Уголовное дело возбуждено из-за ложного сообщения о теракте в Атырауском аэропорту Дополнено
Пассажир заявил, что в ручной клади есть взрывчатое вещество
Астана. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело возбуждено из-за ложного сообщения о террористическом акте в аэропорту города Атырау, сообщает Антитеррористический центр Республики Казахстан.
В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен момент эвакуации пассажиров. Позже эта информация была официально подтверждена пресс-службой областного департамента полиции транспорта. Согласно сообщению, во время регистрации мужчина распространил заведомо ложную информацию, заявив, что в ручной клади есть взрывчатое вещество. В ходе проверки спецслужб эта информация не подтверждена. По данному факту департамент полиции на транспорте возбудил уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение о террористическом акте)", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что после завершения проверки работа в аэропорту возобновилась в обычном режиме.
Дополнено 09.02.2026, 15.00
В Астане расследуется серия заведомо ложных сообщений о террористической угрозе в одной из школ города, сообщает Антитеррористический центр Республики Казахстан.
Установлен несовершеннолетний учащийся данной школы. По данным следствия, он действовал под влиянием интернет-контента. Через социальные сети и мессенджеры 13- летний подросток вступил в контакт с анонимным пользователем, который предлагал организовать ложные сообщения о минировании учебных заведений. Следствием установлено, что для совершения таких действий использовались мобильные номера и аккаунты в мессенджерах, доступ к которым предоставлялся третьим лицам. Как пояснил сам несовершеннолетний, каких-либо денежных средств или иных выгод он не получал, а мотивом своих действий стало желание сорвать учебный процесс", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе обыска по месту жительства изъяты мобильные устройства и значительное количество SIM-карт.
Материалы по фактам ложных сообщений зарегистрированы в установленном законном порядке, начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Актюбинской области суд вынес приговор лжетеррористу-рецидивисту.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с обзором "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.