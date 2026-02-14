Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поборется за медаль Олимпийских игр - 2026

Сегодня казахстанские спортсмены примут участие в соревнованиях по лыжным гонкам, биатлону и фигурному катанию

Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В седьмой день Олимпийских игр казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта, сообщили в Министерстве туризма и спорта.









В 15.45 состоится гонка лыжников с раздельным стартом на дистанции 10 километров. От Казахстана выступят три спортсмена - Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков и Виталий Пухкало.





В 18.00 начнется спринт по биатлону на 10 километров, в котором примут участие Асет Дюсенов и Владислав Киреев.





Произвольная программа по фигурному катанию начнется в 23.00. Михаил Шайдоров поборется за медаль Олимпийских игр - 2026.





Напомним, вчера казахстанская конькобежка Надежда Морозова выступила на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх 2026 года, проходящих в Италии. Наша спортсменка финишировала с результатом 7:04.81 и заняла десятое место, сообщили в НОК.





Олимпийской чемпионкой стала Франческа Лолобриджида (Италия) - 6:46.17. Спортсменка во второй раз выиграла ОИ. Ранее она была первой на дистанции 3000 метров. Второе место заняла Мерел Конейн (Нидерланды) - 6:46.27, а замкнула тройку лучших Рагне Виклунд (Норвегия) - 6:46.34.





Также вчера на Олимпийских играх завершился первый финал соревнований по фристайл-могулу у мужчин. За выход в главный финал бился казахстанец Павел Колмаков. Для этого ему необходимо было попасть в топ-8. Колмаков в своей попытке получил от судей 75.70 балла. В итоге он занял 16-е место и не смог пройти дальше.





Отметим, что спортсмен также примет участие в параллельном могуле. Старт намечен на 15 февраля.





В женской индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем приняли участие казахстанские лыжницы Надежда Степашкина, Анна Мельник, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко.





Степашкина была на финише 63-й (26:42.6), Шалыгина - 71-й (27:19.9), Ряжко - 75-й (27:42.6), Мельник - 81-й (28:28.7).





Олимпийской чемпионкой стала Фрида Карлссон (Швеция) - 22:49.2. Ранее спортсменка также была первой в скиатлоне. Следом финишировала Эбба Андерссон (Швеция) - 23:35.8. Замкнула тройку лучших Джессика Диггинс (США) - 23:38.9.





В соревнованиях по горнолыжному спорту среди женщин в супергиганте Казахстан представила Александра Скороходова. Игры-2026 стали для нее первыми в карьере. Наша спортсменка показала результат 1:31.22 и в итоге заняла 25-е место.





Победу в соревнованиях одержала итальянка Федерика Бриньоне (1:23.41). Серебряную медаль завоевала француженка Роман Мирадоли (1:23.82), а бронза досталась австрийке Корнелии Хюттер (1:23.93).





Отметим, что также Александра Скороходова выступит в слаломе и гигантском слаломе.