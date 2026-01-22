21.01.2026, 09:30 21381
Конфликт на дороге в Шымкенте закончился поножовщиной Дополнено
Полиция проводит расследование
Шымкент. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео конфликта на дороге в Шымкенте. В полиции прокомментировали инцидент.
20 января на пересечении улиц Еримбетова и Рыскулова между водителями и пассажирами автомашин произошел конфликт, в ходе которого участники произошедшего получили ножевые ранения. Один из пострадавших скончался. По факту убийства возбуждено уголовное дело", - проинформировали в департаменте полиции Шымкента.
Полиция города принимает все необходимые меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемых лиц.
Дополнено 21.01.2026, 15.10
В департаменте полиции Шымкента сообщили о задержании четверых подозреваемых в убийстве и хулиганстве. Они водворены в изолятор временного содержания.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.
В полиции также уточнили, что погибшему в результате поножовщины было 40 лет, еще одного участника инцидента госпитализировали в больницу.
Как сообщалось ранее, после убийства девушки в Шымкенте глава департамента полиции города и его первый заместитель были отправлены в отставку.
Напомним, 21-летняя девушка погибла от множества ножевых ранений. Преступление произошло прямо на улице под камерами наблюдения. Родные сообщили, что подозреваемый долгое время преследовал ее, так что пришлось даже обращаться в полицию. Но трагедии избежать не удалось. После произошедшего преступления президент Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел дать правовую оценку действиям городского департамента полиции.
новости по теме
21.01.2026, 18:23 10351
Казахстанка задержана за нападение на российского блогера в Индонезии
Фото: Depositphotos
Джакарта. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Индонезии на острове Бали задержали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову за нападение на российского блогера Карину Фадееву, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.
Министерству иностранных дел Республики Казахстан известно о факте задержания гражданки РК в Индонезии. Обстоятельства дела и иные сведения уголовно-процессуального характера не подлежат разглашению. Процессуальный статус и применяемые меры определяются исключительно компетентными органами Индонезии в соответствии с национальным законодательством. Посольство РК в Индонезии оказывает гражданке консульско-правовую помощь в пределах своей компетенции", - проинформировали в МИД.
Ранее в СМИ сообщалось, что казахстанка разбила голову инфлюенсера, бросив в нее тяжелую металлическую лампу. Нападавшая якобы приревновала своего молодого человека к Фадеевой, которая отдыхала с подругами за соседним столом в том же клубе на острове Бали. При этом сама россиянка утверждает, что никак не контактировала с парой в заведении.
Отмечается, что пострадавшей девушке потребовалась операция из-за рваных ран на губе и лбу. После инцидента сотрудники ресторана вызвали скорую, а нападавшая и ее спутник сбежали.
21.01.2026, 16:26 13926
Жителя Кентау подозревают в изнасиловании двух падчериц
Фото: Depositphotos
Кентау. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау задержан подозреваемый в изнасиловании двух несовершеннолетних девочек, сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
Информация о том, что отчим в течение пяти лет насиловал своих несовершеннолетних падчериц появилась в соцсетях.
В пресс-службе ДП Туркестанской области сообщили, что заявление по факту противоправных действий в отношении двух несовершеннолетних жительниц Кентау поступило в декабре прошлого года. Проводится досудебное расследование.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По итогам расследования будет принято решение в соответствии с законодательством страны", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, что несовершеннолетнему насильнику малолетней вынесли приговор в Туркестанской области.
21.01.2026, 14:03 17256
В Караганде студента приговорили к 15 годам по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков
Приговор еще не вступил в законную силу
Караганда. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде студента колледжа приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотиков, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Судом виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Один из студентов колледжа, узнав о возможности получения дохода посредством распространения наркотиков, договорился с неким куратором через Telegram о выполнении функций курьера-закладчика и склада. В круг его обязанностей входили получение наркотических средств по переданным координатам, их хранение, расфасовка, перевозка и размещение тайников на территории города. Ежедневно он совершал порядка 30 таких закладок. Кроме того, он организовал международную почтовую отправку наркотиков из Таиланда. Для этого он привлек через мессенджер Telegram за вознаграждение в 400 тыс. тенге несовершеннолетнего дроппера, оформив доставку на его имя", - заявили в АФМ.
В Караганде по подозрению в сбыте наркотиков задержали двух женщин.
20.01.2026, 16:52 35606
Сотрудники филиала КТЖ осуждены за коррупцию в Павлодаре
Виновные получили по 7 лет тюрьмы
Павлодар. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре должностных лиц филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" приговорили к семи годам лишения свободы за коррупцию.
По данным следствия, в 2025 году начальник отделения магистральной сети и начальник дистанции электроснабжения путем вымогательства получили 2,7 миллиона тенге взятки. ТОО занималось электромонтажными работами на станции Аксу-1.
