27.01.2026, 18:45 13956
Свыше 300 млн тенге похитили интернет-мошенники в Алматы
Ущерб финансовым организациям превысил 66 млн тенге
Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правоохранительными органами в Алматы пресечена деятельность преступных групп, причастных к интернет-мошенничеству и незаконному оформлению кредитов, с общим ущербом свыше 300 миллионов тенге, сообщили в прокуратуре города.
В первом случае злоумышленники, представляясь сотрудниками государственных органов и банков, обманом похитили у пожилых граждан деньги, в том числе полученные от продажи квартиры и снятые с банковских депозитов. Передача денег осуществлялась через курьеров служб доставки. Во втором эпизоде выявлена организованная группа, оформлявшая невозвратные автокредиты на социально уязвимых лиц с последующим вывозом и перепродажей автомобилей, в том числе за пределами РК. Ущерб финансовым организациям превысил 66 млн тенге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий задержаны более 10 подозреваемых, один из подозреваемых объявлен в розыск, проведены десятки обысков, изъяты денежные средства, оружие, мобильные телефоны и документы.
Ране центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупредил о новой схеме интернет-мошенничества под видом бесплатных электронных книг.
27.01.2026, 20:20 12821
ОПГ в Семее похитила золото на 4 млрд тенге, троих осудили
Фото: freepik.com
Семей. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Троим жителям Семея предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группировке, краже с незаконным проникновением в производственное помещение в особо крупном размере, покушении на кражу, легализации имущества, полученного преступным путем, сообщили в пресс-службе судебной системы Абайской области.
Как отметили в суде, ранее, в 2024 году, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Восточно-Казахстанской области в закрытом судебном заседании рассмотрено уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы по факту кражи золотосодержащего материала у финансово-инвестиционной корпорации "Алел".
Согласно обвинению, подсудимые в составе ОПГ совершили хищение золотосодержащей руды с незаконным проникновением в производственные помещения финансово-инвестиционной корпорации "Алел" в особо крупном размере, чем причинили материальный ущерб на свыше 4 млрд тенге. Ими также совершено покушение на кражу золотосодержащего материала на 224 млн тенге", - проинформировали в суде.
Межрайонным судом по уголовным делам города Семея установлено, что хищения из так называемой золотой комнаты осуществлялись в период с 2019 года, вменялось 49 эпизодов хищения золотосодержащего материала. Следствием выявлены факты приобретения и содействия в приобретении подсудимыми и их родственниками движимого и недвижимого имущества, в том числе гостиничных комплексов, коммерческих зданий, торговых домов, аптек, квартир и автомобилей, что рассматривалось как способ легализации доходов, полученных преступным путем.
Суд признал троих подсудимых виновными и приговорил: первого - к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, второго - к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, третьего - к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
В августе прошлого года незаконных золотодобытчиков задержали в ВКО.
27.01.2026, 15:59 32641
Изнасилование 13-летней девочки в Мангистау: возбуждено уголовное дело
Проводится досудебное расследование
Актау. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области полиция возбудила уголовное дело об изнасиловании 13-летней девочки, передает корреспондент агентства.
В ходе проверки установлено, что противоправные действия, по предварительным данным, были совершены ее отчимом. Указанный мужчина 20 января 2026 года покончил жизнь самоубийством. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан - изнасилование несовершеннолетней", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится досудебное расследование, направленное на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что жителя Кентау подозревают в изнасиловании двух падчериц.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
27.01.2026, 14:10 46221
Балаева: Признаков призывов к терроризму в комментариях об атаках на КТК не выявлено
Фото: Depositphotos
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в ответе на депутатский запрос сообщила, что в размещенных в социальных сетях комментариях об атаках на Каспийский трубопроводный консорциум не выявлено признаков призыва к терроризму и госизмены.
Балаева сообщила, что 17 декабря 2025 года департамент полиции Астаны по факту размещения в социальных сетях комментариев, поддерживающих атаки на критически важные для государства и граждан инфраструктурные объекты, зарегистрировал уголовное дело по статье УК РК "Разжигание социальной, национальной розни". По публикациям и комментариям назначена судебная психолого-филологическая экспертиза.
В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, разместивших комментарии.
При этом органом досудебного расследования оснований для квалификации данных действий по статьям "Государственная измена" и "Пропаганда терроризма" Уголовного кодекса Республики Казахстан не выявлено", - отметила она.
Ход расследования находится на контроле Министерства внутренних дел, добавила министр.
Ранее депутат мажилиса Айдос Сырым в своем депутатском запросе выразил возмущение, что в социальных сетях появляются публикации граждан, "открыто одобряющих и поддерживающих атаки" на КТК, и потребовал дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам. Он предложил рассмотреть возможность квалификации данных действий по статьям УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма" и "Государственная измена". В ответ на депзапрос генпрокурор РК Берик Асылов сообщил, что по факту негативных высказываний граждан начато досудебное расследование.
