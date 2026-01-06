05.01.2026, 13:29 16911
Подозреваемого в мошенничестве на 100 млн тенге экстрадировали из России в Казахстан
Злоумышленник предлагал гражданам вложить денежные средства в якобы прибыльный совместный бизнес
Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан добилась экстрадиции из Российской Федерации гражданина РК, подозреваемого в совершении неоднократного мошенничества в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2024-2025 годах в Таразе мужчина, представляясь сотрудником коммерческой организации, предлагал гражданам вложить денежные средства в якобы прибыльный совместный бизнес по оптовой закупке и реализации товаров. Обещая высокий доход, он завладел деньгами потерпевших, однако взятые на себя обязательства не выполнил, а полученные средства присвоил и потратил на личные нужды.
В результате преступных действий ущерб шести гражданам Казахстана превысил 100 млн тенге. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
В августе прошлого года он был задержан на территории Российской Федерации и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемого преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Ранее подозреваемого в совершении тяжких преступлений экстрадировали из Грузии в Казахстан.
05.01.2026, 15:32 14481
В Шымкенте трех сотрудников колонии задержали по подозрению в пытках
Шымкент. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам личного приема осужденного, проведенного региональным представителем по городу Шымкенту, выявлены факты жестокого обращения в исправительном учреждении, по которым начато уголовное расследование, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека.
Во время приема осужденный сообщил, что в июне 2025 года сотрудники учреждения применили к нему насилие: надели наручники, оставили подвешенным на железной решетке на несколько часов, а также избивали по стопам дубинкой. Кроме того, был установлен факт избиения другого осужденного, в результате которого ему сломали челюсть.
Региональный представитель незамедлительно принял меры реагирования по выявленным фактам. За несвоевременное оказание медицинской помощи были привлечены к ответственности медицинские работники учреждения. В отношении сотрудников колонии зарегистрировано досудебное расследование по Уголовного кодекса РК "Превышение власти или должностных полномочий".
Правозащитный институт направил обращение в высший надзорный орган с требованием пересмотра правовой оценки действий сотрудников учреждения ввиду наличия в них признаков пыток. Генеральная прокуратура поддержала данную позицию, и в конце прошлого года расследование было переквалифицировано на статью УК РК "Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки".
В настоящее время три сотрудника учреждения взяты под стражу.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре экс-начальника колонии осудили за разглашение гостайны.
Напомним, что депутат заявилоб "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана.
05.01.2026, 13:07 18016
В Павлодаре экс-начальника колонии осудили за разглашение гостайны
Также он за вознаграждение предоставлял отдельным осужденным привилегированные условия отбывания наказания
Павлодар. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Суд Павлодара вынес обвинительный приговор бывшему начальнику исправительного учреждения № 45, признав его виновным в превышении должностных полномочий и разглашении сведений, составляющих государственные секреты, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Как установило расследование, экс-руководитель колонии за вознаграждение предоставлял отдельным осужденным привилегированные условия отбывания наказания. Кроме того, в ходе исполнения служебных обязанностей им было допущено разглашение служебной информации.
По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением специального звания подполковника.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Напомним, что депутат заявил об "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
05.01.2026, 12:41 18981
АФМ пресекло незаконный оборот цифровых активов в Кызылординской области
Группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов, оборот превысил 1,88 млрд тенге
Кызылорда. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Кызылординской области окончено расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от продажи наркотиков, сообщили в АФМ.
В течение года группа профессиональных отмывателей осуществляла операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге. Кроме того, подозреваемыми легализовано 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы Fresh, Butterfly, CrystalOrganic, "Траутвайт НОН киви" и SkittyShop. В схеме использовалась организованная сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан", - проинформировали в агентстве.
Сообщается, что на преступные доходы подозреваемыми приобретены жилой дом, квартира, пять автомашин, а также построен ресторан.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест. Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых помещены под стражу", - уточнили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
03.01.2026, 10:22 51841
На границе с Россией задержаны браконьеры с 1882 рогами сайги
Фото: Polisia.kz
Павлодар. 3 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана пресекло канал незаконной охоты и контрабанды дериватов сайги, сообщает Polisia.kz.
