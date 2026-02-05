04.02.2026, 11:26 25461
В области Ұлытау раскрыли схему незаконной добычи марганцевой руды почти на пять млрд тенге
Виновный осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы
Жезказган. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау раскрыли схему незаконной добычи марганцевой руды на 4,8 млрд тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
50-летний житель Костанайской области в период с 2020 по 2023 года, не имея лицензии и контракта на недропользование, организовал незаконную добычу марганцевой руды на месторождении "Восточный Каражал", а также путем обналичивания и заключения фиктивных сделок легализовал преступно добытые денежные средства от продажи полезных ископаемых. За этот период было отгружено более 16 тысяч тонн руды, что причинило ущерб государству на сумму свыше 1,3 млрд тенге", - заявили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, в результате преступной деятельности и продажи переработанной железомарганцевой руды как внутри страны, так и за рубежом, удалось заработать более 3,5 млрд тенге.
Приговором суда области Ұлытау виновный осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере недропользования сроком на 5 лет. В доход государства взыскано 4,8 млрд тенге, а также конфискованы 3 легковых и 2 большегрузных транспортных средства, приобретенные на средства, добытые преступным путем. Приговор суда вступил в законную силу", - добавили в ведомстве.
Ранее в Карагандинской области выявлены факты незаконной добычи железной руды.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
04.02.2026, 12:08
В Актобе осудили пенсионера, от которого родила школьница
Фото: Depositphotos
Актобе. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 64-летний житель села в Актюбинской области оказался за решеткой после того, как от него забеременела и родила школьница, сообщает телеканал КТК.
Дикая история произошла осенью прошлого года в райцентре Уил. У 14-летней школьницы схватки начались прямо во время уроков. Но никто и подумать не мог, что это предвестники родов. И только в больнице врачи выявили беременность. Уже в ходе следствия выяснилось, что отец младенца - 64-летний пенсионер. Он был женат на родной бабушке юной роженицы", - говорится в сюжете телеканала.
Сообщается, что суд проходил в закрытом режиме. Подсудимому огласили приговор по двум статьям - за изнасилование и половое сношение с несовершеннолетней.
Признать виновным по статье 120, часть 4, и назначить наказание в виде 20 лет лишения свободы, а также признать виновным по статье 124, часть 3, и назначить 12 лет лишения свободы. По совокупности статей окончательно назначить наказание в виде 21 года лишения свободы", - сообщил судья Алтынбек Сабыров.
03.02.2026, 14:13
В Астане мошенники нанесли торговому дому ущерб на 473 млн тенге
Аферисты оформили фиктивные промокоды для покупки техники по низким ценам и ее дальнейшей перепродажи
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане осуждена группа мошенников, члены которой с помощью фиктивных промокодов незаконно приобретали и перепродавали бытовую технику, причинив торговому дому ущерб на сумму свыше 473 млн тенге, сообщили в столичной прокуратуре.
В Астане разоблачена деятельность мошенников, действовавших в группе лиц по предварительному сговору в течение года. Установлено, что работник торгового дома, договорившись с 10 знакомыми, оформил фиктивные промокоды для приобретения бытовой техники по низким ценам.
Сообщники приобрели товары электроники и реализовали третьим лицам: мобильные телефоны iPhone, ноутбуки, телевизоры, холодильники и др.
Ущерб торговому дому составил 473,6 млн тенге. Все 10 участников преступления осуждены к лишению свободы на срок от 4 до 8 лет. Гражданские иски о взыскании причиненного материального ущерба удовлетворены.
Приговор не вступил в законную силу.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
03.02.2026, 13:30
Похищения, вымогательство, поджоги: МВД и КНБ провели масштабную операцию в Астане и Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Министерства внутренних дел и Комитета национальной безопасности Казахстана провели масштабную спецоперацию в Астане и Алматы, в ходе которой были задержаны участники преступного сообщества, причастные к ряду тяжких и особо тяжких преступлений.
По данным Polisia.kz, подозреваемым инкриминируются похищение человека, вымогательство и умышленное уничтожение чужого имущества. В одном из эпизодов в Алматы злоумышленники похитили местного жителя и, применяя насилие, требовали выкуп в размере 12 млн тенге.
Также зафиксированы факты давления на представителей бизнеса, а в целях запугивания потерпевших совершались поджоги автотранспортных средств. В рамках оперативно-следственных мероприятий проведено более 20 обысков, в ходе которых изъяты крупные суммы денежных средств, холодное оружие и иные вещественные доказательства.
