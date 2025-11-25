24.11.2025, 08:47 36286
Трое рабочих упали с высоты пятого этажа на стройке в Астане Дополнено
Рассказать друзьям
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане трое рабочих упали с высоты пятого этажа на одной из строительных площадок.
По факту падения рабочих с высоты пятого этажа возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. В результате падения строительной люльки пострадали трое мужчин. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - проинформировали в департаменте полиции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, добавили в полиции.
Дополнено 24.11.2025, 13.05
В Экибастузе на разрезе "Богатырь" погиб электрослесарь из-за преждевременной подачи электроэнергии на объект, где он работал, сообщает Pavlodarnews.kz.
22 ноября при выполнении производственных работ на разрезе произошел несчастный случай с летальным исходом. Создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия. ТОО "Богатырь Комир" приносит глубокие соболезнования родным и близким", - сообщили на предприятии.
В областном департаменте Комитета государственной инспекции труда рассказали, что будет проведено расследование несчастного случая, по его результатам определят обстоятельства и причину. Между тем полиция начала досудебное расследование по факту нарушения правил охраны труда.
Напомним, ранее в одном из столичных ЖК сорвался лифт с людьми: погиб один человек, двое пострадали.
новости по теме
25.11.2025, 09:34 601
В результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек
Рассказать друзьям
Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие произошло на 65 километре автодороги Алматы - Бишкек, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
По предварительным данным, 23-летний водитель автомашины Audi, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с транспортным средством Toyota. В результате ДТП оба водителя и трое пассажиров скончались на месте от полученных травм. Еще один пассажир был доставлен в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в медицинском учреждении", - проинформировали в полиции.
Кроме того, пятеро пассажиров получили различные травмы и находятся под наблюдением врачей.
В настоящее время проводится комплексное расследование с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Ход следствия находится на особом контроле руководства департамента полиции Алматинской области", - отметили в пресс-службе.
Напомним, за последние месяцы в регионах Казахстана произошел ряд смертельных ДТП.
11 сентября в Мангистауской области в результате опрокидывания микроавтобуса погибли 10 человек.
14 сентября еще 10 жизней унесло столкновение трех автомобилей в области Жетысу из-за выезда на встречную полосу. В Карагандинской области в ДТП погибли пять человек также из-за выезда на встречную полосу движения.
Пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
Сразу 12 человек погибли 23 октября в страшной аварии на трассе Самара - Шымкент вблизи поселка Белкопа. Столкнулись грузовой автомобиль DAF и пассажирский автомобиль "ГАЗель". По предварительным данным, грузовик выехал на полосу встречного движения.
Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Западно-Казахстанской области.
25.11.2025, 08:54 1736
На нефтебазе в Туркестане произошел пожар
Фото: скриншот из видео
Рассказать друзьям
Туркестан. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане на территории нефтебазы, расположенной по улице Саттарханов, произошел пожар, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, огонь быстро начал распространяться, но пожарные оперативно локализовали возгорание и полностью ликвидировали пожар.
Причина пожара устанавливается.
22.11.2025, 19:02 73666
В Астане семь ЖК остались без света
Электроснабжение уже восстановлено в пяти ЖК
Рассказать друзьям
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Нура города Астаны семь жилых комплексов остались без света из-за аварийного отключения ячеек на подстанции "Туран", сообщает пресс-служба столичного акимата.
Оперативно-выездные бригады работают над восстановлением электроснабжения на РП-217. Три бригады оперативной службы, специалисты Есильского РЭС, службы испытания и диагностики, а также службы кабельных линий были незамедлительно направлены на место. В ходе восстановительных работ уже введены в работу пять трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что для обеспечения минимально необходимых общедомовых нужд подключены дизель-генераторные установки.
В зоне ограничения остаются потребители семи жилых комплексов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Позже в акимате заявили, что электроснабжение уже восстановлено в пяти ЖК.
Ранее десять микрорайонов Алматы остались без света.
22.11.2025, 09:35 85271
Пожар в Туркестанской области: выжившую девочку доставили в Шымкент на вертолете
Фото: kazaviaspas.kz
Рассказать друзьям
Шымкент. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Выжившую в пожаре в частном доме в селе Алгабас Туркестанской области девочку доставили в Центр гипербарической оксигенации в Шымкенте на вертолете, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
В ходе перевозки подросток 2018 года рождения, третья пострадавшая в результате пожара в Туркестанской области, была доставлена в Центр гипербарической оксигенации в Шымкенте. Поскольку специализированный центр расположен в Шымкенте, а в Жетысайском районе отсутствует необходимое оборудование для оказания экстренной медицинской помощи, возникла необходимость в срочной транспортировке пострадавшей", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после посадки она была передана под наблюдение специализированных медицинских работников.
Напомним, рано утром в селе Алгабас произошла страшная трагедия - в результате пожара в частном доме скончались 12 человек, в том числе девять детей. По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии. Также в связи с пожаром в Туркестанской области создана правительственная комиссия.
21.11.2025, 17:44 103051
Автовоз с новыми машинами опрокинулся в кювет в Костанайской области
По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими заведено два административных производства
Рассказать друзьям
Костанай. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе в Костанайской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автовоза, сообщили в департаменте полиции региона.
В ходе разбирательства установлено, что 16 ноября на 460-м километре автодороги КАЗ-03 водитель грузового автомобиля марки DAF оставил транспорт без включенных габаритных огней на проезжей части, что создало препятствие для движения других участников дорожного движения. В свою очередь водитель автомобиля ГАЗ с прицепом, избегая столкновения с припаркованным грузовиком, допустил съезд в кювет и опрокидывание, что повлекло повреждение транспортного средства и груза", - проинформировали в полиции.