24 декабря на границе с Российской Федерации в Павлодарской области были задержаны два браконьера, один из которых иностранный гражданин. Они пытались незаконно перевезти через государственную границу 1 882 рогов сайги, спрятав их в специальном тайнике, оборудованном в грузовой автомашине.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
В конце августа 2025 года, была задержана первая группа браконьеров, состоявшая из трех участников. Они занимались незаконной охотой на сайгаков с целью дальнейшей реализации их дериватов. У задержанных изъято 1127 рогов сайги, весом около 400 кг, а также два гладкоствольных ружья.
Ранее незаконное оружие и 30 рогов сайги изъяли полицейские в ЗКО.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
30.12.2025, 17:57 114876
Автомобиль наехал на детей в Абайской области: водитель приговорен к 9 годам
Фото: pexels.com
Семей. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес обвинительный приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии в селе Бестерек, в результате которого погибли четверо детей и двое пострадали, сообщили в пресс-службе суда.
Подсудимый, зная о том, что с 2013 года состоит на диспансерном учете с диагнозом "эпилепсия", периодически управлял автомобилем. 19 августа подсудимый, находясь за рулем автомашины, из-за приступа эпилепсии потерял контроль, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на малолетних детей, находившихся возле ограждения дома. В результате дорожно-транспортного происшествия четверо детей скончались, еще двое получили тяжкие телесные повреждения", - проинформировали в суде.
Как уточнили в пресс-службе, суд признал подсудимого виновным по части 4 статьи 345 УК РК и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 7 лет.
Также суд взыскал с подсудимого в пользу потерпевшей стороны 50 млн тенге в счет возмещения морального вреда.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Позже из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
30.12.2025, 12:15 121661
В Мангистауской области изъято около 400 граммов героина
Фото: Polisia.kz
Актау. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау сотрудники полиции изъяли около 400 граммов героина, подозреваемые задержаны, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
При получении почтовой посылки подозреваемые попытались скрыться на автомобиле, не выполнив законное требование полиции об остановке. В ходе преследования они выбросили упаковку и продолжили движение, после чего совершили дорожно-транспортное происшествие. Подозреваемые были задержаны при попытке скрыться пешком. На месте происшествия обнаружена и изъята упаковка. Согласно заключению экспертизы, внутри находилось наркотическое средство героин общим весом около 400 граммов", - проинформировали в МВД.
По данному факту проводится досудебное расследование.
Оба подозреваемых прошли медицинское освидетельствование, по результатам которого выявлены следы наркотических веществ", - уточнили в министерстве.
По решению суда в отношении водителя применена административная ответственность за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Автомобиль водворен на специализированную штрафстоянку. Кроме того, оба подозреваемых помещены в специальный приемник за немедицинское потребление наркотических средств, что влечет административную ответственность в соответствии с законодательством.
Перевозка, хранение и распространение наркотических средств влечет строгую ответственность, а управление транспортным средством в состоянии опьянения и попытка скрыться от сотрудников полиции усугубляют последствия правонарушений", - напомнили в ведомстве.
29.12.2025, 11:07 145086
Подозреваемый в совершении тяжких преступлений экстрадирован из Грузии в Казахстан
Фото: скриншот из видео
Алматы. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и НЦБ Интерпола при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Грузии экстрадирован гражданин России, подозреваемый в совершении тяжких преступлений, сообщили в Генеральной прокуратуре.
Он подозревается в том, что в 2022 году в Алматы принимал участие в совершении похищений граждан и насильственном завладении их имуществом. Фигурант более трех лет скрывался от правосудия и находился в международном розыске", - проинформировали в Генпрокуратуре.
В сентябре текущего года он был задержан в Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества", - уточнили в ведомстве.
28.12.2025, 18:45 156556
В Темиртау конфликт из-за форточки в автобусе закончился поножовщиной
Фото: Depositphotos
Темиртау. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Темиртау Карагандинской области конфликт из-за форточки в автобусе закончился поножовщиной, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту нанесения ножевого ранения в ногу 18-летнему жителю города Темиртау, произошедшего 26 декабря в салоне маршрутного автобуса, возбуждено уголовное дело. Нарядом полиции на месте установлен и задержан 30-летний подозреваемый. Он водворен в изолятор временного содержания. Предварительно установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошел словесный конфликт на бытовой почве - из-за попытки открыть форточку в автобусе", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и всестороннее расследование произошедшего.
Ранее мужчину ранили ножом на столичном вокзале.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
