Премьер РК поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием водных ресурсов

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам прохождения вегетационного периода и обеспечения южных регионов страны поливной водой, сообщили в правительстве.





На совещании обсуждена текущая водохозяйственная обстановка в южных регионах. По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в настоящее время объем воды в водохранилищах составляет 19,2 млрд кубометров. Отмечено, что 98% объема поливной воды используется в пяти южных областях - Жетісу, Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской, где осуществляется орошение 1,2 млн га угодий.





Согласно утвержденному плану, на текущий поливной сезон в указанных регионах планируется подать 10,1 млрд кубометров воды. По состоянию на 15 июля текущего года уже забрано 7 млрд кубометров, до конца вегетации предполагается забрать еще 3,1 млрд кубометров. По данным РГП "Казгидромет", текущий поливной сезон продолжается в условиях дефицита осадков в южных регионах страны.





Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов доложил, что в Алматинской области и области Жетісу в целях повышения оперативности и улучшения эффективности водообеспечения работает командированная группа представителей Министерства и РГП "Казводхоз".





По Жамбылской области вегетационный период проходит в плановом режиме.





В Туркестанской и Кызылординской областях вегетационный период в текущем году начался на 20 дней раньше среднегодовых сроков. В условиях пониженной влажности верхнего слоя почвы водопотребление сельскохозяйственных культур на начальном этапе увеличилось в среднем на 50%, что создало дополнительную нагрузку на источники орошения.





Внедрена система поочередного и ночного полива, что позволило оптимизировать расход воды и обеспечить равномерное орошение сельскохозяйственных угодий. Активно применяется повторное использование коллекторно-дренажной воды, способствующее экономии водных ресурсов и снижению антропогенной нагрузки на экосистему. Подключен вертикальный дренаж и насосные агрегаты, что обеспечивает стабилизацию уровня грунтовых вод и повышает эффективность мелиоративных мероприятий на орошаемых землях. Для координации работы по водообеспечению аграриев в Туркестанской области находятся заместители председателя Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.





В ходе совещания министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов также доложил о выявленных фактах несанкционированных посевов влагоемких культур в Туркестанской области, а также незаконного расходования воды в южных регионах.





Олжас Бектенов поручил обеспечить жесткий контроль за рациональным использованием имеющихся водных ресурсов и не допускать подобных фактов впредь. Перед акиматом Туркестанской области поставлена задача заблаговременно принять соответствующие меры для обеспечения бесперебойного водоснабжения населения. Подчеркнута необходимость перехода к упреждающему управлению водными рисками с акцентом на эффективность и экономию, межведомственное взаимодействие. Должностные лица, допустившие несанкционированные посевы влагоемких культур будут привлечены к дисциплинарной ответственности.





Кроме того, на совещании рассмотрены принимаемые меры по использованию ресурсов месторождений подземных вод для обеспечения питьевой водой населения Атырауской и Мангистауской областей.