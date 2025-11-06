05.11.2025, 11:20 39251
Пять человек погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Риддер
Фото: скриншот из видео
Усть-Каменогорск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 ноября на 48-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Риддер произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля ЗИЛ и автомашины Toyota Estima, сообщили в департаменте полиции ВКО.
В результате ДТП погибло пять человек, один пострадавший госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в МВД призвали водителей быть предельно внимательными в связи с ухудшением погодных условий.
В Алматы после ночного снегопада зарегистрировано 17 ДТП, в которых пострадали шесть человек. По информации полиции, причиной большинства аварий стали несоблюдение дистанции, выбор небезопасной скорости и невнимательность участников дорожного движения.
05.11.2025, 16:56
Пилотов признали виновными по делу о крушении самолета Bek Air Дополнено
Фото: kazpravda.kz
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Турксибский районный суд Алматы признал виновными по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Обвиняемыми по делу проходили пилоты воздушного судна - Марат Муратаев и Миржан Мулдакулов, погибшие в авиакатастрофе. Им вменили нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. Суд признал двух пилотов виновными без назначения наказания в связи с их смертью", - говорится в сообщении.
Также государство оплатит процессуальные издержки на 1,7 миллиона тенге. Арест на имущество Bek Air останется в силе до рассмотрения гражданских исков. Общая сумма исков составляет 4,8 миллиарда тенге, пишет tengrinews.kz.
Дополнено 05.11.2025, 18.15
В Турксибском районном суде города Алматы разъяснили приговор в отношении погибших пилотов по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, передает корреспондент агентства.
Причиной катастрофы стали снежно-ледяные отложения на крыльях самолета, вызвавшие сваливание воздушного судна после взлета и столкновение с объектами за пределами аэропорта. Установлено, что пилоты допустили одиннадцать нарушений правил полетов, в том числе ненадлежащим образом провели предполетный осмотр, не выявили обледенение крыла и не приняли решение о проведении противообледенительной обработки", - заявили в суде.
Кроме того, сообщается, что при взлете ими были нарушены параметры взлетной конфигурации.
Эти ошибки, а также бездействие командира воздушного судна и второго пилота привели к катастрофе. Вина подсудимых доказана совокупностью собранных доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, их показаниями, вещественными доказательствами", - добавили в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.
13 февраля 2023 года столичный департамент Агентства по противодействию коррупции сообщило расследовании уголовного дела в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации. Уголовное дело было заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). По информации ДП, в 2018 году КГА незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100. В ноябре 2023 года стало известно, что по факту крушения самолета относительно сотрудников Комитета гражданской авиации уголовных дел не заводили.
В июле 2025 года министр транспорта РК сообщил, что расследование по авиакатастрофе возобновят.
04.11.2025, 17:59
В Астане судью задержали пьяной за рулем: материалы направили в Генпрокуратуру
Фото: depositphotos.com
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел прокомментировали информацию о задержании судьи межрайонного суда по гражданским делам в состоянии алкогольного опьянения за рулем в Астане, передает корреспондент агентства.
В Астане, напротив ТРЦ "Хан Шатыр", сотрудники полиции остановили автомобиль Mazda-6, за рулем которого находилась судья межрайонного суда по гражданским делам. В ходе проверки установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также управляла транспортным средством с просроченным водительским удостоверением. Материалы по данному факту направлены в Генеральную прокуратуру для последующего внесения представления в Высший судебный совет о рассмотрении вопроса привлечения судьи к ответственности в установленном законом порядке", - заявили в ведомстве.
Ранее информация о задержании судьи распространилась в Сети.
Напомним, в сентябре в Уральске офицера полиции поймали пьяным за рулем.
03.11.2025, 09:47
В Казахстане ощущались подземные толчки от землетрясения в Афганистане
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Cетью сейсмических станций Наццентра сейсмологических наблюдений и исследований 3 ноября 2025 года в 01.29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 1079 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщили в МЧС РК.
Энергетический класс землетрясения составил 14,2, магнитуда MPV - 6,2.
Землетрясение ощущалось в Шымкенте силой 2 балла, в поселке Мырзакент Туркестанской области - 2 балла, в городе Жетысае Туркестанской области - 2 балла, в городе Шардаре Туркестанской области - 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - уточнили в МЧС.
По данным РИА Новости, число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли.
02.11.2025, 19:38
ДТП с участием трех машин произошло на трассе Алматы - Бишкек
Есть пострадавшие
Конаев. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин произошло на трассе Алматы - Бишкек в Карасайском районе Алматинской области, сообщает пресс-служба районного департамента полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus RX300 не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Land Cruiser 100 и Toyota Camry. В результате аварии все водители и пассажиры с различными травмами были доставлены в больницу города Каскелен. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее два человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области.
02.11.2025, 11:30
Подросток разбился на мопеде в алматинской роще Баума
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подросток разбился на мопеде в роще Баума в Турксибском районе города Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Несовершеннолетний водитель мопеда, следуя внутри рощи Баума, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие, а именно бетонную арочную систему. В результате данного ДТП водитель мопеда был доставлен в ближайшую больницу, где, к сожалению, спустя несколько часов скончался от полученных травм", - проинформировали в ДП.
Подчеркивается, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, в роще идут строительные работы. Общественное движение "Спасем Рощу Баума" потребовало работы в роще.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
31.10.2025, 18:25
Тело подростка нашли в общежитии колледжа в Акмолинской области
Возбуждено уголовное дело
Кокшетау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тело 16-летнего подростка нашли в общежитии колледжа в Акмолинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту смерти несовершеннолетнего 2009 года рождения возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, происшествие не носит криминального характера. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств инцидента", - заявили в пресс-службе.
Ранее информация о смерти студента распространилась в СМИ.
Напомним, в Астане в общежитии Назарбаев Университета обнаружили тело студентки. Позже по факту гибели студентки Назарбаев Университета возбуждено уголовное дело.
31.10.2025, 08:48
Взрыв произошел в одном из домов в Туркестанской области
Фото: скриншот из видео
Туркестан. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа произошел в одном из домов в Отырарском районе Туркестанской области. В компании QazaqGaz Aimaq прокомментировали ЧП.
В одном из жилых многоквартирных домов села Шаульдер произошел взрыв газовоздушной смеси. По предварительным данным, причиной стало самовольное подключение к системе газоснабжения. Пострадал один человек, зафиксированы повреждения нескольких квартир. Подача газа временно приостановлена, проводится обследование сетей", - проинформировали в пресс-службе.
В компании напомнили, что самовольное подключение к газу недопустимо и представляет серьезную угрозу безопасности. Подключение и обслуживание оборудования должны выполняться только лицензированными специалистами.
Ранее сообщалось о взрыве газа в многоэтажке в Актау.
30.10.2025, 10:53
В Астане убили бывшего замакима Алматы Ержана Бабакумарова
Фото: Polisia.kz
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане убили бывшего замакима Алматы Ержана Бабакумарова. В департаменте полиции столицы прокомментировали инцидент.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что между ранее знакомыми лицами возник словесный конфликт, который перешел в драку. В результате полученных травм 56-летний мужчина скончался", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
Ержан Бабакумаров родился 2 марта 1969 года. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби (1991). С 1996 года работал на государственной службе. В разные годы занимал должности заведующего информационно-аналитическим центром администрации президента, вице-министра культуры и информации, заместителя руководителя канцелярии премьер-министра, директора службы центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан, советника президента. С 2019 по 2022 год являлся заместителем акима города Алматы. В 2022 году был назначен директором службы центральных коммуникаций.
