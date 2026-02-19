В Актюбинской области КНБ задержал сотрудника прокуратуры

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, в ходе которого участники подвели итоги работы за 2025 год, - В Министерстве труда и социальной защиты населения РК состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по противодействию торговле людьми, в ходе которого участники подвели итоги работы за 2025 год, сообщили в пресс-службе ведомства.





Только за 2025 год специальные социальные услуги были оказаны 171 жертве торговли людьми. В разрезе категорий получателями услуг стали 94 мужчины, 52 женщины и 25 детей. Казахстан обеспечивает защиту вне зависимости от гражданства - поддержку также получили 93 иностранца. Пострадавшим предоставлялось временное жилье, медицинская и психологическая помощь, а также содействие в трудоустройстве и восстановлении документов", - сказал глава ведомства Аскарбек Ертаев.





По данным МВД Казахстана, в 2025 году зарегистрировано 164 преступления, связанных с торговлей людьми. В рамках операции "STOP трафик" проведено 4 этапа рейдов. Пограничной службой КНБ пресечено 29 каналов незаконной миграции, а в международных аэропортах Астаны и Алматы предотвращен незаконный вывоз иностранными гражданами трех несовершеннолетних казахстанцев.





Министр труда и соцзащиты указал на необходимость полной цифровизации и интеграции информационных систем госорганов для отслеживания судьбы каждой жертвы и мониторинга прибывающих лиц. Также был поднят вопрос развития инфраструктуры: акиматам поручено взять на контроль создание и оснащение кризисных центров в регионах.





Отдельное внимание министр акцентировал на защите детей. Аскарбек Ертаев призвал детально разобраться с рисками, связанными с попытками вывоза несовершеннолетних граждан за рубеж (в том числе в рамках суррогатного материнства) и при необходимости внести жесткие корректировки в законодательство.



