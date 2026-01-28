Свыше 300 млн тенге похитили интернет-мошенники в Алматы

Фото: Depositphotos

Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева в ответе на депутатский запрос сообщила, что в размещенных в социальных сетях комментариях об атаках на Каспийский трубопроводный консорциум не выявлено признаков призыва к терроризму и госизмены.





Балаева сообщила, что 17 декабря 2025 года департамент полиции Астаны по факту размещения в социальных сетях комментариев, поддерживающих атаки на критически важные для государства и граждан инфраструктурные объекты, зарегистрировал уголовное дело по статье УК РК "Разжигание социальной, национальной розни". По публикациям и комментариям назначена судебная психолого-филологическая экспертиза.





В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, разместивших комментарии.





При этом органом досудебного расследования оснований для квалификации данных действий по статьям "Государственная измена" и "Пропаганда терроризма" Уголовного кодекса Республики Казахстан не выявлено", - отметила она.





Ход расследования находится на контроле Министерства внутренних дел, добавила министр.



