31.03.2025, 19:40 52476
Опрос КТ: 94% респондентов против сноса исторического конструктивистского здания в Алматы Эксклюзив КТ
Фото: Илья Малков, взято с сайта http://theconstructivistproject.com
Рассказать друзьям
Алматы. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов против сноса исторического конструктивистского здания на улице Досмухамедова в Алматы, в котором располагается интернат для одаренных в спорте детей, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?"
34% участников опроса ответили: "За посягательство на исторические знания нужно наказывать и разбираться в мотивах этих попыток"; 60% выбрали ответ: "Здание необходимо сохранить и поддерживать исторический вид"; 2% считают, что здание нужно снести, а 4% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в феврале аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Алмалинского района заявил, что историческое здание по улице Досмухамедова будет снесено.
Само здание не включено в список памятников архитектуры и истории местного или республиканского значения, но при этом получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма.
Здание, построенное в 1935 году, по данным управления строительства Алматы, не соответствует современным требованиям строительных норм. Его сочли ветхим, и чиновники полагают, что его дешевле снести, чем ремонтировать. В акимате сообщили, что завершают работу над проектом нового здания интерната.
В эксклюзивном интервью агентству Kazakhstan Today художник, экоактивистка и правозащитница Салтанат Ташимова высказалась о планах по сносу здания.
По ее словам, когда вопрос касается таких вещей, нужно мыслить не экономическими категориями, а категориями вечности.
новости по теме
01.04.2025, 17:17 7101
В Казахстане портал eGov.kz временно недоступен из-за повышенной нагрузки
Рассказать друзьям
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане портал электронного правительства eGov.kz временно недоступен из-за повышенной нагрузки, сообщает акционерное общество "Национальные информационные технологии".
Мобильное приложение eGov Mobile работает в штатном режиме. Однако в связи с повышенной нагрузкой на портал электронного правительства наблюдается временная недоступность eGov.kz. По этой причине пользователи могут столкнуться с частичной недоступностью портала eGov.kz", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что на данный момент специалисты НИТ прилагают все усилия и работают над полным восстановлением работоспособности портала eGov.kz и планируют завершение работ в ближайшее время.
Возможна временная недоступность оказания услуг в центрах обслуживания населения. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства", - добавили в НИТ.
Ранее на брифинге в правительстве вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислав Коняшкин прокомментировал сбои в работе портала электронного правительства eGov.
01.04.2025, 15:50 9631
В Казселезащите прошли увольнения после проверки
От занимаемых должностей освобождены ответственные заместители руководителя ведомства и 4 руководителя производственно-эксплуатационных отделов
Рассказать друзьям
Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам внутреннего расследования в ГУ "Казселезащита" уволили ряд должностных лиц, сообщил в ответе на депутатский запрос премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
В ГУ "Казселезащита" проведено внутреннее расследование, по итогам которого были приняты соответствующие меры со стороны руководства ГУ "Казселезащита", сообщил премьер-министр.
За несвоевременное исполнение задачи были наложены дисциплинарные взыскания на заместителей руководителя и руководителей отделов ГУ "Казселезащита", а также освобождены от занимаемых должностей ответственные заместители руководителя ГУ "Казселезащита" и 4 руководителя производственно-эксплуатационных отделов. Кроме того, кадровой службой ГУ "Казселезащита" устранены все выявленные нарушения в части соблюдения трудового законодательства", - уточнил Бектенов.
Также он сообщил, что в рамках комплексного плана развития водной отрасли Республики Казахстан на 2024-2028 годы запланировано проведение многофакторных обследований на 557 гидротехнических сооружениях, из них 168 республиканских ГТС на сумму 5,9 млрд тенге, 389 коммунальных ГТС на сумму 6,1 млрд тенге, с целью оценки состояния и безопасности ГТС, выявления отклонений от проектных решений и предотвращения аварийных ситуаций.
Вместе с тем в комплексный план включены мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции 130 ГТС на сумму 279,9 млрд тенге.
01.04.2025, 10:58 20421
К юбилею Великой Победы в Алматы откроется новый музей боевой техники под открытым небом
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - К юбилею Великой Победы в Алматы откроется новый музей боевой техники под открытым небом. Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев-панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии, сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
В Доме армии, где расположен филиал Национального военно-патриотического центра и Музея боевой славы, которым руководит внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова Алуа Байкадамова, также проводятся работы по реконструкции. В здании ведется капитальный ремонт концертного и мраморного залов, а также Музея боевой славы. Здесь открыт офицерский клуб и кинопавильон для съемок детских военно-патриотических фильмов.
