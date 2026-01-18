Опасные "библиотеки" в Telegram: как мошенники крадут данные и деньги, рассказали в Генпрокуратуре

Рассказать друзьям

Астана. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы засилья в социальных сетях агрессивной рекламы в своем депутатском запросе поднял сенатор Геннадий Шиповских.





Как отметил сенатор, за последние годы резко не только вырос объем, но усилилась и агрессивность рекламы в социальных сетях. Все чаще продвижение товаров, услуг и "инвестиционных проектов" осуществляется через блогеров, инфлюенсеров, популярных деятелей культуры и спорта, мнению которых доверяют пользователи. Такая реклама напрямую влияет на финансовые решения граждан, их потребительский выбор и даже на состояние здоровья.





По его словам, именно через социальные сети часто распространяются реклама и призывы к участию в финансовых проектах, которые на поверку оказываются пирамидами. Рекламируются сомнительные инвестиционные и строительные проекты, некачественные или даже опасные для здоровья товары.





Серьезной проблемой является массовое продвижение в социальных сетях и даже без согласия пользователя рекламы наркотических средств, проституции, онлайн-казино, порнографического контента, а также предложений об участии в акциях и продажах с использованием изображений известных личностей, сгенерированных искусственным интеллектом. Даже просматривая обычный ролик, пользователи сталкиваются с подобной рекламой. В таких условиях возникает вопрос: насколько эффективными могут быть профилактические, воспитательные и разъяснительные меры, реализуемые государством?" - задается вопросами Геннадий Шиповских.





Также он обратил внимание на рекламу в соцсетях медицинских препаратов, средств для снижения веса и добавок для повышения иммунитета, которую распространяют люди, не имеющие медицинского образования. Такая продукция нередко преподносится как натуральная и безопасная, при этом вопросы ответственности за возможный вред здоровью остаются неурегулированными.





Предлагаю совместно с Meta, TikTok и другими платформами достичь договоренностей о недопущении алгоритмического распространения на территории Казахстана запрещенной и общественно опасной рекламы. Внедрить автоматизированные механизмы выявления и оперативной блокировки рекламы наркотиков, проституции, онлайн-казино и порнографического контента. Ограничить право лиц без медицинского образования рекламировать продукцию, а также предусмотреть их ответственность в случаях причинения вреда здоровью граждан в результате такой рекламы", - предложил сенатор.





Ранее депутаты мажилиса выразили обеспокоенность применением мошенниками и блогерами-пранкерами возможностей искусственного интеллекта в своих корыстных целях и потребовали от властей принять соответствующие меры. По их словам, если будет создан и распространен дипфейк с участием руководителя государства или публичного лица с ложными призывами или фальшивыми заявлениями, последствия могут быть катастрофическими.