Вина подсудимых подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными в суде доказательствами. Приговором суда руководитель отделения и начальник дистанции признаны виновными и каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - приводит сообщение суда издание "Казинформ".
Также руководителю отделения также вменили факт за 2021 год. Установлено, что он получил от своего подчиненного офисное кресло стоимостью почти 57 тысяч тенге.
Ранее о миллиардных потерях и коррупции в КТЖ рассказал в открытом обращении к президенту экс-сотрудник компании.
19.01.2026, 13:01 72091
Разыскиваемого за особо тяжкое преступление задержали в Уральске
Задержанный водворен в изолятор временного содержания
Фото: pixabay.com
Уральск. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Находившегося в межгосударственном розыске за совершение особо тяжкого преступления - убийства задержали в городе Уральске, сообщает Polisia.kz.
В розыске он находился с 2024 года. В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания. По данному факту проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что задержание проведено на основании полученной оперативной информации.
Ранее в Шымкенте арестовали подозреваемого по делу об убийстве девушки.
19.01.2026, 12:20 75946
Ущерб на 321 млн тенге: бюджетные средства похитили в университете на юге Казахстана
Фото: Depositphotos
Шымкент. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бюджетные средства похитили в Южно-Казахстанском университете имени Ауэзова, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В числе подозреваемых - бывший первый проректор, директора финансового и административного департаментов, заведующий складом производственно-технического отдела, а также руководители подрядных организаций. Подозреваемые заключали фиктивные договоры государственных закупок, по которым товары фактически не поставлялись либо приобретались по завышенным ценам", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, "денежные средства, перечисленные на счета аффилированных индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, впоследствии обналичивались и распределялись между соучастниками".
К примеру, по данной схеме руководством университета приобретено одно кресло стоимостью 20 млн тенге, тогда как его рыночная цена не превышала 200 тыс тенге. С целью сокрытия отсутствия фактических поставок подозреваемые формально списывали изношенные товарно-материальные ценности с баланса, продолжая использовать их в дальнейшем. При этом новые товары, которые должны были заменить списанные, фактически не поставлялись. В результате государству причинен ущерб на сумму 321 млн тенге", - пояснили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в ходе следствия подозреваемыми добровольно возмещено 264 млн тенге.
С санкции суда наложен арест на их имущество - 4 жилых дома, 1 автомашину, денежные средства в сумме 40 млн тенге на банковских счетах. Уголовное дело направлено в суд", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы осудили троих бывших сотрудников Fly Arystan за хищение более миллиарда тенге.
19.01.2026, 11:07 79196
Жительницу Жаркента задержали по подозрению в жестоком избиении собственного ребенка
В соцсетях появилось шокирующее видео, на котором женщина жестоко избивает малыша
Талдыкорган. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции Жетысуской области прокомментировали видео жестокого избиения ребенка.
По факту видеозаписи, распространенной в WhatsApp-группах города Жаркента, сотрудниками полиции Панфиловского района незамедлительно проведена проверка. Установлено, что 28-летняя женщина нанесла телесные повреждения своему малолетнему ребенку. По данному факту возбуждено уголовное дело. Женщина доставлена в отдел полиции для проведения следственных действий и водворена в изолятор временного содержания", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что двое детей в целях обеспечения их безопасности помещены в центр поддержки семьи до полного выяснения всех обстоятельств произошедшего.
В адрес органа опеки и попечительства будет направлено соответствующее представление для рассмотрения вопроса о лишении родительских прав. Ход расследования находится на личном контроле руководства департамента полиции. По итогам следствия виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - подчеркнули в полиции.
19.01.2026, 09:57 78101
В полиции Алматы прокомментировали слухи о готовящихся терактах в школах
Фото: Polisia.kz
Алматы. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и мессенджерах распространяется сообщение о якобы готовящихся террористических актах в ряде школ Алматы. В департаменте полиции Алматы прокомментировали ситуацию.
Сообщаем официально, что данная информация не соответствует действительности и является фейковой. В настоящее время обстановка в учебных заведениях города находится под контролем. Полиция и другие оперативные службы работают в усиленном режиме, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и педагогов. По факту распространения ложной информации начаты оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается автор и источник фейкового сообщения. Лицо, причастное к его распространению, будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством", - подчеркнули в полиции.
Граждан призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации - сообщениям государственных органов и правоохранительных структур.
Распространение заведомо ложной информации, особенно касающейся безопасности детей, является серьезным правонарушением и влечет за собой ответственность. Просим не пересылать и не тиражировать непроверенные сообщения", - отметили в пресс-службе департамента полиции города.
