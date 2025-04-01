Опрос КТ: 94% респондентов против сноса исторического конструктивистского здания в Алматы

При этом только 2% участников опроса считают, что здание нужно снести

Фото: Илья Малков, взято с сайта http://theconstructivistproject.com

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Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов против сноса исторического конструктивистского здания на улице Досмухамедова в Алматы, в котором располагается интернат для одаренных в спорте детей, передает корреспондент агентства.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?"





34% участников опроса ответили: "За посягательство на исторические знания нужно наказывать и разбираться в мотивах этих попыток"; 60% выбрали ответ: "Здание необходимо сохранить и поддерживать исторический вид"; 2% считают, что здание нужно снести, а 4% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в феврале аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил , что историческое здание по улице Досмухамедова будет снесено.





Само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.





Здание, построенное в 1935 году, по данным управления строительства Алматы, не соответствует современным требованиям строительных норм. Его сочли ветхим, и чиновники полагают, что его дешевле снести, чем ремонтировать. В акимате сообщили, что завершают работу над проектом нового здания интерната.





В эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today художник, экоактивистка и правозащитница Салтанат Ташимова высказалась о планах по сносу здания.





По ее словам, когда вопрос касается таких вещей, нужно мыслить не экономическими категориями, а категориями вечности.