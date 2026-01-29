28.01.2026, 18:34 32461
КНБ подтвердил расследование в отношении замакима в Алматинской области
В СМИ появилась информация о задержании Куата Акшабаева, который подозревается в получении взятки
Конаев. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Казахстана подтвердили проведение досудебного расследования в отношении заместителя акима Илийского района Алматинской области Куата Акшабаева, передает корреспондент агентства.
Проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит", - говорится в сообщении.
В акимате Илийского района изданию zakon.kz рассказали, что Куат Акшабаев подал заявление об увольнении по собственному желанию еще до момента задержания. Сейчас он не занимает этот пост.
Ранее в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова появилась информация о задержании Акшабаева, который подозревается в получении взятки в размере 28 млн тенге. Позже Telegram-канал egovpress со ссылкой на свой источник сообщил, что сумма взятки, которую получил замакима, составила около 323 млн тенге.
29.01.2026, 11:41 2206
В Шымкенте убита еще одна женщина: при задержании подозреваемого полиция применила оружие
Фото: Polisia.kz
Шымкент. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Шымкента скончалась от ножевых ранений. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента полиции.
По предварительным данным, подозреваемый на почве неприязненных отношений нанес потерпевшей ножевые ранения, от которых она скончалась на месте происшествия. О случившемся в полицию сообщили очевидцы", - проинформировали в полиции.
Подозреваемый задержан полицейскими по горячим следам.
При задержании вооруженный подозреваемый оказал сопротивление, в связи с чем в соответствии с требованиями законодательства в отношении него сотрудниками полиции применено табельное оружие. Подозреваемый доставлен в медицинское учреждение и взят под стражу", - сообщили в департаменте.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в начале года в Шымкенте произошло резонансное убийство 21-летней Нурай. Девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами видеонаблюдения. Выяснилось, что подозреваемый долгое время преследовал ее.
После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел провести правовую оценку действий городского департамента полиции Шымкента.
Начальник департамента полиции Шымкента Нурлан Алмасбеков и его первый заместитель были уволены за ненадлежащее обеспечение правопорядка.
29.01.2026, 10:46 3441
В области Жетысу осудили бывшего замакима района
Он обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями
Талдыкорган. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором суда Алакольского района области Жетысу заместитель акима района приговорен к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора, сообщили в прокуратуре области Жетысу.
При строительстве и реконструкции электросетей села Аркарлы Алакольского района заместитель акима района, злоупотребляя служебными полномочиями, подписал акты за фактически невыполненные работы, что повлекло незаконное перечисление бюджетных средств на сумму свыше 189 млн тенге. Государственным обвинением полностью доказана вина чиновника в совершении преступления, предусмотренного статьей 361, часть 4, пункт 3), УК РК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - проинформировали в областной прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу.
29.01.2026, 09:25 7941
Врач скончался от ножевого ранения в Жанаозене
Фото: Depositphotos
Жанаозен. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - 29 летний врач скончался от ножевых ранений в Жанаозене. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99, часть 1, Уголовного кодекса Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.
28 января в городе Жанаозене в результате ножевого ранения скончался 29-летний мужчина. Подозреваемый в убийстве водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что конфликт произошел между мужчинами на почве семейно-бытового конфликта. После произошедшего подозреваемый добровольно явился в управление полиции города Жанаозена и признался в содеянном", - проинформировали в полиции.
Проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщалось ранее, в Казахстане ужесточают наказание за нападение на медработников.
28.01.2026, 20:17 30051
Подростки избили девочку в торговом центре в Актау
Фото: ДП Мангистауской области
Актау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Мангистауской области прокомментировали распространившееся в соцсетях видео, на котором подросток избивает девочку на глазах посетителей одного из торговых центров в Актау, передает корреспондент агентства.
Участники конфликта установлены и доставлены в полицию вместе с родителями. Сотрудниками полиции проведены профилактические беседы с несовершеннолетними и их законными представителями, обстоятельства произошедшего тщательно изучены, собраны необходимые материалы и объяснения", - проинформировали в полиции.
В ДП сообщили, что мать подростка привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей, а также за мелкое хулиганство.
Материал по факту направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения и принятия соответствующих мер. Подросток поставлен на профилактический учет, работа с ним и его семьей будет продолжена", - уточнили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
В частности, толпа жестоко избила юношу в Алматы.
В Жамбылской области нынешней осенью произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
27.01.2026, 20:20 64631
ОПГ в Семее похитила золото на 4 млрд тенге, троих осудили
Фото: freepik.com
Семей. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Троим жителям Семея предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке, краже с незаконным проникновением в производственное помещение в особо крупном размере, покушении на кражу, легализации имущества, полученного преступным путем, сообщили в пресс-службе судебной системы Абайской области.
