02.12.2025, 20:22 24651
Министерство промышленности и строительства не планирует проверять здания после трагедии в Астане
Фото: кадр из видео ДЧС Астаны
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 2 декабря, на брифинге в правительстве министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев рассказал, планирует ли его ведомство инициировать проверки зданий на предмет аварийности после обрушения фасада в Астане, в результате которого пострадали пять человек и погибла фельдшер.
В парламенте сейчас находится Строительный кодекс. Более тысячи поправок со стороны депутатского корпуса. Одна из основных задач была усилить контроль со стороны государства за качеством строительства", - сказал Ерсайын Нагаспаев.
Он отметил, что здание, возле которого произошла трагедия, 2005 года постройки. И в предыдущих нормативных актах гарантии ограничивались двумя годами.
Это совсем маленький срок. Застройщики должны нести ответственность в течение более продолжительного периода. Потому сейчас гарантии по несущим конструкциям мы вынесли предложения, что она будет 5 лет, по фасадам и крышам - 10 лет. Гарантия увеличивается", - сказал министр промышленности.
Он добавил, что в полномочия его ведомства не входит функция по проверке качества строительства объектов.
Напомним, обрушение части фасада 9-этажного жилого дома произошло 8 ноября в Астане. В момент, когда фельдшер скорой помощи пыталась спасти из-под завалов мужчину, ей на голову рухнула кондиционерная установка. В крайне тяжелом состоянии медик и еще один пострадавший были госпитализированы и помещены в реанимацию. 18 ноября стало известно, что 23-летняя фельдшер скончалась.
Возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РК "Оказание некачественных услуг, повлекших тяжкие телесные повреждения". Застройщика, проводившего облицовочные работы, могут привлечь к ответственности.
новости по теме
02.12.2025, 19:48 29246
Казахстан и Чехия расширяют межпарламентский диалог
Стороны обсудили перспективы расширения политического диалога
Рассказать друзьям
Прага. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Чехия укрепляют межпарламентское сотрудничество. Посол Казахстана в Чехии Бакыт Дюсенбаев провел встречу с вновь избранным председателем комитета по международным делам палаты депутатов парламента ЧР Радеком Вондрачеком. Стороны обсудили перспективы расширения политического диалога и дальнейшего развития двусторонних межпарламентских связей, сообщает пресс-служба МИД РК.
Радек Вондрачек выразил заинтересованность в активизации взаимодействия с мажилисом РК и отметил готовность содействовать укреплению парламентской дипломатии. Он также сообщил о намерении возглавить группу дружбы "Чехия - Казахстан" в нижней палате, подчеркнув, что такие форматы являются важным инструментом продвижения совместных инициатив.
На встрече была подтверждена готовность развивать экономическое, культурно-гуманитарное и межрегиональное сотрудничество, а также усиливать парламентский диалог между странами Центральной Азии и Центральной Европы.
Стороны договорились продолжать работу над новыми инициативами, направленными на укрепление межпарламентского взаимодействия и расширение сотрудничества в ключевых сферах.
02.12.2025, 19:32 27866
Казахстан представил мексиканскому бизнесу новые инвестиционные возможности
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мексике состоялся казахстанско-мексиканский бизнес-форум "Казахстан: земля возможностей и роста в новых реалиях", организованный посольством Казахстана. Мексиканскому деловому сообществу были презентованы ключевые инвестиционные преимущества, меры господдержки и условия ведения бизнеса в Казахстане, сообщает пресс-служба МИД РК.
В форуме приняли участие представители ведущих компаний Мексики, торгово-промышленных палат, МИД страны, мэрии Мехико и правительства штата. Посол Казахстана Алмурат Турганбеков подчеркнул, что республика остается экономическим лидером Центральной Азии, привлекая более 60% всех иностранных инвестиций региона. Он отметил потенциал углубления торгово-экономического сотрудничества и призвал местный бизнес к прямым контактам с казахстанскими компаниями.
Участникам представили меры по улучшению инвестиционного климата и положения послания президента Касым-Жомарта Токаева о развитии искусственного интеллекта. Почетный консул Казахстана в штате Мехико Карлос Баррера отметил растущий интерес местного бизнеса к совместным проектам.
