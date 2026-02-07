Свыше 25 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana

Рассказать друзьям

Актау. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области полицейские расследуют несколько фактов незаконного преследования граждан. По данным полиции, в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, один из них водворен в изолятор временного содержания.





13 января в департамент полиции обратилась женщина 1987 года рождения. Она сообщила, что ее преследует ее бывший знакомый, с которым она ране состояла в отношениях, но позже рассталась. Несмотря на это, мужчина вопреки ее воле пытался установить контакт, следил за ней и продолжал незаконное преследование, сообщает Polisia.kz





По данному факту в отделе полиции Мунайлинского района зарегистрировано уголовное дело по факту незаконного преследования, предусмотренному Уголовным кодексом Республики Казахстан. В ходе досудебного расследования установлено, что ранее потерпевшая уже обращалась в полицию. В частности, по факту, произошедшему в апреле 2025 года, подозреваемый был привлечен к ответственности за мелкое хулиганство с назначением штрафа. Кроме того, в мае 2025 года на основании заявления потерпевшей он был привлечен к ответственности за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений и подвергнут аресту сроком на 15 суток. Факты незаконного преследования подтверждены видеозаписями.





Еще одна жительница Мангистау сообщила в полицию о том, что ее бывший знакомый с октября 2024 года, несмотря на отказ, преследовал ее, неоднократно звонил с разных номеров и пытался установить контакт против ее воли. Также подозреваемый приходил к дому потерпевшей, на ее работу и в развлекательные заведения города Актау. По словам заявительницы, подозреваемый совершил около 300 звонков с разных номеров.





По данному факту начато досудебное расследование по факту незаконного преследования. В ходе расследования установлено, что в отношении подозреваемого было вынесено защитное предписание и он был поставлен на профилактический учет. Однако он продолжил преследовать потерпевшую. В связи с этим по факту нарушения защитного предписания был составлен административный протокол. В настоящее время гражданин водворен в изолятор временного содержания управления полиции города Актау.



