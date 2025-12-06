Задержание сотрудников "КазМунайГаза" в Грузии прокомментировали в компании

Фото: МИД РК

Вена. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках визита в Австрию министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провел встречу с представителями ведущих австрийских промышленных и инвестиционных компаний. Мероприятие объединило ключевые компании, работающие в сферах машиностроения, зеленой металлургии, транспорта, инноваций и высоких технологий, сообщили в пресс-службе МИД.





Во встрече приняли участие представители ÖBB, Lasselsberger Group, Primetals Technologies Austria GmbH, AVL List GmbH, Steyr Automotive, Rosenbauer International, Magnatech GmbH и других компаний, формирующих промышленный и технологический профиль Австрии.





Министр представил инвесторам обзор экономических тенденций Казахстана и подчеркнул значимость Австрии как надежного европейского партнера. Сегодня в Казахстане успешно работают около 170 компаний с австрийским участием, включая Lasselsberger Group, Liebherr, Andritz Hydro, Swarovski. Казахстан также является ключевым поставщиком нефти в Австрию - более 40% импорта нефти этой страны приходится на казахстанские поставки.





В ходе круглого стола стороны обсудили перспективы реализации новых проектов в сферах машиностроения, зеленой металлургии, модернизации транспортных систем, переработки сырья, внедрения интеллектуальных технологий. Отдельное внимание уделено возможностям укрепления экспортного потенциала Казахстана, в частности, в области агропромышленной продукции, металлургии, химической промышленности, машиностроения и IT-услуг.





Кроме того, австрийским компаниям были представлены новые возможности для размещения производств, локализации технологий, а также расширения присутствия на рынках Центральной Азии.





Австрийский бизнес традиционно демонстрирует высокое доверие к Казахстану. Наше партнерство основано на технологичности, долгосрочности и стремлении к совместному развитию. Казахстан предлагает устойчивую макроэкономическую среду, доступ к региональным рынкам и привлекательные условия для реализации промышленных проектов. Приглашаем австрийские компании активнее расширять свое присутствие и участвовать в новых инициативах", - заявил глава МИД Казахстана.





Кошербаев подчеркнул, что Казахстан остается лидером региона по привлечению прямых иностранных инвестиций. За годы независимости страна привлекла более $470 млрд, что подтверждает устойчивый международный интерес и высокий уровень доверия к казахстанской экономике.





Стороны договорились продолжить предметную проработку инвестиционных и индустриальных проектов, а также активизировать взаимодействие между профильными ведомствами и бизнесом двух стран.