Задержание замакима Костанайской области: в КНБ подтвердили информацию

Фото: pexels.com

Рассказать друзьям

Караганда. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде 34-летнюю предпринимательницу, владеющую сетью магазинов по продаже одежды, осудили на семь лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, - В Караганде 34-летнюю предпринимательницу, владеющую сетью магазинов по продаже одежды, осудили на семь лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, сообщает Polisia.kz.





Решением Казыбекбийского районного суда города Караганды подозреваемая признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.





По данным полиции, в ходе задержания у нее было изъято 13 свертков с веществом синтетического происхождения общим весом около 5 граммов.





Кроме того, по месту жительства подозреваемой был обнаружен и изъят гашиш общим весом более 6 граммов, который, по ее словам, предназначался для личного потребления.





Также в Караганде пресечена незаконная торговля "веселящим газом" в массажном салоне.





Во время обыска изъяты два 10-литровых баллона с газом и воздушные шары для его употребления", - добавили в ДП Карагандинской области.





Ранее 1,3 кг опия изъяли в Мангистауской области.





О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".