Особое внимание было уделено развитию IT-экосистемы и работе Astana Hub - крупнейшего технохаба региона. Казахстанские компании Biometric Vision и Cybernet-AI презентовали свои решения и провели переговоры с ведущими мексиканскими корпорациями, включая Telmex и Schiller Americas. По итогам стороны договорились развивать партнерство в сфере инноваций, ИИ, телекоммуникаций и финансов.
02.12.2025, 19:26 31481
Турецкие компании из региона Тракия готовы вложить в Казахстан свыше $100 млн
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Стамбул. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Из турецкого региона Тракия в Казахстан ожидается приток инвестиций объемом более 100 млн долларов. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки генерального консула Казахстана в Стамбуле Нуриддина Аманкула в провинции Эдирне, Кыркларели, Чанаккале и Текирдаг. Дипломат провел встречи с представителями 12 крупнейших компаний региона, где обсудил перспективные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД РК.
Турецкий бизнес проявил высокий интерес к инвестированию в производство растительного масла, рыбной продукции, косметики, строительных материалов и молочной переработки. Власти провинций подтвердили готовность расширять сотрудничество в инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах.
Кроме того, состоялись встречи с руководством полиции и миграционных служб, по итогам которых достигнута договоренность о совместной разъяснительной работе для граждан Казахстана, проживающих в Тракии.
Генконсул также встретился с ректорами местных университетов и казахстанскими студентами. Турецкие вузы выразили заинтересованность в дальнейшем развитии академического обмена, а студенты отметили активную работу по популяризации культуры Казахстана и стремление получать качественное образование.
02.12.2025, 14:02 42921
Аудиторы выявили финнарушения на 138 млрд тенге после проверки работы региональных СПК
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Высшая аудиторская палата Республики Казахстан выявили финансовые нарушения на 138 млрд тенге после проверки деятельности социально-предпринимательских корпораций и их влияния на развитие регионов, сообщает пресс-служба палаты.
В целом госаудит выявил:
- финансовые нарушения - на 138 млрд тенге;
- неэффективное планирование - на 14,5 млрд тенге;
- неэффективное использование бюджетных средств и активов - на 33,6 млрд тенге.
Материалы по 14 фактам планируется передать в правоохранительные органы", - заявили в ВАП.
Согласно аудиторскому заключению, всего за последние 5 лет в СПК передано свыше 528 млрд тенге бюджетных средств, из которых более 288 млрд тенге - на кредитование субъектов предпринимательства.
Однако вместо реализации инвестпроектов, способных помочь развитию регионов, СПК практикуют размещение поступающих к ним средств на банковские депозиты, а также отвлекают на реализацию совместных коммерческих проектов с бизнес-структурами с низким социальным эффектом", - отметили в пресс-службе.
Вместе с тем подчеркивается, что, несмотря на рост госфинансирования, сохраняется проблема хронической убыточности СПК.
Накопленный убыток по проверенным СПК на начало 2025 года составил свыше 209 млрд тенге с ростом в 7 раз по сравнению с 2020 годом. Выплата дивидендов имеет нестабильный характер. К примеру, общая сумма, поступившая от СПК за 2024 год, составила чуть менее 0,5 млрд тенге, что почти в 4 раза меньше, чем по итогам 2023 года. Аудиторы отметили, что СПК зачастую участвуют в сугубо коммерческих проектах через оказание поддержки отдельным предпринимателям", - добавили в ВАП.
Ранее финансовые нарушения на 351,8 млн тенге выявила ВАП после проверки фонда "Самрук-Казына".
02.12.2025, 10:18 55986
Порядка 196 тысяч сайгаков пустили на мясо в Казахстане
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля по 30 ноября текущего года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания по вопросам устойчивого управления популяцией сайгака.
В правительстве отметили, что работы проводились в строгом соответствии с научными рекомендациями.
