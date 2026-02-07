В Семее в мусорном контейнере обнаружили тело младенца

Фото: кадр из видео в соцсетях

Рассказать друзьям

Атырау. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 5 февраля на канал "102" поступило сообщение о том, что в городе Кульсары ученик 10-го класса после конфликта со сверстниками совершил нападение на них, после чего покинул территорию школы, сообщили в департаменте полиции региона.





Отмечается, что в результате инцидента двое учащихся получили легкие телесные повреждения.





После поступления вызова на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. Подросток был установлен и задержан. Все участники произошедшего, а также их родители доставлены в полицию.





По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. 15-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания и поставлен на учет органов внутренних дел. Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения.





В отношении родителей возбуждено административное производство за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.





В рамках уголовного дела внесено представление в отдел образования об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. По результатам расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц образовательной организации, а также сотрудников охранного агентства, осуществлявшего охрану учебного заведения.