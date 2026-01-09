Недобросовестные сельхозкомпании украли 271 млн тенге субсидий в Туркестанской области

Он будет отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности

Талдыкорган. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам области Жетысу рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в убийстве жены.





22 июня 2025 года около 00.00 часов Ж., находясь в состоянии алкогольного опьянения, вывел за ворота дома потерпевшую Д. и нанес многочисленные удары по жизненно важным частям тела, в результате чего впоследствии потерпевшая скончалась в больнице. Вина подсудимого подтверждается заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и другими материалами дела", - проинформировали в суде.





Сообщается, что суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание, приближенное к максимальному пределу, в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.





По данным суда, доводы потерпевшей о том, что убийство совершено путем волочения и что она была беременна, не нашли своего подтверждения заключениями соответствующих судебно-медицинских экспертиз и показаниями допрошенных в суде экспертов.





Кроме того, суд удовлетворил частично иск о возмещении морального вреда потерпевшей на сумму в размере 20 млн тенге.



