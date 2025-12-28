27.12.2025, 18:32 45706
Генпрокуратура РК: мошенники получают доступ к WhatsApp без взлома паролей
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК предупреждает о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp.
По данным зарубежных источников, кибермошенники запустили новую криминальную схему захвата аккаунтов WhatsApp. Этот метод получил название GhostPairing, он не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак. В WhatsApp проникают легально, активируя функцию по привязке дополнительных устройств.
Сценарий прост - отправляется сообщение, замаскированное под Facebook, WhatsApp, перенаправляющее пользователя на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс Facebook, WhatsApp. Для подтверждения доступа к контенту фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения, после чего злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство, получая полный доступ к WhatsApp (чтение сообщений, просмотр медиафайлов, контактов, отправка сообщений, доступ к фотогалереи), при этом телефон продолжает работать как обычно, не вызывая подозрений", - рассказали в Генпрокуратуре.
Единственный способ обнаружить захват WhatsApp - вручную проверить раздел "Связанные устройства". Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию и подлежит немедленному удалению.
Ранее сообщалось, что более 6 тысяч казахстанцев обманули мошенники в этом году.
28.12.2025, 11:27 8126
В Павлодарской области наградили спасшего пенсионерку от мошенников таксиста
Фото: Depositphotos
Павлодар. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов вручил грамоту и ведомственные наручные часы таксисту Алексею Бортовому, спасшему пенсионерку от мошенников, сообщает Polisia.kz.
Благодаря Вашей бдительности удалось предотвратить мошенничество крупной суммы и вернуть деньги пенсионерке. Такому поступку послужило хорошее воспитание родителей, которые привили своему сыну чувство патриотизма и неравнодушия к чужой беде", - отметил Болат Нурсеитов.
Как уточнили в полиции, 22 декабря в участковый пункт водитель такси привез пенсионерку, которая чуть не стала жертвой мошенников после того, как ей позвонили "из энергоцентра".
Вечером мне поступил вызов, где нужно было забрать посылку. Оплата за доставку была завышенная. Когда я уже подъехал, увидел отправителя - это была бабушка преклонного возраста. Я спросил, что она передает и кому, а она стала отвечать непонятно и торопилась, была растеряна. Заподозрил неладное, посадил бабушку в такси и отвез ее в опорный пункт. Ранее ко мне приходили полицейские и предупреждали о таких схемах мошенников, вот я и решил, пусть лучше полиция проверит все. Уже в полиции выяснилось, что бабушка жертва мошенников и она реально собиралась передать 8,5 млн тенге неизвестным людям. Когда я спросил, почему она хотела передать деньги неизвестно кому, бабушка не смогла пояснить. На моем месте так поступили бы многие, главное, что все живы и здоровы", - добавил водитель такси Алексей Бортовой.
Напомним, Более 6 тысяч казахстанцев обманули мошенники в этом году.
28.12.2025, 11:17 9781
Проверку провели центре ресоциализации Актобе после резонансного видео
Нарушений, озвученных в видеоролике, проверяющие не выявили
Актобе. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проверку провели в актюбинском центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, после резонансного видео, в котором один из постояльцев заявлял об избиениях, вымогательстве и антисанитарии, сообщает телеканал КТК.
В данное время госпитализирован (Автор ролика госпитализирован. - Прим. ред.) в психиатрическую больницу. Он ранее был у нас в 2023 году. Прибыл из мест лишения свободы, где отбывал наказание за умышленное причинение вреда здоровью. Видимо, он там получил какую-то психологическую травму, что сказалось на его поведенческом характере. Прибыл он к нам когда в 2023 году, с первых дней начались систематические нарушения правил внутреннего распорядка, что вызывалось его агрессией", - сообщил заместитель директора центра Жалын Молдагалиeв.
Также уточняется, что после скандала в центре побывала мониторинговая группа. Нарушений, озвученных в видеоролике, проверяющие не выявили.
Ранее один из постояльцев опубликовал видео в Сети, котором заявил, что над инвалидами и пенсионерами якобы издеваются, а люди живут в нечеловеческих условиях.
Ранее факт истязания пенсионеров выявили в пансионате в Аксу.
25.12.2025, 17:20 156856
Ушла из жизни народная артистка России Вера Алентова
Актрисе было 83 года
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 84-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации Вера Алентова.
Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет, сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина.