Шесть фигурантов уголовного дела водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается.
Ранее в КНБ сообщили о задержании в Алматы подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере. В январе текущего года в Шымкенте были задержаны два его сообщника. Между тем в соцсетях и СМИ появилась информация о задержании в Алматы предполагаемого лидера ОПГ "Кропаль".
03.02.2026, 11:27
КНБ зарегистрировал 110 коррупционных дел с начала года
Фото: Depositphotos
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Служба по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности с начала года зарегистрировала 110 коррупционных дел.
С начала года зарегистрировано 126 уголовных правонарушений, из них 110 коррупционных. Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями. Пресечена незаконная деятельность 89 лиц", - проинформировали в КНБ.
По данным ведомства, завершено расследование 129 уголовных дел, из них 121 направлено в суд.
Сумма установленного ущерба по оконченным уголовным делам составила 18 млрд тенге, возмещено в бюджет свыше 100 млн тенге. Работа в данном направлении продолжается", - сообщили в комитете.
03.02.2026, 10:33
В Жетысуской области отца задержали по подозрению в избиении собственного малолетнего ребенка
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области отца задержали по подозрению в жестоком избиении собственного трехлетнего ребенка, сообщили в департаменте полиции.
2 февраля в 21.00 из медицинского учреждения поступило сообщение в полицию о доставлении трехлетнего ребенка с телесными повреждениями, имеющими признаки насильственного происхождения. По данному факту полиция зарегистрировала уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Сотрудники полиции незамедлительно выехали по месту жительства подозреваемого - отца ребенка. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в департаменте полиции региона.
По данным полиции, в настоящее время мать с ребенком находятся в медицинском учреждении.
Проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий, направленных на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего. Ход досудебного расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции", - отметили в полиции.
Ранее информация об инциденте появилась в соцсетях. На видео запечатлен плачущий ребенок с множеством ссадин и гематом на теле.
Отец зверски бил своего маленького ребенка и жену в Талдыкоргане. Ребенок с матерью находятся в областной детской больнице", - говорится в описании к ролику.
03.02.2026, 10:01
В Алматы задержан подозреваемый в вымогательстве в особо крупном размере
Фото: КНБ РК
Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудники КНБ задержали подозреваемого в вымогательстве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе КНБ.
2 февраля 2026 года в Алматы департаментом КНБ по Шымкенту при координации городской прокуратуры задержан представитель уголовно-преступной среды Т. Указанное лицо подозревается в совершении вымогательства в особо крупном размере", - проинформировали в КНБ.
Отмечается, что задержанный водворен в ИВС.
В рамках данного дела в январе текущего года в городе Шымкенте была пресечена противоправная деятельность двух его сообщников", - сообщили в комитете.
Проводится досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит, добавили в КНБ.
Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о задержании в Алматы предполагаемого лидера ОПГ "Кропаль".
03.02.2026, 09:29
Ущерб более 2 млрд тенге: в Карагандинской области выявлены факты незаконной добычи железной руды
Фото: скриншот из видео прокуратуры
Караганда. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированной природоохранной прокуратурой Карагандинской области в ходе надзорной деятельности выявлены факты незаконной добычи полезных ископаемых, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным фактам специальными прокурорами Карагандинской области проведено досудебное расследование. Установлено, что одно из предприятий района на протяжении четырех лет без лицензии осуществляло незаконную добычу железной руды и вывозило ее за границу. В результате государству причинен ущерб более 2 млрд тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Трое подозреваемых взяты под стражу, арестовано имущество на сумму свыше 500 млн тенге. Уголовное дело направлено в суд.
02.02.2026, 19:46
В Жамбылской области возбуждено уголовное дело из-за избиения ребенка
Дети помещены в учреждение
Тараз. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области завели уголовное дело после избиения ребенка, передает корреспондент агентства.
На прошлой неделе к нам поступил сигнал об избиении ребенка матерью в Жамбылской области. Заведено уголовное дело. Дети помещены в учреждение", - написала уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).
Ребенок был незамедлительно осмотрен медицинскими работниками. В настоящее время двое несовершеннолетних детей женщины помещены в специализированный дом ребенка. Сама женщина доставлена в отдел полиции для проведения необходимых следственных действий, направленных на полное, объективное и всестороннее установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в полиции.
В прошлом году в Павлодарской области отчим избил пасынка из-за неубранной посуды.
Напомним, в Акмолинской области суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
