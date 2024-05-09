08.05.2024, 19:09 19126
В Семее лифт с пассажирами сорвался в шахту
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Семей. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 8 мая около 12.30 в дежурную часть Ауезовского ОП УП Семея поступило сообщение от диспетчера 103 о том, что в многоэтажном жилом доме в лифтовую шахту упал лифт, сообщает Arnapress.kz.
По информации городского акимата, около 11.40 в лифт вошли 6 человек. Из-за превышения предельно допустимого веса тросы лифта не выдержали и кабина упала в шахту.
В настоящее время пострадавшие доставлены в БСМП Семея, оказывают медицинскую помощь.
Погибших при инциденте нет. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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08.05.2024, 12:33 28011
Массовая драка произошла в Туркестанской области
По факту заведено уголовное дело
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Туркестан. 8 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Массовую драку в Мактааральском районе Туркестанской области сняли на видео очевидцы.
На нем видно, как несколько мужчин наносят друг другу удары ногами, кулаками и дубинками.
По словам автора видео, драка случилась на одной из улиц поселка Атакент.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Туркестанской области.
Пресечены хулиганские действия группы молодых людей в одном из сел Мактааральского района. В настоящее время подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства", - говорится в сообщении.
Ранее в Актау школьники устроили массовую драку.
В январе в результате жестокой драки в Семее мужчина попал в больницу после удара арматурой.
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
07.05.2024, 12:09 52096
Паводки в Казахстане: в эвакопунктах остаются более 5 тысяч человек
Фото: МЧС РК
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Астана. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанскую область направлены дополнительные силы и средства из департаментов по чрезвычайным ситуация Алматы, Абая, Костанайской и Павлодарской областей для проведения противопаводковых работ.
В городе Кульсары Атырауской области, Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области круглосуточно откачивают воду из подтопленных домов.
За сутки в Петропавловске и Кызылжарском районе отведена и откачана вода из 704 домов и 219 дворовых территорий. Всего откачано 130 227 кубометров воды. Ведется мониторинг уровня воды на реках", - сообщает МЧС.
В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, ежечасно ведется мониторинг уровня воды реки Торгай. За сутки уложено 4600 мешкотар и 710 тонн инертных материалов.
Тем временем подразделения радиационной, химической и биологической защиты МЧС проводят дезинфекцию подтопленных домов.
В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области обработаны 97 домов. В городе Кульсары и Жылыойском районе Атырауской области провели дезинфекцию двух подтопленных многоэтажных жилых домов и прилегающей территории. В пригородных территориях Уральска в ЗКО аналогичную работу проводят войсковые части Министерства обороны.
По республике отведена и откачана вода из 9660 жилых домов и 3213 дворовых территорий. Откачано 16,2 млн кубометров талой воды. Вернулись в свои дома 50 467 человек. 5447 человек остаются в пунктах временного размещения. В противопаводковых работах задействовано 11 458 человек и 1289 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств, 6 воздушных судов", - проинформировали в МЧС.
Ранее сообщалось, что уровень воды в Урале достиг критической отметки.
06.05.2024, 18:08 77651
Паводки в Казахстане: в свои дома вернулись более 50 тысяч человек
Фото: Акорда
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Более 50 тысяч человек вернулись в свои дома после масштабных паводков в Казахстане, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Аскар Шарип.
По республике отведена и откачана вода из 9445 жилых домов и 3186 дворовых территорий. Откачано 15,8 млн кубометров талой воды. Вернулись в свои дома свыше 50 тысяч человек. В пунктах временного размещения находятся 5568 человек", - заявил он.
Он также подчеркнул, что в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 11 502 человека и 1298 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств, 6 воздушных судов.
Ранее президент Казахстана обозначил сроки восстановления регионов после паводков.
06.05.2024, 12:16 85541
Паводки в ЗКО: подтвержден падеж более двух тысяч голов скота
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Уральск. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области специальной комиссией подтвержден падеж 2399 животных из-за паводка, сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев.
