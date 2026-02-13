Убийство мужчины и похищение ребенка в Талгаре: два дела о бездействии рассматриваются в отношении участковых

Оба уголовных дела рассматриваются в открытом судебном заседании

Фото: polisia.kz

Конаев. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Судами Алматинской области рассматриваются два дела о бездействии в отношении участковых после громкого убийства мужчины и похищения ребенка в Талгаре, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".





В производстве Талгарского районного суда Алматинской области находятся два уголовных дела. В отношении Е. рассматривается по части 2 статьи 371 (Халатность) и части 2-1 статьи 369 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - заявили в Алматинском областном суде.





Отмечается, что в отношении подсудимого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.





Второе уголовное дело в отношении Д. по части 3 статьи 433 (Умышленное укрытие уголовного правонарушения) Уголовного кодекса Республики Казахстан", - отметили в суде.





Подчеркивается, что оба уголовных дела рассматриваются в открытом судебном заседании. Подробности пока не уточняются.





Напомним, осенью прошлого года в Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.





Позже официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осмотрели медики.





Также прокуратурой области было возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района.