Алентова родилась 21 февраля 1942 года в городе Котласе в Архангельской области. В 1965 году окончила школу-студию МХАТ, затем ее приняли в труппу Театра имени Пушкина. С 2009 года она руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе. Актриса наиболее известна по главной роли в фильме "Москва слезам не верит" (1979). Она также снялась в таких кинокартинах, как "Завтра была война" (1987), "Ширли-мырли" (1995), "Зависть богов" (2000), "Бальзаковский возраст, или все мужики сво..." (2004), "Дорога без конца" (2014) и других. В 1992 году Алентова получила звание народной артистки России, пишет РИА Новости.
25.12.2025, 16:40 158371
ЕХСЗ-2 обратился в индийский суд по делу с итальянской компанией Maire
Фото: depositphotos.com
Мумбаи. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "ЕвроХим Северо-Запад-2" обратилась Высокий суд Индии по громкому делу с итальянской компанией Maire, передает корреспондент агентства.
ЕвроХим Северо-Запад-2" подала в Высокий суд Индии заявление о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного суда города Москвы о солидарном взыскании более 171 млрд рублей с итальянской компании Tecnimont S.p.A. и ее российского дочернего общества "МТ Руссия", - пишет exclusive.kz.
В "ЕвроХиме" заявили, что это лишь первый шаг и аналогичные иски готовятся в других юрисдикциях присутствия итальянской группы, включая страны СНГ, БРИКС, Африки и Ближнего Востока.
Напомним, "строительство газосепарационного комплекса KMG PetroChem в Атырау стоимостью $2,8 млрд - один из ключевых проектов для экономики Казахстана - оказалось в зоне риска. Генеральный подрядчик, итальянская Maire Tecnimont, увязла в масштабном конфликте с российским "Еврохимом", который намерен взыскать с итальянцев миллиардные убытки по всему миру", пишет издание.
Ситуация корнями уходит в сорванный проект строительства завода в Кингисеппе в Россия. В ноябре 2023 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Tecnimont S.p.A. и ее российской "дочки" солидарно более 171 млрд рублей (около $1,9 млрд) в счет неотработанного аванса и убытков.
Контракт подписали в 2020 году: фиксированная цена, точные сроки, сдача объекта - сентябрь 2023 года. К весне 2022 года готовность была лишь 25%, после чего Tecnimont остановила работы, сославшись на санкции ЕС. Суд привлек к делу и материнскую компанию Tecnimont - теперь взыскание может быть обращено солидарно, в том числе в странах СНГ, БРИКС и других "дружественных" юрисдикциях.
По данным "Еврохима", задержки начались еще осенью 2021 года: подрядчик якобы пытался увеличить бюджет и продлить сроки. При этом сама Tecnimont и ее обслуживающий банк под европейские санкции не подпадают.
В Казахстане у компании крупный контракт от KMG PetroChem на строительство газосепарационного комплекса для проекта "Силлено" на Тенгизе на $2,8 млрд.
Между тем казахстанская компания KMG PetroChem инициировала экстренное привлечение совместной юридической экспертизы в связи с внешним судебным разбирательством, в которое вовлечен подрядчик Tecnimont S.p.A.
KMG PetroChem опасается возможных последствий признания или исполнения внешних судебных решений, которые способны напрямую повлиять на операционную устойчивость Tecnimont и, как следствие, на реализацию крупных стратегических проектов в нефтегазохимической отрасли в Казахстане.
25.12.2025, 14:23 164076
Damumed оштрафовали на 286 млн тенге нарушение антимонопольного законодательства
ТОО оплатило штраф в полном объеме
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центр информационных технологий "Даму" оштрафовали на 286 млн тенге за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Выявлен факт установления монопольно высоких цен на услуги предоставления доступа к комплексной медицинской информационной системе Damumed и его технического сопровождения. Решением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны в отношении товарищества наложен административный штраф на сумму 286 млн тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время ТОО оплатило штраф в полном объеме.
Ранее в Астане необоснованно завышали цены за доступ к информсистеме Damumed.
25.12.2025, 12:25 170156
Полиция Казахстана перешла на усиленный режим работы в связи с новогодними праздниками
Фото: polisia.kz
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха заявил, что полиция перешла на усиленный режим работы в связи с новогодними праздниками, сообщает пресс-служба правительства.
С 23 декабря полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Увеличен выход личного состава, усилена безопасность особо важных государственных и стратегических объектов. Маршруты патрулирования приближены к оружейным магазинам и учреждениям исправительной системы. Выставлены дополнительные наряды вблизи увеселительных заведений. Приведены в готовность резервы. Организованы информационные работы о соблюдении гражданами законности и мер безопасности", - сообщил Игорь Лепеха.