В результате паводка были повреждены посевы озимых, удобрения в небольших хозяйственных складах и теплицах. Их количество еще не уточнено. Объекты находятся на территории района Байтерек, Теректинском и Бурлинском районах и в городе Уральск. Разработанное правило возмещения ущерба физическим и юридическим лицам в настоящее время находится на стадии согласовании. Комиссия, созданная в районах, выезжает на объекты затопления для подсчета ущерба, но некоторые все еще в воде. На данный момент поступило 22 заявки", - цитирует портал "Мой город" Берика Ситказиева.
По информации управления сельского хозяйства, в ходе спасательных работ было эвакуировано 6912 голов сельскохозяйственных животных, в том числе 2696 голов КРС, 3082 головы МРС и 1134 лошади, один верблюд.
Напомним, более 8 тысяч сельхозживотных погибло из-за паводков в Казахстане.
06.05.2024, 10:10 89626
В Алматинской области ощущалось землетрясение
Фото: Depositphotos
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Алматы. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали в 09.12 землетрясение в 194 км на юго-восток от Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения составил 11,2, магнитуда MPV - 5,7.
Землетрясение ощущалось в селе Кегене силой два-три балла, в селе Тогызбулаке - три балла, селе Каркаре - три-четыре балла.
05.05.2024, 15:22 162351
Грузовик протаранил десятки автомобилей в Кыргызстане
Дорожная милиция уточняет информацию
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Бишкек. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Грузовик протаранил десятки автомобилей в районе аэропорта Манас.
Видео опубликовали очевидцы в соцсетях, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Отказали ли у МАЗа тормоза или водитель протаранил легковушки намеренно, пока неизвестно. Дорожная милиция уточняет информацию", - пишет источник.
О пострадавших ничего не сообщается, однако на видео люди кричат, что нужна скорая.
Это уже второе происшествие с участием грузовика за неделю. 2 мая на праздничном массовом мероприятии в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана мини-грузовик с мороженым, оставленный без присмотра водителя, покатился под откос и сбил 29 детей.
05.05.2024, 13:18 166341
Засуха грозит в мае трем регионам Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казгидромет прогнозирует засуху в трех областях Казахстана.
Засуха ожидается в Кармакшинском и Шиилийском районах Кызылординской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Шетском районе Карагандинской области", - рассказала на брифинге в СЦК пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Алина Исмагулова.
Умеренная влажность прогнозируется:
- в Карасуском районе Костанайской области;
- в Аккольском, Атбасарском и Сандыктауском районах Акмолинской области;
- в Актогайском, Успенском районах Павлодарской области и окрестностях Павлодара;
- в Бурлинском, Чингирлауском, Сырымском и Каратобинском районах Западно-Казахстанской области;
- в Кобдинском районе Актюбинской области.
На остальной территории увлажнение в мае будет близко к многолетним значениям", - сказала Исмагулова.
Напомним, прошлым летом казахстанские аграрии потеряли из-за засухи большое количество урожая. Значительно сократился урожай подсолнечника и лука, также пострадали посевы свеклы.
04.05.2024, 20:42 201691
В Минводы рассказали, какие регионы прошли пик половодья
Фото: 24KZ
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов и ирригации РК рассказали о текущей ситуации на водохранилищах страны.
Четыре крупных водохранилища Западно-Казахстанской области наполнены на 91%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается. Уровень реки Урал в Уральске составляет 799 см. За сутки он снизился на 6 см.
В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки.
В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Уровень реки Есиль в черте Петропавловска - 1185 см. За сутки он снизился на 23 см.
В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 96%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 83%. Половодье продолжается.
В Абайской области Шульбинское водохранилище наполнено на 46,2%. В регионе продолжается половодье. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу продолжаются попуски в реку Ертис. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.
В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.
В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошел.
На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.
Ранее сообщалось, что по республике отведена и откачана вода из 8378 жилых домов и 2994 дворовых территорий. Вернулись в свои дома 48 750 человек. Всего в аварийно-спасательных и противопаводковых работах задействовано 14 251 человек и 1428 единиц техники, 239 водооткачивающих средств и 75 плавательных средств, 4 воздушных судна.
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