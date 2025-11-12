Решительно поднять паруса и отправиться в новое плавание: в Пекине завершился 4-й пленум ЦК КПК 20-го созыва

Фото: Синьхуа

С 20 по 23 октября 2025 года в Пекине успешно состоялся 4-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая двадцатого созыва. Важным результатом пленума стало рассмотрение и принятие документа "Предложения ЦК КПК по разработке 15-й пятилетней программы народнохозяйственного и социального развития", который определяет общие направления и стратегический план экономического и социального развития Китая на ближайшие пять лет. Этот пленум стал важным заседанием на ключевом этапе стремления Китая на пути к достижению цели всесторонней социалистической модернизации. Он вдохновил всех китайцев использовать благоприятный момент и неустанно открывать новые горизонты всестороннего продвижения строительства могущественного государства и великого возрождения китайской нации посредством китайской модернизации.





I. Комплексный рост количества, качества и эффективности - новый облик китайской модернизации





В период 14-й пятилетки Китай столкнулся со сложной и напряженной внешней обстановкой, а также с трудными внутренними задачами развития. Перед лицом вызовов пандемии века и турбулентной международной ситуации, под руководством Центрального комитета, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, партия объединила и повела за собой весь народ страны, уверенно преодолевая трудности и сосредоточив силы на собственном деле, добившись выдающихся результатов.





Экономика Китая вышла на новую ступень. Общий объем ВВП последовательно превысил 110, 120 и 130 трлн юаней, и по прогнозам в 2025 году достигнет 140 трлн юаней.





Темпы промышленного обновления ускорились. Новые отрасли, новые формы бизнеса и новые модели стали двигателем экономического роста. Продукция так называемого "нового трио" - электромобилей, фотоэлектрической продукции и литий-ионных батарей демонстрирует устойчивый рост, а традиционные и инновационные отрасли развиваются параллельно, улучшая структуру промышленности.





Научно-технические инновации придали мощный импульс развитию. Индекс инновационного развития Китая поднялся на 10-е место в мире, сформировано 26 глобальных центров технологических инноваций. Китай добился крупных прорывов в высокоточных приборах, аэрокосмической сфере, энергетике и других ключевых областях, всё увереннее превращаясь в мировой центр инноваций.





Экологическая цивилизация формирует прекрасную картину гармонии. Китай стал крупнейшей развивающейся страной, сумевшей совместить быстрый экономический рост с эффективной защитой окружающей среды. Лесистость территории превысила 25%, на долю Китая приходится четверть мирового прироста зеленых насаждений - наибольший вклад в глобальное озеленение.





II. Последовательное продолжение пятилетнего планирования - новая глава китайской модернизации





Как отметил генеральный секретарь Си Цзиньпин: "Разработка и последовательная реализация пятилетних планов"является важным опытом КПК в управлении государством, а также значительным политическим преимуществом социализма с китайской спецификой. Оглядываясь на путь развития нового Китая - от первого пятилетнего плана до нынешнего пятнадцатого, за более чем семь десятилетий страна совершила беспрецедентный рывок: из крайне бедного и отсталого государства превратилась в страну с уровнем ВВП на душу населения свыше 13 тысяч долларов США, на долю которой приходится почти 30% мирового объема обрабатывающей промышленности, а совокупная мощь входит в число ведущих в мире. Это - беспрецедентное чудо в истории человечества, воплощение институциональных преимуществ китайской системы пятилетних планов.





Пятилетние программы Китая ориентированы на реализацию китайской модернизации. Четкая стратегическая перспектива, последовательные цели и неуклонная реализация обеспечивают устойчивость курса даже в сложной и изменчивой международной обстановке. Благодаря стратегической преемственности и стабильности политики Китай избежал взаимного блокирования и колебаний, характерных для западных многопартийных систем, добившись органичного сочетания текущих и долгосрочных интересов.