По данным Минэкологии, численность сайги в Казахстане на сегодня достигла рекордного уровня в 4 млн особей и после окота составит порядка 5 млн особей. Учитывая такой стремительный рост, уполномоченными органами на основе подготовленного Институтом зоологии биологического обоснования были проведены мероприятия по устойчивому управлению численностью животного для предотвращения ущерба сельскому хозяйству и поддержания экосистемного баланса.
Особое внимание в ходе совещания было уделено учету и хранению дериватов. Все рога сайги учтены, промаркированы и хранятся в подведомственной Министерству организации РГКП "ПО "Охотзоопром" в условиях усиленной охраны и специализированной инфраструктуры.
Отдельно рассмотрены вопросы цифровой маркировки дериватов и международного регулирования. Совместно с АО "Казахтелеком" реализуется проект по маркировке рогов сайгака, обеспечивающий полную прослеживаемость и законный оборот. Представленная система получила поддержку на Международной конференции CITES и рассматривается как основа для поэтапного снятия ограничений на экспорт дериватов казахстанского происхождения.
По итогам совещания первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр поручил Министерству экологии и природных ресурсов и другим заинтересованным госорганам принять меры по подготовке к устойчивому управлению численностью сайгака на 2026 год, а также завершить формирование нормативной базы по маркировке и обороту дериватов с учетом решений CITES.
Напомним, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
02.12.2025, 09:45 58821
С начала года таможенники Казахстана пресекли 836 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Продолжается работа по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов из страны. С начала года таможенными органами и Пограничной службой пресечено 836 попыток незаконного вывоза. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами.
Кроме того, Агентство по финансовому мониторингу выявило и пресекло деятельность ряда организованных групп и компаний, занимавшихся контрабандой и фиктивной переработкой нефтепродуктов, работа по этим делам продолжается. В этом году в производстве агентства находилось 22 уголовных дела, где сумма незаконного оборота ГСМ составила 19 млрд тенге. На ключевых участках границы действуют мобильные группы, проводятся рейдовые и оперативные мероприятия.
С начала текущего года Министерством внутренних дел за управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, привлечено 3334 водителя, из них за переоборудование бензобаков под бензин - 293, под дизельное топливо - 108 и газобаллонное оборудование - 2933.
Подразделениями по борьбе с организованной преступностью продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности преступных групп, занимающихся нелегальным вывозом нефтепродуктов. С начала года выявлено 11 уголовных правонарушений по фактам хищения, незаконного хранения и перевозки нефтепродуктов.
В целях снижения перетока топлива за рубеж продлен запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов, введены ограничения по пересечению границы транспортными средствами, усилен контроль на пограничных пунктах.
В регионах работают штабы под руководством заместителей акимов, которые следят за наличием топлива на нефтебазах и АЗС и за устойчивостью логистики.
По информации Министерства энергетики, ситуация на рынке ГСМ стабильная, крупные НПЗ работают в штатном режиме, запасы позволяют обеспечивать внутренний спрос.
Отдельное внимание на совещании уделено оснащению нефтебаз контрольными приборами учета и цифровизации оборота нефтепродуктов. Часть нефтебаз уже оборудована современными системами учета и передает данные в режиме реального времени, подготовлены законодательные поправки, закрепляющие обязательность установки таких приборов и ответственность за их отсутствие. Параллельно ведется интеграция государственных и корпоративных информационных систем, что позволит обеспечить прозрачность движения топлива от НПЗ до конечной реализации.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр подчеркнул, что правительство совместно с правоохранительными и контролирующими органами продолжит ужесточать контроль за рынком ГСМ, пресекать нелегальный вывоз и обеспечивать бесперебойные поставки топлива на внутренний рынок.
01.12.2025, 20:08 100206
В Костанайской области государству возвращены более 100 млн тенге
С подрядчика также взыскана неустойка в 34 млн тенге
Рассказать друзьям
Костанай. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Житикаринского района провела анализ полноты принимаемых мер в отношении подрядных организаций, не исполнивших свои договорные обязательства при реализации бюджетных проектов, сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.
В ходе проверки установлено, что ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" не приняло предусмотренных законодательством мер по возврату выплаченного аванса подрядчику ТОО "Теплоэнергострой".