Для Алматы Дом армии имеет огромное культурное значение. Это памятник архитектуры, и мы обязаны сохранить его первозданный вид как одну из самых сакральных достопримечательностей города и страны", - отметил глава Минобороны Руслан Жаксылыков.
Одной из главных особенностей реконструкции станет создание музея боевой техники под открытым небом. Экспозиция музея представит около 30 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны. Среди самых ценных экспонатов - 152-миллиметровая гаубица образца 1931 года.
Музей боевой техники станет важным дополнением Дома армии. Он будет расположен по правой стороне улицы Калдаякова, а с левой стороны силами акимата будет устроен сквер для отдыха горожан и гостей Алматы. Мы гордимся тем, что все эти объекты будут открыты к 80-летию Победы", - рассказала Алуа Байкадамова.
01.04.2025, 09:57 22056
В Семее суд назначил административные взыскания родителям издевавшихся над школьником подростков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел административные дела в отношении родителей подростков, причастных к избиению сверстника в городе Семее, сообщили в пресс-службе суда.
Суд признал их виновными в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию детей и назначил соответствующие административные взыскания в соответствии со статьей 127 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - отметили в суде.
Согласно постановлениям суда, гражданин Л.А. был подвергнут административному аресту на 5 суток, граждане Д.М., М.Т., Т.А. и А.К. оштрафованы на 78 640 тенге каждая.
Сообщается, что ранее специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай рассмотрел гражданские дела о направлении несовершеннолетних правонарушителей в специализированные учебные заведения для детей с девиантным поведением.
В частности, Л.М. (2011 года рождения) был направлен в областную специальную школу-интернат с особым режимом содержания на 6 месяцев. Основанием послужило совершение им двух уголовных правонарушений, по которым были прекращены досудебные расследования в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.
Ш.Э. (2008 года рождения), систематически нарушавшая общественный порядок и уклонявшаяся от учебы, помещена в областную специальную школу-интернат для детей с девиантным поведением в городе Серебрянске сроком на 4 месяца.
М.А. (2012 года рождения), неоднократно совершавшая правонарушения, также направлена в указанное учебное заведение сроком на 4 месяца.
При этом суд отказал в удовлетворении заявлений о направлении В.М. (2012 года рождения), Е.С. (2014 года рождения) и Т.С. (2014 года рождения) в специальные образовательные учреждения. Решение принято в связи с тем, что В.М. не имела систематических нарушений, а двое других не достигли возраста, необходимого для помещения в специализированные учебные заведения (помещение в специализированные учебные заведения по закону возможно только с 11 лет)", - уточнили в суде.
Отмечается, что в случае необходимости срок пребывания подростков в спецшколах может быть продлен по ходатайству администрации учреждений.
Напомним, в феврале в соцсетях появилось видео, на котором группа подростков издевалась над сверстником. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
31.03.2025, 20:10 51171
Отстреливали прямо на улицах - зоозащитники Актобе недовольны методами местного отлова бродячих животных
Рассказать друзьям
Актобе. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Зоозащитники Актобе недовольны методами местного отлова бродячих животных, сообщает газета "Актобе Таймс".
В городе несколько месяцев не могли провести конкурс на содержание отловленных животных, из-за этого их отстреливали прямо на улицах, а порой и на детских площадках во дворах многоэтажек (...) Зоозащитники, в числе которых Татьяна Острецова (общественница. - Прим. ред.), сообщили, что готовят заявление в прокуратуру по факту возможного нарушения закона "Об ответственном обращении с животными" и требуют наказать службы отлова за негуманные методы", - информирует издание.
По информации газеты, у Татьяны Острецовой несколько недель назад пропала собака. Тело животного с дротиком в шее обнаружил у себя в огороде сосед. Общественница полагает, что собаку умертвили намеренно.
Раньше они пользовались дитилином, естественно, там никакой мгновенной смерти быть не могло (...) Она в конце огорода лежала, то есть эта собака пробежала довольно большое расстояние. Считается, что препарат в дротиках должен обездвижить собаку для того, чтобы отвезти ее в приют, где она будет содержаться. На самом деле я уже неоднократно слышала и от защитников о том, что никакая дозировка не рассчитывается для собак разных размеров. Поэтому у них наступает паралич дыхательной мускулатуры и они погибают от удушья в страшных мучениях", - сообщила женщина.
