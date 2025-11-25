В области Абай пресечена деятельность финпирамиды под видом потребительского кооператива  

Семей. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов, сообщили в пресс-службе АФМ.
Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ "народного кооператива", используя лозунг "Счастье в каждую семью!". После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK кооператив был переименован в ELL QUATY", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок "Солнечная Турция".
С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО "QAZ INFO MARKET", на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались", - уточнили в АФМ.
По данным агентства, в результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге.
Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.
Иная информация разглашению не подлежит.