В июне 2022 года между отделом строительства и ТОО "Теплоэнергострой" был заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Строительство сетей водоснабжения с. Чайковское Житикаринского района" стоимостью 880,8 млн тенге. Подрядчику был перечислен аванс в размере 107,4 млн тенге, и эта сумма застрахована в АО "Страховая компания Freedom Finance Insurance" на аналогичную сумму.
Однако подрядчик свои обязательства не исполнил. Объем невыполненных работ составил 338,1 млн тенге, сумма аванса также не освоена. Договор с ТОО "Теплоэнергострой" был расторгнут в одностороннем порядке, выплаченный аванс ТОО "Теплоэнергострой" добровольно не вернуло. Страховая компания также в добровольном порядке не оплатила страховую выплату.
По акту прокурорского реагирования отдел строительства подал иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы. Решением суда со страховой компании взыскана страховая выплата в размере 112 млн тенге, которые в полном объеме поступили в государственный бюджет.
Ранее решением СМЭС Костанайской области ТОО "Теплоэнергострой" признано недобросовестным участником государственных закупок, также с него взыскана неустойка в 34 млн тенге.
Ответственные должностные лица отдела строительства привлечены к установленной законом ответственности.
01.12.2025, 19:08 86446
Глава государства поставил перед акимом Алматинской области ряд задач
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Главе государства были представлены основные показатели социально-экономического развития региона, а также планы по развитию Алматинской агломерации, сообщает пресс-служба Акорды.
Марат Султангазиев сообщил, что за последние три года валовой региональный продукт области вырос в 1,8 раза - с 3,4 трлн до 6 трлн тенге. Краткосрочный экономический индикатор за январь-октябрь текущего года составил 109,7%.
Кроме того, в регионе реализуются 13 инвестпроектов на сумму более 470 млрд тенге в пищевой промышленности, логистике и металлургии при участии международных компаний.
Аким региона проинформировал президента, что за 9 месяцев экспорт продукции обрабатывающей промышленности увеличился на 28,5%, достигнув 618,5 млн долларов. 90% экспорта приходится на продукцию с высокой степенью переработки.
Марат Султангазиев доложил, что Алматинская область является одним из лидеров по эффективности использования государственных субсидий в сельском хозяйстве - на 1 тенге субсидий производится до 17 тенге сельхозпродукции.
В Алматинской области за 10 месяцев 2025 года было введено в эксплуатацию около 950 тысяч квадратных метров жилья. Количество школ с трехсменным обучением сократилось с 52 до 28.
Аким доложил президенту о ходе развития туристического кластера вокруг Капшагайского водохранилища и национальных природных парков. Число туристов, посетивших область, достигло 2,2 млн человек, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Глава государства поставил перед акимом ряд задач, касающихся укрепления промышленного и аграрного потенциала региона, развития сфер логистики и туризма, а также комплексного решения актуальных вопросов, волнующих население.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.12.2025, 09:06Нападение на пятилетнего ребенка на детской площадке в Алматы: мама рассказала о состоянии малыша 02.12.2025, 11:0661701Тарифы на электроэнергию в Казахстане намерены заморозить на семь лет 02.12.2025, 09:4559341С начала года таможенники Казахстана пресекли 836 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов 02.12.2025, 11:2056846Без света, воды и отопления: алматинцы жалуются на новые квартиры 02.12.2025, 10:1856506Порядка 196 тысяч сайгаков пустили на мясо в Казахстане 26.11.2025, 10:47389901В Казахстане утвержден перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых 26.11.2025, 12:35386206"Байтерек" трансформируют в национальный инвестиционный холдинг 26.11.2025, 14:47374761Одни и те же грабли: как не попасть в финансовую пирамиду 26.11.2025, 12:11372896Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области 27.11.2025, 09:54В Алматы проведут масштабную реконструкцию зоопарка: начат процесс выкупа прилегающих земельных участков346181В Алматы проведут масштабную реконструкцию зоопарка: начат процесс выкупа прилегающих земельных участков 24.11.2025, 17:29526286Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50444731Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 25.11.2025, 16:40430936В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 11.11.2025, 15:05429886Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 22.11.2025, 20:16405066Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?