Между тем другая актюбинка стала свидетелем жестокого обращения с бродячей собакой. По ее словам, во двор дома на проспекте Бейбитшилик, 5а, недавно нагрянула служба отлова и на глазах детей стреляла в мирно лежащую на детской площадке собаку.
Как сообщил главный специалист управления ветеринарии Актюбинской области Дин-Мухамед Батыршин, в Актобе в этом году не состоялся конкурс на содержание отловленных животных. Поэтому бродячих собак и кошек умерщвляют на месте.
У нас работа ведется по заявкам, которые мы должны отрабатывать обязательно, и также работы ведутся согласно графику, утвержденному руководителем службы отлова (...) Мы сами анализируем, проводим мониторинг. В районы, где у нас постоянно поступают заявки, мы отправляем отловщиков. Назначаем удобные даты, чтобы не было скопления людей, и дни, когда нет детей", - добавил Дин-Мухамед Батыршин.
Позже он заявил о том, что 20 марта конкурс на содержание бродячих животных состоялся, подписан договор с печально известным приютом "Ника Актобе", что находится в жилмассиве Кызылжар.
Напомним, в прошлом году блогер Сырым Иткулов в своем Telegram-канале опубликовал шокирующее кадры, на которых запечатлены тела мертвых животных в Косшы. По его словам, местные жители вызвали отлов, который устроил массовую расправу над питомцами. Комментируя это происшествие, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что регион не располагает возможностями содержания бродячих животных.
С марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
31.03.2025, 18:38 55521
Михаил Ломтадзе презентовал главам государств Казахстана и Узбекистана сервисы Kaspi.kz
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29 марта президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетили выставку AlmatyFair.ai, посвященную искусственному интеллекту.
Генеральный партнер выставки - казахстанская технологическая компания Kaspi.kz, стенд которой стал одним из самых интересных на мероприятии. Глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе рассказал лидерам двух государств о том, как компания создает инновационные продукты и сервисы, чтобы улучшать жизнь любимым клиентам и партнерам.
Для меня большая честь - представлять Казахстан на международных конференциях. Я всегда с гордостью рассказываю о результатах цифровизации в нашей стране. Государство создало все условия для развития современных технологий и сегодня Казахстан является примером для многих стран. Казахстанская компания Kaspi.kz разрабатывает сервисы, которые не имеют аналогов в мире. Наши инновации привлекают особое внимание глобальных инвесторов и технологических компаний. По кейсам Kaspi.kz учатся студенты Гарварда. Всё это - результат совместных усилий общества, государства и бизнеса. Я благодарю каждого казахстанца за доверие, которое вдохновляет нас на постоянное развитие и новые достижения"!
По словам Михаила Ломтадзе, суперприложением Kaspi.kz в Казахстане пользуются уже более 14 миллионов человек. Свыше 10 миллионов казахстанцев в год посещают сервис "Госуслуги" в приложении Kaspi.kz - используют цифровые документы, производят замену водительских прав, переоформляют автомобили, получают свидетельство о рождении ребенка, заполняют налоговые декларации, регистрируют ИП, делают прописку по меcту жительства, получают различные справки и многое другое.
Kaspi.kz первым запустил переоформление автомобиля прямо на экране смартфона. Теперь за год 1,3 миллиона переоформлений производится в суперприложении Kaspi.kz. Раньше эта процедура занимала несколько дней, сейчас - несколько минут.
Михаил Ломтадзе также продемонстрировал высоким гостям работу инновационного Kaspi Картомата. Это устройство, полностью разработанное и произведенное в Казахстане, уже стало своеобразной визитной карточкой страны на международных технологических выставках. Менее, чем за 60 секунд глава Kaspi.kz распечатал платежную карту Kaspi Gold с надписью Welcome to Kazakhstan.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев и включает в себя ведущие в стране сервисе электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которых продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.
31.03.2025, 15:31 60151
Казахстанских блогеров предупредили о запрете лотерей в соцсетях
С февраля 2024 года к административной ответственности за нарушение закона о лотереях привлечено 113 человек, общая сумма штрафов превысила 50 млн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для населения и представителей блогосферы проводится информационно-разъяснительная работа, направленная на предотвращение правонарушений в цифровой среде, сообщил вице-премьер Республики Казахстан Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос.
Мероприятия реализуются в рамках медиаплана "Закон и порядок" и направлены на повышение правовой грамотности граждан и предотвращение нарушений (предупреждение незаконных лотерей, фейковых тренингов и сомнительных акций) в социальных сетях", - рассказал Жумангарин.
