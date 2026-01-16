В Алматы осудили троих бывших сотрудников Fly Arystan за хищение более миллиарда тенге

Фото: Depositphotos

Астана. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным международной медиаплатформы World Population Review, в прошлом году Казахстан занимал 61-е место среди 157 стран по индексу рабства с показателем в 43 балла - лучше, чем в большинстве государств СНГ и Центральной Азии. По данным источника, распространенность рабства в Казахстане составляет 1,9 на 100 тыс. человек. Оценка реакции правительства - ниже среднего: всего 36 из 100 возможных баллов, сообщает ranking.kz.





Согласно информации комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, последние несколько лет в едином реестре досудебных расследований уголовных дел ежегодно регистрируется более 150 уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми. Если быть точнее, это минимальный уровень, зафиксированный в 2022 году. Максимальное количество подобных уголовных правонарушений было зарегистрировано в 2024 году: 357 случаев. В 2025 году наблюдалось сокращение их количества на 16,5% - 298 случаев.





В группу правонарушений, связанных с торговлей людьми, входит девять видов преступлений. Одно из них - принуждение к вступлению в брак, ставшее уголовно наказуемым деянием с 16 сентября 2025 года. За 3,5 месяца в стране было зарегистрировано пять таких уголовных правонарушений. Непосредственно на торговлю людьми в 2025 году пришлось 12 случаев - на 20% меньше, чем годом ранее. Количество же уголовных правонарушений, относящихся к торговле детьми, в прошлом году выросло втрое, с 9 до 31 случая.





Такой резкий скачок - результат раскрытия крупной преступной сети по продаже младенцев. Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, склоняли их за вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Все фигуранты задержаны. Расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В целом на Алматы за 2025 год пришлось 26 из 31 случаев торговли детьми.





Аналитики отметили, что все уголовные правонарушения, связанные с торговлей людьми, делятся по видам в зависимости от целей преступников. Людей похищают либо ради рабского труда, либо с целью перепродажи (как в случае с младенцами), либо для сексуальной эксплуатации. В прошлом году доля пострадавших женского пола составляла 46,5%, в 2024 году - 35,5%. Пострадавших женщин за прошедший год стало больше на 21,3%.





Всего жертвами уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми, в прошлом году стали 159 человек. Из них 90%, или 143 человека, пришлось на граждан Казахстана. Остальные пострадавшие были иностранцами или лицами без гражданства.





Несмотря на то что похищение, рабство, сексуальная эксплуатация - неимущественные преступления, они наносят тяжкий вред психологическому и физическому здоровью человека и тоже требуют денежного возмещения ущерба. КПСиСУ ГП РК предоставляет данные о нанесенном преступниками ущербе, однако цифры разнятся год от года. Например, в 2024 году в Казахстане жертвами похищения были признаны 59 человек, сумма установленного ущерба составила 42,4 млн тенге. В прошлом же году было похищено 37 человек, а ущерб составил всего 3 млн тенге. Не исключено, что итоговая сумма ущерба зависит от тяжести преступления, намерения жертвы продолжать судебные тяжбы и других факторов", - предположили обозреватели.





В целом по итогам прошлого года общая установленная сумма ущерба по уголовным правонарушениям в секторе составила всего 5 млн тенге, из них по статье "Торговля людьми" - всего 500 тыс. тенге. По преступлениям, относящимся к торговле несовершеннолетними (29 пострадавших) ущерб и вовсе не был установлен, заключили аналитики.