Как уточнили в ДП, по данному факту водитель грузового автомобиля марки DAF привлечен к административной ответственности по статье 597, часть 3, КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств).
Водитель автомобиля ГАЗ с прицепом привлечен к ответственности по статье 610, часть 1, КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб).
19.11.2025, 18:18 153636
Трагедия в Туркестанской области: названа предварительная причина пожара
По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность сетевого фильтра
Рассказать друзьям
Туркестан. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожар в частном доме в селе Алгабас Жетысайского района мог возникнуть из-за неисправности сетевого фильтра, к которому были подключены бытовые электроприборы, сообщает Kazinform со ссылкой на телеканал Jibek Joly.
На месте происшествия работает пожарно-испытательная лаборатория областного департамента по чрезвычайным ситуациям. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность сетевого фильтра, к которому были подключены электрические приборы. Однако заключение экспертизы пожарно-испытательной лаборатории пока не готово. В настоящее время назначено дознание по факту пожара, проводятся проверочные мероприятия. Точная причина возгорания будет установлена, после чего будет предоставлена дополнительная информация", - проинформировал заместитель начальника управления государственного пожарного надзора департамента по ЧС Туркестанской области Жасулан Айнабеков.
Напомним, в результате пожара в частном доме в Туркестанской области погибли 12 человек, девять из них были детьми. По предварительным данным, погибшие несовершеннолетние - это дети из одной большой семьи, их отцы - родные братья.
18.11.2025, 10:52 205191
Полицейские застрелили вооруженного жителя Туркестанской области
Он открыл огонь по полицейским
Рассказать друзьям
Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Махтааральском районе Туркестанской области полицейские застрелили дебошира, открывшего огонь при задержании, сообщили в департаменте полиции региона.
Поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее бывший супруг пришел с оружием и устроил скандал в присутствии их малолетних детей. По прибытии полицейских мужчина выбежал из дома с оружием и спрятался в сарае в соседнем дворе. Для предотвращения противоправных действий и угрозы окружающим территория была оцеплена. Несмотря на законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия, дебошир отказался подчиняться и открыл прицельный огонь, ранив одного из полицейских", - проинформировали в полиции.
По данным департамента, для отражения нападения и пресечения действий, несущих угрозу жизни, полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух.
Однако правонарушитель не отреагировал на предупреждения, после чего в соответствии с законодательством применено табельное оружие. От полученного ранения нарушитель скончался на месте происшествия. В ходе осмотра места происшествия были изъяты незарегистрированный обрез, патроны и гильзы. По данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции.
В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
18.11.2025, 09:45 207166
Пожар в Туркестанской области: 12 человек погибли, девять из них дети
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Туркестан. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня рано утром произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме в селе Алгабас Жетысайского района Туркестанской области, сообщили в пресс-службе ДЧС.
По прибытии пожарного подразделения установлено, что огнем полностью охвачен жилой дом. В ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были эвакуированы три человека в бессознательном состоянии, они переданы бригаде скорой медицинской помощи. Внутри обнаружены 12 погибших, включая девятерых детей", - проинформировали в ДЧС.
По словам соседей, в доме находились гости, так как накануне у хозяев проводилось мероприятие.
Пожар полностью ликвидирован на площади 360 квадратных метров. Начато расследование, причины возгорания устанавливаются.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, госпитализированы трое пострадавших: двое взрослых и один ребенок.
Все они находятся в реанимационном отделении, состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Пациентам проводится полный комплекс интенсивной терапии, их состояние находится под постоянным наблюдением профильных специалистов. По линии экстренной медицины развернут усиленный режим работы. Из областных учреждений здравоохранения направлены дополнительные специалисты, обеспечена необходимая медикаментозная и психологическая поддержка", - проинформировали в управлении здравоохранения Туркестанской области.
По факту пожара в Жетысайском районе возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности".
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение", - проинформировали в пресс-службе ДП Туркестанской области.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу гибели людей во время пожара в частном доме в Жетысайском районе Туркестанской области. Он поручил правительству и акиму области оказать всю необходимую помощь близким родственникам и провести расследование причин случившейся трагедии.
Как сообщила детский омбудсмен Динара Закиева, дома находились две семьи: родители и дети. Во время пожара обвалилась крыша дома.
Дополнено 18.11.2025, 13.40
"Первый канал Евразия" сообщает, что, по предварительным данным, погибшие несовершеннолетние - это дети из одной большой семьи, их отцы - родные братья.
Всего погибли 12 человек, из них 9 детей 2004, 2009, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019 и 2021 годов рождения", - сказано в материале.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
25.11.2025, 08:54На нефтебазе в Туркестане произошел пожар 25.11.2025, 09:341056В результате ДТП на трассе Алматы - Бишкек погибли шесть человек 20.11.2025, 13:25354036Сенат вернул закон о трехлетнем республиканском бюджете в мажилис 20.11.2025, 14:02352601Казахстан ожидает рост ВВП до 5,4% в 2026 году 20.11.2025, 15:40343951Базовую ставку могут снизить в Казахстане в 2026 году 20.11.2025, 18:39329641Малый бизнес бьет тревогу: новые налоговые нормы лишают упрощенку доступа к корпоративному рынку 20.11.2025, 11:44305141Сенат вернул в мажилис закон об объемах трансфертов общего характера на 2026-2028 годы 11.11.2025, 15:05427951Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 14.11.2025, 14:07397951В Казахстане проведут интеграцию информсистем АПК 14.11.2025, 14:50Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки396986Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки 14.11.2025, 08:48376436Казахстан продлил запрет на вывоз сжиженного нефтяного газа 14.11.2025, 13:44370471Более чем в 2,5 раза вырос за десять лет объем валовой сельхозпродукции в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?