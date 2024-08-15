В Актюбинской области суд вынес приговор лжетеррористу-рецидивисту

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Актобе. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 29-летний житель Кандыагаша с приятелем употребил алкоголь, глубокой ночью пришел домой и поругался с матерью. После скандала он вышел во двор и на канал "102" сообщил, что в доме, где она живет, заложена бомба, сообщает " - 29-летний житель Кандыагаша с приятелем употребил алкоголь, глубокой ночью пришел домой и поругался с матерью. После скандала он вышел во двор и на канал "102" сообщил, что в доме, где она живет, заложена бомба, сообщает " Диапазон ".





На место выехали все экстренные и оперативные службы, бомбу не нашли, но позже задержали автора ложного вызова.





В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых. Он и сам не мог толком объяснить, зачем это сделал. Самое интересное, что "шутник" оказался рецидивистом.





В 2009 году, в 14 лет, он также позвонил в полицию и сообщил о бомбе в доме, но тогда реального срока не получил.





В 2019 году, в 24 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения сообщил, что в школе № 5 города Кандыагаша заложена бомба. За сообщение о бомбе в школе в том же, 2019 году он получил 3 года лишения свободы в колонии среднего режима.





В этот раз суд приговорил его к 2 годам лишения свободы. Там же он пройдет принудительное лечение от алкоголизма.