этом диспетчеру. Их задержали в доме пациента до прибытия полиции, но прибывшие полицейские квалифицировали это как "мелкое хулиганство", - говорится в информации.
Медики напомнили, что в последнее время в Казахстане участились случаи насилия в отношении медработников, в том числе бригад скорой помощи. Они напомнили, что 7 марта этого года вступила в силу статья 380-3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ужесточающая наказание за угрозы насилия в отношении медиков, и выразили возмущение тем, что сотрудники полиции не применили к напавшему более строгую меру наказания.
Сотрудники скорой просят департамент полиции взять ситуацию под контроль.
Инцидент прокомментировали в ДП Алматы. Там сообщили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело по вышеупомянутой статье 380-3 УК РК.
Установлено, что бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к пациенту, однако находившийся на месте его сын, будучи в состоянии алкогольного опьянения, повел себя агрессивно, высказывал угрозы и демонстрировал предметы, представляющие опасность для окружающих. В целях обеспечения безопасности медицинских работников на место были вызваны сотрудники полиции", - рассказали в департаменте.
Дебошира водворили в изолятор временного содержания. Ведется расследование.
Еще одно нападение произошло 28 марта на железнодорожном вокзале Атырау. По данным Telegram-паблика AtyrauOil, конфликт между междугородним таксистом и пассажиром закончился поножовщиной.
По предварительным данным, между мужчинами сначала возникла словесная перепалка, которая переросла в драку. В ходе конфликта водитель нанес пассажиру ножевое ранение. Пострадавшего доставили в больницу. О его состоянии на данный момент не сообщается", - сообщает источник.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что подозреваемый в нападении задержан, а по инциденту начато досудебное расследование.
29.03.2026, 19:28 97511
Резкий подъем уровня воды зафиксировали в реках СКО
Фото: акимат СКО
Петропавловск. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Уровень воды в реке Есиль в районе села Шоптыколь за четыре часа поднялся на 40 сантиметров, сообщает Kazinform со ссылкой на областной филиал РГП "Казгидромет".
По его данным, из-за потепления в регионе интенсивно тает снег и лед, из-за чего уровень воды в реках продолжает расти.
В частности, сегодня утром на 85 см повысился уровень воды в реке Акканбурлык в районе населенного пункта Возвышенка, а в районе села Рузаевка река Шарык поднялась на 73 см. Уровень воды в реке Иманбурлык также постепенно повышается. Угрозы населенным пунктам нет.
Также за четыре часа на 41 см повысился уровень воды в реке Есиль.
Реки по-прежнему находятся под ледяным покровом. По прогнозам синоптиков, сегодня и завтра в регионе сохранится теплая погода, температура воздуха повысится до +17 С. В связи с этим существует риск подтопления автомобильных дорог", - пишет источник.
Между тем в Карагандинской области взяты под контроль республиканские дороги.
Автомобильные дороги республиканского значения в регионе находятся под круглосуточным контролем, опасные участки основных трасс тщательно отслеживаются. Кроме того, создан необходимый запас материалов. В случае паводка будут установлены знаки, возведены защитные насыпи и уложены мешки. Все объекты вдоль дорог - мосты и системы водоотведения - находятся под постоянным наблюдением", - сообщили в Минтранспорта РК.
Сегодня и завтра, по данным РГП "Казгидромет", в южных, западных и центральных регионах ожидаются пыльные бури и штормовой ветер, на западе страны - осадки и грозы. Также почти на всей территории республики ожидается туман.
28.03.2026, 16:47 188006
Крупный пожар потушили в районе барахолки в Алматы
Фото: МЧС РК
Алматы. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Северного кольца Алатауского района в Алматы потушили пожар на площади 1000 квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства по ЧС Казахстана.
Загорелась кровля трехэтажного строящегося административного здания. По прибытии на место вызова пожарные-спасатели в считанные минуты поднялись на кровлю и подали на тушение 6 водяных стволов", - проинформировали в МЧС.
Отмечается, что распространения огня не допущено. Пострадавших нет.
К тушению пожара были привлечены более 60 человек личного состава и около 20 единиц техники.
23.03.2026, 19:48 313936
В Акмолинской области на шахте погиб человек
Причины и обстоятельства инцидента выясняются
Кокшетау. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на шахте произошел несчастный случай, в результате которого погиб один человек, двое пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции региона.
