По факту жестокого обращения с барсуками в Акмолинской области завели уголовное дело

При проведении земляных работ по ремонту автодороги обнаружены шесть особей барсука, которые впоследствии были забиты

Кокшетау. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области начато уголовное расследование по факту жестокого обращения с барсуками, обнаруженными во время дорожных работ, сообщили в департаменте полиции региона.





В пресс-службе полиции уточнили, что проверка проведена по видеозаписи.





Предварительно установлено, что в ноябре прошлого года при проведении земляных работ по ремонту автодороги барсуки были обнаружены работниками подрядной организации. В настоящее время по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело. Все участники происшествия установлены", - проинформировали в полиции.





Отмечается, что окончательная правовая оценка действиям нарушителей будет дана по результатам расследования. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия.