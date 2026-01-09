08.01.2026, 14:36 35326
Недобросовестные сельхозкомпании украли 271 млн тенге субсидий в Туркестанской области
Фигуранты дела приговорены к различным срокам лишения свободны
Туркестан. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области вынесен приговор группе лиц за хищение 271 млн тенге сельскохозяйственных субсидий, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как установило следствие, в период с 2020 по 2023 годы отдельные крестьянские хозяйства использовали данные из информационной системы "Идентификация сельскохозяйственных животных" (ИСЖ) о скоте, который фактически уже был реализован третьими лицами.
Только КХ "Береке" незаконно использовало сведения о 440 головах крупного рогатого скота (КРС) и 5088 головах мелкого рогатого скота (МРС), оформив на них субсидии",- отметили в ведомстве.
Общая сумма ущерба государству составила 271 млн тенге, что квалифицируется как особо крупный размер.
Виновным назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет 6 месяцев. В бюджет взыскано 140 млн тенге.
Проверка показала, что хищения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны ветеринарной службы. Дополнительно прокуратурой расследуются аналогичные факты хищений на сумму свыше 300 млн тенге, которые в ближайшее время будут направлены в суд", - добавили в прокуратуре.
новости по теме
09.01.2026, 11:54 4051
Деятельность 20 преступных групп пресек КНБ в 2025 году
Проводятся досудебные расследования
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры пресечена деятельность представителей 20 преступных групп, сообщили в Комитете национальной безопасности РК.
По подозрению в совершении убийств, вымогательств, незаконного хранения наркотиков и оружия задержано более 70 человек, включая разыскиваемых казахстанскими и иностранными правоохранительными органами лиц. В ходе расследования совершенных преступлений изъято 30 единиц огнестрельного и 11 травматического оружия, а также денежные средства", - проинформировали в КНБ.
По всем фактам проводятся досудебные расследования.
09.01.2026, 11:27 5851
Подозреваемая в мошенничестве на 130 млн тенге возвращена из Турции в Казахстан
Фото: скриншот из видео ГП
Кызылорда. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой и НЦБ Интерпола МВД РК при содействии МИД РК из Турции возвращена гражданка Казахстана, разыскиваемая за неоднократное мошенничество, сообщили в Генпрокуратуре.
Подозреваемая в 2024 году в городе Кызылорде, обещая потерпевшим приобрести ювелирные изделия по заниженной цене, обманным путем завладела их денежными средствами. В результате ее преступных действий пострадали восемь человек, которым причинен материальный ущерб на общую сумму около 130 млн тенге. После совершения преступлений фигурантка скрылась за пределами страны и была объявлена в международный розыск. В ходе розыскных мероприятий она была задержана на территории Турции", - проинформировали в ведомстве.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемых преступлений ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
09.01.2026, 10:49 6961
На 14 лет осужден казахстанец за жестокое убийство жены в области Жетысу
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетысу рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве жены.
22 июня 2025 года около 00.00 часов Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел за ворота дома потерпевшую Д. и нанес многочисленные удары по жизненно важным частям тела, в результате чего впоследствии потерпевшая скончалась в больнице. Вина подсудимого подтверждается заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела", - проинформировали в суде.
Сообщается, что суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание, приближенное к максимальному пределу, в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
По данным суда, доводы потерпевшей о том, что убийство совершено путем волочения и что она была беременна, не нашли своего подтверждения заключениями соответствующих судебно-медицинских экспертиз и показаниями допрошенных в суде экспертов.
Кроме того, суд удовлетворил частично иск о возмещении морального вреда потерпевшей на сумму в размере 20 млн тенге.
Ранее жителя Атырау приговорили к 10 годам лишения свободы за убийство супруги.
08.01.2026, 15:25 32691
Объявлен в розыск подозреваемый по делу о пропаже семьи в Атырауской области
Фото: polisia.kz
Атырау. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что подозреваемый по делу о пропаже и убийстве членов одной семьи объявлен в розыск.
Подозреваемый в убийстве жителей села Жангельди объявлен в розыск.
Подозреваемый в преступлении - 29-летний житель Махамбетского района. Также проверяется причастность других лиц", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, 25 декабря прошлого года в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись. В начале января 2026 года тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области.
08.01.2026, 12:13 40601
Более 24 млн тенге выплатили казахстанцам за сообщения о коррупции
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за сообщения о фактах коррупции в 2025 году поощрено 61 лицо на сумму 24,2 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
В 2025 году пресечена незаконная деятельность 895 лиц. Возбуждено 1052 уголовных дела, по 969 завершено расследование, из них 860 направлено в суд. Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество и хищение бюджетных средств", - проинформировали в КНБ.
По данным комитета, в бюджет страны возмещено 16,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 3,3 млрд тенге.
07.01.2026, 15:37 84151
Загадочное исчезновение семьи из четырех человек в Атырауской области: найдены тела супругов
Фото: polisia.kz
Атырау. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - Тела супружеской пары, которые числились пропавшими с еще двумя членами семьи, обнаружены в Кызылкогинском районе Атырауской области, сообщили в областном департаменте полиции.
В Кызылкогинском районе обнаружены тела супругов, ранее числившихся без вести пропавшими на территории Атырауской области. В настоящее время продолжаются поисковые мероприятия по установлению местонахождения еще двух человек", - сообщили в полиции.
Также в полиции отметили, что установлены личности подозреваемых.
В настоящее время правоохранительными органами проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по их розыску и задержанию", - добавили в полиции.
Напомним, 25 декабря в полицию обратилась жительница города Атырау с заявлением о том, что больше месяца неизвестно местонахождение брата и его семьи. Жители села Жангельди Кызылкогинского района выехали из дома в неизвестном направлении в ноябре и до сих пор не вернулись.
07.01.2026, 15:12 85366
Солдат-срочник скончался в Шымкенте
Фото: Минобороны РК
Шымкент. 7 января. KAZAKHSTAN TODAY - По предварительным данным, от острого лейкоза в Шымкенте скончался солдат срочной службы, сообщили в Национальной гвардии Республики Казахстан.
По данным пресс-службы Нацгвардии, военнослужащий, призванный из Жамбылской области, в период прохождения срочной воинской службы обращался за медицинской помощью, находился под наблюдением и проходил обследования в лечебных учреждениях Шымкента.
6 января у него произошла внезапная остановка сердца. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, он скончался в одной из городских больниц.
Предварительный диагноз - "острый лейкоз".
По данному факту военно-следственным управлением возбуждено уголовное дело.
Ситуация находится на личном контроле заместителя Министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией МВД Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о гибели военнослужащего в Мангистау.
06.01.2026, 17:11 116386
Организатору крупной нарколаборатории в Карагандинской области грозит пожизненный срок
Изъяты 20 килограмм мефедрона и около 4 тонн прекурсоров
Караганда. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области у организатора подпольной нарколаборатории изъята крупная партия мефедрона и прекурсоров. Наркопреступнику грозит пожизненное лишение свободы, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, 4 января в Карагандинской области задержали 33-летнего гражданина, который организовал в частном доме масштабное производство синтетических наркотиков.
В ходе обыска полицейские изъяли 20 килограмм мефедрона, полтонны готовой кристаллизованной продукции, конструкторы, магнитные мешалки, пластмассовые канистры с химическими реагентами, а также около 4 тонн прекурсоров, используемых при производстве наркотиков.
Таким образом, предотвращен выпуск в незаконный оборот порядка миллиона разовых доз наркотика.
По факту организации наркопроизводства начато досудебное расследование. Организатору производства грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, комплексный план по борьбе с наркоманией на 2026-2028 годы приняли в Казахстане.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
