В КНБ подтвердили задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в области Жетысу

Рассказать друзьям

Кокшетау. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области суд приговорил двух пенсионерок к семи месяцам ограничения свободы за нанесение побоев соседке, - В Акмолинской области суд приговорил двух пенсионерок к семи месяцам ограничения свободы за нанесение побоев соседке, сообщили в пресс-службе судов Акмолинской области.





Коллегия областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении двух женщин за причинение легкого вреда здоровью.





Судом установлено, что конфликт произошел в городе Макинске. 72-летняя подсудимая в подъезде дома своей 89-летней тети встретила потерпевшую и стала предъявлять ей претензии по поводу невозврата долга.





В ходе ссоры потерпевшая споткнулась на лестнице и упала, после чего подсудимая схватила ее за волосы, а затем вместе с тетей стали наносить удары кулаками по голове. Потерпевшая была госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".





Тетя с племянницей приговором суда получили по 7 месяцев ограничения свободы, а также в солидарном порядке с них взысканы материальный ущерб в размере 130 тысяч тенге, компенсация морального вреда - 500 тысяч тенге и 200 тысяч тенге расходов за услуги представителя.