26.01.2026, 17:23 101101
Кражи на 212 млн тенге: задержана группа контейнерных грабителей на маршруте КНР - Европа
Фото: Polisia.kz
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане пресечена деятельность группы, специализировавшейся на хищениях грузов из контейнеров железнодорожных составов, сообщает Polisia.kz.
В апреле 2025 года транспортные полицейские задержали шестерых человек, жителей Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. С августа 2024 года по апрель 2025 года злоумышленники систематически совершали кражи грузов из контейнеров, следовавших по международному маршруту КНР - Европа.
В ходе досудебного расследования доказана причастность группы к четырем эпизодам краж. Предметами хищения стали камеры видеонаблюдения, детские коляски и автомобильные запчасти.
Общая сумма ущерба, причиненного владельцам грузов, превысила 212 млн тенге.
Причиненный материальный ущерб полностью возмещен. Вина всех участников группы полностью доказана. По решению суда каждому назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы", - рассказали в полиции.
26.01.2026, 16:07 103611
Оформляли кредиты на инвалидов и малоимущих: участникам ОПГ вынесен приговор
Материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Астаны вынес обвинительный приговор участникам организованной преступной группы, причастной к масштабной мошеннической схеме в сфере потребительского и автокредитования, сообщили в столичной прокуратуре.
Как рассказали в прокуратуре Астаны, мошенники предлагали гражданам услуги по списанию действующих потребительских кредитов. Взамен потерпевшим предлагали оформить новые кредитные договоры, в том числе автокредиты, обещая самостоятельно погашать ежемесячные платежи.
Жертвами схемы становились социально уязвимые категории граждан - лица с низким уровнем дохода, а также инвалиды. Находясь в сложном финансовом положении, потерпевшие соглашались на условия злоумышленников, рассчитывая на облегчение долговой нагрузки.
Однако обещания выполнены не были, а причиненный материальный ущерб потерпевшим превысил 240 млн тенге.
Организатор группы приговорен к 9 годам лишения свободы, остальные участники получили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 8 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что аферисты угрозой заставляли беззащитных граждан оформлять на себя автозаймы, а автомобили продавали за рубеж.
26.01.2026, 15:21 105426
Связали скотчем и оставили: в Таразе расследуют дело об истязании
Сейчас потерпевшая находится в безопасности в интернате
Тараз. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе расследуют дело об истязании женщины 1996 года рождения, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.
В социальных сетях распространилась фотография лежащей на полу женщины со связанными руками и ногами, рот заклеен скотчем.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Истязание".
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных мероприятий. Сотрудники полиции тщательно устанавливают и изучают все обстоятельства дела. По итогам полного и всестороннего расследования будет принято обоснованное процессуальное решение в строгом соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", - прокомментировали в полиции.
В офисе уполномоченного по правам ребенка сообщили, что потерпевшая, 1996 года рождения, в настоящее время находятся в интернате.
Ранее, полтора месяца назад, у опекуна, которая истязала потерпевшую - связывала ее, были изъяты несовершеннолетние дети по факту причинения им телесных повреждений", - говорится в сообщении.
Ранее жителя Туркестанской области приговорили к лишению свободы по делу об истязании своего отца.
26.01.2026, 10:56 111576
КНБ Казахстана раскрыл схему фиктивного производства медизделий
Государству нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции КНБ раскрыла преступную схему фиктивного производства медицинских изделий, подозреваемые задержаны.
Раскрыта и пресечена масштабная схема фиктивного отечественного производства медицинских изделий. Руководство АО "OrdaMed", используя поддельные документы о наличии собственного производства в Казахстане, получило незаконные преференции в льготных поставках 28 наименований медицинского оборудования в государственные лечебные учреждения, жизненно необходимого для обеспечения благополучия и здоровья населения. При этом фактически готовое оборудование поставлялось из-за рубежа. В результате государству нанесен ущерб на сумму 4,5 млрд тенге", - проинформировали в КНБ.
По данным комитета, в ходе обысков у руководства компании изъяты инвестиционные монеты на сумму более 1 млрд тенге, арестованы доли участия в компаниях Interdentica, Erkin Brand и OrdaMed.
С санкции суда взяты под стражу технический директор АО "OrdaMed", бывший председатель правления и начальник производственного управления. Проводятся досудебные расследования", - отметили в КНБ.
Иная информация разглашению не подлежит.
25.01.2026, 10:29 126991
По факту жестокого обращения с барсуками в Акмолинской области завели уголовное дело
При проведении земляных работ по ремонту автодороги обнаружены шесть особей барсука, которые впоследствии были забиты
Кокшетау. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области начато уголовное расследование по факту жестокого обращения с барсуками, обнаруженными во время дорожных работ, сообщили в департаменте полиции региона.
В пресс-службе полиции уточнили, что проверка проведена по видеозаписи.
Предварительно установлено, что в ноябре прошлого года при проведении земляных работ по ремонту автодороги барсуки были обнаружены работниками подрядной организации. В настоящее время по факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело. Все участники происшествия установлены", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что окончательная правовая оценка действиям нарушителей будет дана по результатам расследования. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия.
