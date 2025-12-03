Министерство промышленности и строительства не планирует проверять здания после трагедии в Астане

Фото: Depositphotos

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 июля по 30 ноября текущего года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям. Об этом - С 1 июля по 30 ноября текущего года было изъято порядка 196 тыс. особей, туши переданы отечественным мясоперерабатывающим предприятиям. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам совещания по вопросам устойчивого управления популяцией сайгака.





В правительстве отметили, что работы проводились в строгом соответствии с научными рекомендациями.





По данным Минэкологии, численность сайги в Казахстане на сегодня достигла рекордного уровня в 4 млн особей и после окота составит порядка 5 млн особей. Учитывая такой стремительный рост, уполномоченными органами на основе подготовленного Институтом зоологии биологического обоснования были проведены мероприятия по устойчивому управлению численностью животного для предотвращения ущерба сельскому хозяйству и поддержания экосистемного баланса.





Особое внимание в ходе совещания было уделено учету и хранению дериватов. Все рога сайги учтены, промаркированы и хранятся в подведомственной Министерству организации РГКП "ПО "Охотзоопром" в условиях усиленной охраны и специализированной инфраструктуры.





Отдельно рассмотрены вопросы цифровой маркировки дериватов и международного регулирования. Совместно с АО "Казахтелеком" реализуется проект по маркировке рогов сайгака, обеспечивающий полную прослеживаемость и законный оборот. Представленная система получила поддержку на Международной конференции CITES и рассматривается как основа для поэтапного снятия ограничений на экспорт дериватов казахстанского происхождения.





По итогам совещания первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр поручил Министерству экологии и природных ресурсов и другим заинтересованным госорганам принять меры по подготовке к устойчивому управлению численностью сайгака на 2026 год, а также завершить формирование нормативной базы по маркировке и обороту дериватов с учетом решений CITES.





Напомним, в 2023 году депутаты агропартии "Ауыл" предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.





Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.





Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.





В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.





Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"





46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".