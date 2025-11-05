Снег, гололед, усиление ветра: МВД Казахстана обратилось к водителям  

Фото: Depositphotos

Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие дни на территории Казахстана ожидается ухудшение погодных условий: снег, гололед, усиление ветра и понижение видимости на дорогах. В связи с этим МВД - В ближайшие дни на территории Казахстана ожидается ухудшение погодных условий: снег, гололед, усиление ветра и понижение видимости на дорогах. В связи с этим МВД обратилось к участникам дорожного движения.





Министерство внутренних дел призывает всех водителей быть предельно внимательными и заблаговременно подготовить транспорт: проверьте состояние шин, тормозной системы, уровень технических жидкостей и наличие необходимых зимних принадлежностей. Особое внимание просим водителей пассажирского транспорта и тех, кто выезжает на междугородние трассы - соблюдайте скоростной режим, дистанцию и правила маневрирования. Берегите себя и окружающих. Безопасность на дорогах начинается с каждого из нас", - отметил начальник управления комитета административной полиции МВД Айдын Оразбаев.





По данным Казгидромета, в ближайшие дни территория Казахстана будет находиться под влиянием Атлантического циклона, который вызовет осадки (преимущественно снег) и усиление ветра в большинстве регионов. По РК прогнозируются туманы, гололеды, в северной половине РК - низовые метели.





Лишь на западе республики будет погода без осадков.





В южных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов также ожидаются сильные осадки (переход дождя в снег), в северной половине РК в отдельных регионах - сильный снег.





Кроме того, прогнозируется резкое понижение температурного фона днем: на севере, в центре РК до -2-10 °C, на юге, юго-востоке до +2+7 °C.





Сегодня в Алматы ожидаются осадки, +5+7 °C днем с дальнейшим понижением температуры воздуха, в Астане - снег, -8-10 °C, в Шымкенте - осадки, усиление ветра, +3+5 °C.