Особенностью китайских пятилетних программ является сочетание стратегического проектирования на высшем уровне наряду с концепцией развития, в которой народ занимает центральное место. Под единым руководством ЦК КПК к разработке планов привлекаются все уровни власти, исследовательские институты, эксперты, общественность. В ходе многократных раундов консультаций формируется наибольший консенсус, отражающий общее стремление всего народа к развитию.





III. Формирование новых преимуществ и продвижение китайской модернизации на новом этапе





Период 15-й пятилетки (2026-2030 годы) станет решающим для достижения высококачественного развития и базового осуществления социалистической модернизации. Экономика Китая обладает прочной основой, множеством преимуществ, высокой стрессоустойчивостью и огромным потенциалом. Преимущества социалистического строя с китайской спецификой, сверхмасштабный внутренний рынок, полностью укомплектованная производственная система и богатые кадровые ресурсы - все это создает прочную основу для дальнейшего роста.





Пленум указал, что в новом пятилетии необходимо придерживаться "шести принципов": отстаивать всестороннее руководство со стороны КПК, неизменно ставить народ превыше всего, твердо придерживаться высококачественного развития, продолжать всестороннее углубление реформ, неуклонно придерживаться тесного взаимодействия между эффективным рынком и деятельным правительством, продолжать комплексно планировать дело развития и обеспечения безопасности. При этом поставлены семь основных целей социально-экономического развития: достижение заметных результатов в высококачественном развитии, значительное повышение уровня научно-технической самостоятельности и самодостаточности, совершение новых прорывов в дальнейшем всестороннем углублении реформ, заметное повышение уровня цивилизованности общества, непрерывное улучшение качества жизни народа, достижение новых значительных сдвигов в строительстве "Прекрасного Китая", повышение надежности заслона национальной безопасности.





В документе подробно определены направления и ключевые задачи в двенадцати областях: промышленное развитие, научно-технические инновации, внутренний рынок, экономическая система, открытость, возрождение сельских районов, региональное развитие, культура, социальная защита, зеленое развитие, безопасность и оборона. Эти положения отражают дальновидность и политическую мудрость Коммунистической партии Китая, а также ее искреннее стремление служить народу.





IV. Высокий уровень открытости - новые возможности китайской модернизации, доступные миру





Открытость принесет процветание, а замкнутость - упадок" - этот урок истории подтверждается опытом современного Китая. "Предложения" предусматривают стратегический курс на "расширение открытости высокого уровня и создание новой модели взаимовыгодного сотрудничества", подчеркивая: "Открытость способствует реформам и развитию, а возможности Китая должны разделяться со всеми странами мира". Китай неизменно выступает за формирование открытой мировой экономики, поддерживает инклюзивную и взаимовыгодную глобализацию, стремится "увеличить и справедливо делить пирог глобализации", продвигает совместное высококачественное строительство инициативы "Одного Пояса и Одного пути" и создает сообщество единой судьбы человечества.





Казахстан - близкий сосед, верный друг и надежный партнер Китая, связанный горами и реками. Двусторонние отношения вечного всестороннего стратегического партнерства вступили в новое золотое тридцатилетие. В прошлом году объем торговли между двумя странами достиг 43,82 млрд долларов США, увеличившись на 6,8% и установив новый рекорд. За первое полугодие текущего года этот показатель составил уже 21,8 млрд долларов. Недавно в Шанхае открылась 8-я Китайская международная выставка импорта, в которой приняли участие свыше ста казахстанских предприятий, что является рекордным показателем за все годы участия.





На историческом рубеже между успешным завершением 14-й и началом 15-й пятилетки Китай приветствует активное использование Казахстаном преимуществ китайского рынка, промышленной системы и кадровых ресурсов. Китай готов вместе с Казахстаном углублять взаимовыгодное сотрудничество, укреплять китайско-казахстанское сообщество единой судьбы и писать новую главу вечной дружбы между народами двух стран.





Исполняющий обязанности генерального консула Китайской Народной Республики в г. Алматы Люй И. 11 ноября 2025 г.