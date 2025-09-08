Убийство и похищение ребенка в Талгаре: что известно к этому часу

Фото: Depositphotos

Конаев. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.





Позже официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осмотрели медики.





В департаменте полиции Алматинской области рассказали подробности произошедшего, по фактам убийства мужчины и похищения малолетней возбуждены уголовные дела.





По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из ружья в брата потерпевшей, который скончался на месте происшествия. После совершенного преступления подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся", - говорится в сообщении.





По информации комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, для оказания психологической помощи на место выехали сотрудники Центра психологической поддержки и оказывают помощь. Также на месте находится региональный уполномоченный по правам ребенка Алматинской области.





Дополнено 07.09.2025, 17.33





6 сентября прокуратурой области возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района, выразившегося в непринятии должных мер и задержанию подозреваемого в изнасиловании, совершившего резонансное убийство мужчины и похищение малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.





В ведомстве добавили, что дело принято в производство специальных прокуроров, ход расследования находится на особом контроле прокуратуры области.