Тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам нового Налогового кодекса поручил президент
Фото: Depositphotos
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" и победителей республиканского конкурса "Лучший товар Казахстана", президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству тщательно проанализировать обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса, сообщает Акорда.
Ко мне поступают обращения бизнеса по вопросам реализации некоторых норм нового Налогового кодекса. Суть данных обращений известна, они публикуются и средствами массовой информации. Правительство тщательно проанализирует их и, полагаю, найдет разумный баланс. Собственно говоря, другого варианта нет. Это задача общегосударственного масштаба", - подчеркнул глава государства.
Особое внимание, отметил он, надо уделить совершенствованию налогового администрирования. Решение этой задачи с помощью цифровых инструментов позволит снять множество вопросов, которые волнуют предпринимателей.
Он также обратил внимание, что в следующем году будут внедрены реестр казахстанских товаропроизводителей и национальный каталог товаров. Нововведения должны содействовать устранению проблем, связанных в том числе с получением некоторыми предприятиями необоснованных преимуществ в конкурсах на государственные закупки.
Правительству совместно с палатой "Атамекен" до конца текущего года нужно обеспечить внедрение новых норм без ущерба бизнес-сообществу", - указал президент.
Также Токаев обозначил актуальные задачи, стоящие перед правительством, среди которых стабилизация и снижение инфляции, обеспечение устойчивого роста экономики и реальных доходов граждан. Для их решения недавно была принята программа совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, рассчитанная на 2026-2028 годы.
В послании мною было откровенно сказано, что двузначная цифра инфляции недопустима, инфляция сводит на нет все наши решения и действия, направленные на повышение благосостояния граждан. Без строгой, а скорее всего, жесточайшей бюджетной дисциплины здесь не обойтись. Финансовые средства должны направляться только на приоритетные проекты и программы, которые способствуют увеличению ВВП, росту Казахстана на мировой арене", - сказал глава государства.
Также он указал на еще одну полностью не решенную проблему - самообеспечение продукцией сельского хозяйства и товарами практического ежедневного рациона граждан.
Слишком много импортируем, это видно невооруженным взглядом. По ряду товарной номенклатуры сильно полагаемся на завозную продукцию. Для Казахстана это недопустимо, тем более в сельское хозяйство в этом году вложен рекордный 1 трлн тенге государственной поддержки, в то время как вся его продукция оценивается в 8,5 трлн тенге (по итогам 2024 года)", - высказался Касым-Жомарт Токаев.