Предварительно установлено, что 23 марта на нижнем горизонте шахты в поселке Бестобе трое незаконных старателей получили травмы. В результате происшествия один мужчина скончался, двое доставлены в лечебное учреждение", - проинформировали в полиции.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
23.03.2026, 10:01 330821
Восемь человек пострадали в результате взрыва газа в жилом доме в Шахтинске
Фото: Instagram/policeofkaraganda
Шахтинск. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Шахтинске в одном из жилых домов произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
После хлопка произошел пожар. Жильцы дома были эвакуированы. Для них организован пункт обогрева.
В результате происшествия пострадали восемь человек, из них пятеро сотрудники полиции. Все они доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в МЧС.
Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на общей площади 40 квадратных метров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области, "по факту пожара, повлекшего умышленное уничтожение чужого имущества, возбуждено уголовное дело".
40-летний подозреваемый госпитализирован в специализированную палату Шахтинской городской больницы и находится под конвоем. После выздоровления будет водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится всестороннее и объективное расследование", - отметили в полиции.
Напомним, 26 февраля в кафе в Щучинске произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадали 28 человек, из них 13 были госпитализированы, восемь после оказания медицинской помощи отпущены домой. Семь человек погибли на месте. Позже число погибших в результате взрыва выросло до 11 человек.
20.03.2026, 20:54 479381
Пожар в частном доме в Павлодарской области: скончался третий ребенок
Все это время пострадавший находился в реанимации
Павлодар. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мальчик 2015 года рождения, доставленный медиками с ожогами в павлодарскую больницу, умер спустя два месяца после продолжительной борьбы за его жизнь, сообщает МИА "Kazinform".
Отмечается, что все это время пострадавший находился в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей.
Ребенок скончался в результате ожоговой болезни. Состояние пациента постепенно ухудшалось. У него развились выраженные токсические осложнения и синдром полиорганной недостаточности, что в итоге привело к летальному исходу", - сообщили изданию в больнице.
Напомним, в январе в селе Иртышск в Павлодарской области двое детей погибли при пожаре в частном доме.
20.03.2026, 17:33 489736
Мужчина погиб, упав с моста на проспекте Аль-Фараби в Алматы
Возбуждено уголовное дело
Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы близ парка Первого президента упал с моста и погиб мужчина, полиция возбудила уголовное дело.
Информация о том, что с моста близ парка Первого президента упал и разбился насмерть мужчина, появилась в соцсетях.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по факту гибели мужчины заведено уголовное дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Устанавливаются мотивы и все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области погибли два подростка. Рассматривается версия суицида.
19.03.2026, 20:55 507021
В области Абай на шахте погиб рабочий
Двое работников пострадали, их госпитализировали
Семей. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области на Орловской шахте произошел несчастный случай, в результате которого один рабочий погиб и двое пострадали. Полицией возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшего по неосторожности смерть человека, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, в ночь с 18 на 19 марта на одном из участков шахты проводились взрывные работы, после чего произошло повышение содержания углекислого газа в воздухе. Утром 19 марта двое работников, спустившихся в шахту для выполнения плановых работ, были обнаружены без сознания. При оказании помощи пострадавшим отравление также получил начальник участка. Все пострадавшие были эвакуированы на поверхность. Один из работников скончался, двое госпитализированы в районную больницу", - проинформировали в полиции.
Как отметили в ДП, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читаемое
30.03.2026, 09:11Освобожден от должности командующий войсками регионального командования "Запад" 30.03.2026, 09:4564881Сколько человек призовут в армию в Казахстане в 2026 году 30.03.2026, 11:3257986В генконсульстве РК в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию в вахтовом поселке Усть-Луга 30.03.2026, 12:0755706Массовая потасовка в Алматинской области: в полиции прокомментировали инцидент 30.03.2026, 12:1155031Ругали Наурыз: в Генпрокуратуре предупредили об ответственности за псевдорелигиозную пропаганду 25.03.2026, 19:10352271Инвестиции, транспорт и энергетика: о чем говорили Скляр и Чжао Лэцзи 25.03.2026, 20:00351496Объемы взаимной торговли между Казахстаном и Россией приблизились к отметке в $30 млрд 25.03.2026, 10:18327286Казахстан ведет активную диверсификацию экспортных направлений поставок нефти 26.03.2026, 13:22271876В Актюбинской области забеременели почти 100 девочек-подростков 27.03.2026, 16:40270651МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч 13.03.2026, 13:15674386Назначен новый зампредседателя Нацбанка 14.03.2026, 17:43591856Кабмин подписал соглашение по строительству парогазовой установки в Актау 13.03.2026, 18:41549561В Алматы произошло ДТП с участием автобуса, есть пострадавший 17.03.2026, 20:54540976Пять человек погибли в ДТП в Актюбинской области 19.03.2026, 20:55506961В области Абай на шахте погиб рабочий
