Дочернюю компанию КТЖ оштрафовали за злоупотребление монопольным положением

Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" признано виновным в злоупотреблении монопольным положением и оштрафовано на 1,42 млрд тенге по итогам расследования, сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции





Департамент АЗРК по Астане завершил расследование в отношении ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" по признакам нарушения законодательства о защите конкуренции.





Поводом для начала разбирательства стали обращения Ассоциации национальных экспедиторов Республики Казахстан, Ассоциации экспедиторов Кыргызской Республики, а также ряда транспортно-экспедиторских компаний.





В ходе расследования установлено, что ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" при согласовании планов перевозок предоставляло преимущества аффилированным компаниям - АО "KTZ Express" и АО "КедентрансСервис". Эти действия ограничивали деятельность частных экспедиторских организаций.





Действия компании были квалифицированы как злоупотребление монопольным положением.





Решением специализированного межрайонного суда по делам об административных правонарушениях города Астаны от 22 августа 2025 года ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" привлечено к ответственности по части 3-1 статьи 159 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. На компанию наложен штраф в размере 1,42 млрд тенге в доход государственного бюджета.





Постановлением суда города Астаны от 15 сентября 2025 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений.





В настоящее время ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" полностью оплатило назначенный штраф.