По его словам, Министерство культуры и информации активно взаимодействует с социальными сетями Instagram, TikTok, Meta для обеспечения прозрачности информационного поля и предотвращения мошеннических схем.
Он проинформировал, что с начала 2025 года выявлено 1870 фактов интернет-мошенничества, из них в социальных сетях - 389 фактов, ограничен доступ к 1480 интернет-ресурсам и ссылкам, в части деятельности интернет-казино выявлено 8616, из них в социальных сетях - 6399 фактов, ограничено 2195 интернет-ресурсов и ссылок.
Жумангарин обратил внимание, что по закону запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи. Таким образом, предпринимательская деятельность инфлюенсеров регламентирована и установлена ответственность за незаконные лотереи и иные правонарушения в цифровой среде.
Министерством на постоянной основе осуществляется мониторинг продукции массмедиа, а также контента на онлайн-платформах с целью выявления нарушений действующего законодательства в частности закона "О лотереях и лотерейной деятельности". В случае выявления нарушений уполномоченные органы принимают меры правового реагирования, включая направление уведомлений собственникам интернет-ресурсов и онлайн-платформ с требованием удаления противоправного контента", - проинформировал вице-премьер.
По его словам, в период с 1 января 2024 года по 20 марта 2025 года выявлено 169 нарушений норм закона о лотереях.
В отношении нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 100 до 2000 месячных расчетных показателей с конфискацией доходов, полученных в результате правонарушений. С февраля 2024 года привлечено к административной ответственности 113 человек, общая сумма штрафов составила более 50 млн тенге", - добавил Жумангарин.
30.03.2025, 09:57 139141
В Казахстане отмечают Ораза айт
Рассказать друзьям
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Казахстане отмечают священный для мусульман праздник - Ораза айт - день разговения, который наступает сразу после окончания Рамазана.
В последний день Рамазана верующие совершают вечернюю молитву - таравих-намаз, обращаются к Всевышнему с благодарностью и чаще читают Коран. Также в этот день мусульмане выплачивают фитр-садака - помощь нуждающимся.
Также накануне праздника верующие убирают дом, совершают полное омовение, покупают новую одежду и готовят угощение.
Утром в день разговения во всех мечетях Казахстана проходит праздничная проповедь - хутба. После нее верующие собираются за большим дастарханом, поздравляют друг друга и просят прощения у близких. В этот день также принято помогать нуждающимся.
С праздником казахстанцев поздравили президент Касым-Жомарт Токаев и Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.
Ораза айт - это момент, когда человек, соблюдавший пост в течение месяца и искренне творивший добро, удостаивается почестей и наград", - заявил глава ДУМК.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
01.04.2025, 11:56В Казахстане запустили новый цифровой сервис для автовладельцев 01.04.2025, 10:5422241Более 340 млн госуслуг оказано казахстанцам онлайн в 2024 году 01.04.2025, 12:4822051Нового главу управления спорта назначили в Алматы 01.04.2025, 09:5721476В Семее суд назначил административные взыскания родителям издевавшихся над школьником подростков 01.04.2025, 13:0120561Сброс воды из крупных водохранилищ продолжается в Казахстане 26.03.2025, 19:19249736В Алматы автодилер заплатил штраф в 88 млн тенге за навязывание допуслуг 26.03.2025, 19:42249101В СКО жителей поселка переселят из-за угрозы затопления 26.03.2025, 18:25Мальчику изрезали лицо в Астане: в Казахстане намерены усилить ответственность опекунов за отказ от лечения241981Мальчику изрезали лицо в Астане: в Казахстане намерены усилить ответственность опекунов за отказ от лечения 27.03.2025, 19:46235331Регистрация смартфонов в Казахстане: Минцифры сделало заявление 27.03.2025, 11:38228226Предприниматели устроили незаконную торговлю на территории музея-заповедника в Жамбылской области 02.03.2025, 18:04433561Пользователей Сети возмутил видеоролик, снятый учениками в школьном туалете 13.03.2025, 19:43411696В Улытауской области в 11 населенных пунктах сохраняется угроза подтопления 13.03.2025, 18:59390551В Астане усилят контроль за грузовиками 13.03.2025, 14:21378066Персональный менеджер - новый сервис запущен в спецЦОНах Казахстана 02.03.2025, 16:09377386Воспитанники Алматинского областного детского дома № 1 выступили против переселения в Конаев
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?