Подчеркивается, что все праздничные дни полицией будет обеспечено круглосуточное дежурство сотрудников в местах проведения основных мероприятий, усилена безопасность объектов жизнеобеспечения, а также организована работа оперативных штабов и надзор за дорожным движением.
Также министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил о реализации комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности.
Обеспечение безопасности населения находится на особом контроле с круглосуточным централизованным управлением обстановки. По всей территории страны усилены меры по соблюдению пожарной безопасности, в первую очередь - на объектах с массовым пребыванием людей. Всего на учете более 7 тысяч объектов, в которых выявлено 2 тысячи нарушений, из них 92% устранены на местах. Все места проведения новогодних елок обследованы в полном объеме и допущены к эксплуатации. Силы и средства МЧС развернуты с круглосуточным дежурством и находятся в готовности к незамедлительному реагированию", - заявили в правительстве.
Ранее в кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов разъяснил, какую пиротехнику можно использовать, а за какую грозит ответственность.
25.12.2025, 12:05 172191
Более 6 тысяч казахстанцев обманули мошенники в этом году
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году телефонным аферистам удалось обмануть более 6,1 тыс. граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Как отметили в ведомстве, мошенники придумывают все более изощренные методы обмана граждан, но чаще всего основная схема остается прежней.
На телефон жертвы приходит SMS-код от короткого номера "1414". Первый звонок - злоумышленники представляются сотрудниками госорганов, банков или курьерских служб и просят продиктовать полученный код. Сразу после этого происходит второй контакт - лжеслужбы безопасности банка, полиции или КНБ. В отдельных случаях все происходит даже по видеосвязи. Сообщается, что предыдущий звонок был от мошенников и что из-за продиктованного кода якобы могут списать деньги или оформить кредиты. Предлагают оформить заем и перевести средства на "безопасный счет". Именно на этом этапе совершаются реальные хищения и оформление мошеннических кредитов на имя жертвы", - предупредили в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, ранее достаточно было ввести номер потенциальной жертвы, на который направлялся SMS с короткого номера "1414". Теперь доступ к системам, использующим SMS-шлюз "1414", возможен только с применением биометрической аутентификации (FaceID), электронной цифровой подписи (ЭЦП) или QR-кода (eGov QR).
С декабря текущего года системы, не внедрившие указанные требования, отключены от SMS-шлюза "1414". Эти меры направлены на повышение защиты граждан от мошенников", - уточнили в Генпрокуратуре.
Генеральная прокуратура предупреждает:
- государственные органы и банки никогда не запрашивают одноразовые коды из SMS, данные карт или пароли;
- так называемые "безопасные счета" для перевода денег не существуют;
- будьте внимательны при подозрительных звонках, не передавайте свои данные третьим лицам;
- при сомнениях немедленно обращайтесь в банк или уполномоченные государственные органы;
- соблюдайте правила кибергигиены: используйте только официальные приложения и сервисы, проверяйте ссылки и уведомления.
Призываем граждан быть бдительными и не становиться жертвами злоумышленников", - заключили в ведомстве.
24.12.2025, 19:38 207296
В Алматы началось общественное обсуждение обновленного генплана
Фото: Акимат Алматы
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы стартовали общественные обсуждения проекта корректировки генерального плана - ключевого документа, определяющего развитие города до 2040 года, сообщили в пресс-службе акимата города.
В первый день прошла общая презентация с участием экспертов, представителей общественности, СМИ и жителей. Акимы восьми районов будут присутствовать на всех слушаниях и отвечать на вопросы горожан", - проинформировали в акимате.
Отмечается, что обновленный проект закрепляет запрет на строительство новых многоквартирных домов в предгорной зоне. Документ предусматривает перераспределение жилищного строительства, развитие школ, детских садов, медучреждений и общественных пространств. Также в приоритете - усиление общественного транспорта и обеспечение зелеными зонами.
Ранее проект корректировки был опубликован на официальных ресурсах управления архитектуры и градостроительства для ознакомления. В ближайшие три дня каждый сможет получить более детальную информацию. Мнения горожан будут учтены при доработке документа", - отметил генеральный директор НИИ "Алматыгенплан" Асхат Садуов.
Подробнее о том, какие меры предусмотрены в обновленном генплане для улучшения экологии в Алматы, читайте по ссылке.