Как отметили в суде, ранее, в 2024 году, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы по факту кражи золотосодержащего материала у финансово-инвестиционной корпорации "Алел".
Согласно обвинению, подсудимые в составе ОПГ совершили хищение золотосодержащей руды с незаконным проникновением в производственные помещения финансово-инвестиционной корпорации "Алел" в особо крупном размере, чем причинили материальный ущерб на свыше 4 млрд тенге. Ими также совершено покушение на кражу золотосодержащего материала на 224 млн тенге", - проинформировали в суде.
Межрайонным судом по уголовным делам города Семея установлено, что хищения из так называемой золотой комнаты осуществлялись в период с 2019 года, вменялось 49 эпизодов хищения золотосодержащего материала. Следствием выявлены факты приобретения и содействия в приобретении подсудимыми и их родственниками движимого и недвижимого имущества, в том числе гостиничных комплексов, коммерческих зданий, торговых домов, аптек, квартир и автомобилей, что рассматривалось как способ легализации доходов, полученных преступным путем.
Суд признал троих подсудимых виновными и приговорил: первого - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, второго - к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, третьего - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
В августе прошлого года незаконных золотодобытчиков задержали в ВКО.
27.01.2026, 18:45 65766
Свыше 300 млн тенге похитили интернет-мошенники в Алматы
Ущерб финансовым организациям превысил 66 млн тенге
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правоохранительными органами в Алматы пресечена деятельность преступных групп, причастных к интернет-мошенничеству и незаконному оформлению кредитов, с общим ущербом свыше 300 миллионов тенге, сообщили в прокуратуре города.
В первом случае злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных органов и банков, обманом похитили у пожилых граждан деньги, в том числе полученные от продажи квартиры и снятые с банковских депозитов. Передача денег осуществлялась через курьеров служб доставки. Во втором эпизоде выявлена организованная группа, оформлявшая невозвратные автокредиты на социально уязвимых лиц с последующим вывозом и перепродажей автомобилей, в том числе за пределами РК. Ущерб финансовым организациям превысил 66 млн тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны более 10 подозреваемых, один из подозреваемых объявлен в розыск, проведены десятки обысков, изъяты денежные средства, оружие, мобильные телефоны и документы.
Ране центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупредил о новой схеме интернет-мошенничества под видом бесплатных электронных книг.
27.01.2026, 15:59 84451
Изнасилование 13-летней девочки в Мангистау: возбуждено уголовное дело
Проводится досудебное расследование
Актау. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области полиция возбудила уголовное дело об изнасиловании 13-летней девочки, передает корреспондент агентства.
В ходе проверки установлено, что противоправные действия, по предварительным данным, были совершены ее отчимом. Указанный мужчина 20 января 2026 года покончил жизнь самоубийством. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан - изнасилование несовершеннолетней", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что жителя Кентау подозревают в изнасиловании двух падчериц.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
27.01.2026, 14:10 97136
Балаева: Признаков призывов к терроризму в комментариях об атаках на КТК не выявлено
Фото: Depositphotos
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в ответе на депутатский запрос сообщила, что в размещенных в социальных сетях комментариях об атаках на Каспийский трубопроводный консорциум не выявлено признаков призыва к терроризму и госизмены.
Балаева сообщила, что 17 декабря 2025 года департамент полиции Астаны по факту размещения в социальных сетях комментариев, поддерживающих атаки на критически важные для государства и граждан инфраструктурные объекты, зарегистрировал уголовное дело по статье УК РК "Разжигание социальной, национальной розни". По публикациям и комментариям назначена судебная психолого-филологическая экспертиза.
В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, разместивших комментарии.
При этом органом досудебного расследования оснований для квалификации данных действий по статьям "Государственная измена" и "Пропаганда терроризма" Уголовного кодекса Республики Казахстан не выявлено", - отметила она.
Ход расследования находится на контроле Министерства внутренних дел, добавила министр.
Ранее депутат мажилиса Айдос Сырым в своем депутатском запросе выразил возмущение, что в социальных сетях появляются публикации граждан, "открыто одобряющих и поддерживающих атаки" на КТК, и потребовал дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам. Он предложил рассмотреть возможность квалификации данных действий по статьям УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и "Государственная измена". В ответ на депзапрос генпрокурор РК Берик Асылов сообщил, что по факту негативных высказываний граждан начато досудебное расследование.
