Мошенники оформили кредиты на 155 млн тенге с помощью фиктивных документов в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесен приговор нескольким членам преступной группировки по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ".
С целью получения финансирования она совместно с сообщницами предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчеты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости. В дальнейшем, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили еще один кредит на сумму 155 млн тенге на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжелом состоянии здоровья", - рассказали в АФМ.
Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у нее доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась.
Ранее в области Жетысу лжесотрудники банков обманули казахстанцев на 70 млн тенге.
Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом. Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации", - рассказали подробности в агентстве.
Общий ущерб, причиненный банку, составил 155 млн тенге.
Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
В доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в столице.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в области Жетысу лжесотрудники банков обманули казахстанцев на 70 млн тенге.