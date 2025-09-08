07.09.2025, 10:20 23661
Убийство и похищение ребенка в Талгаре: что известно к этому часу
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.
Позже официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев сообщил, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Орудие преступления - обрез изъят. Девочка передана матери. Ее осмотрели медики.
В департаменте полиции Алматинской области рассказали подробности произошедшего, по фактам убийства мужчины и похищения малолетней возбуждены уголовные дела.
По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая ранее находились в близких отношениях. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый выстрелил из ружья в брата потерпевшей, который скончался на месте происшествия. После совершенного преступления подозреваемый похитил малолетнего ребенка и скрылся", - говорится в сообщении.
По информации комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, для оказания психологической помощи на место выехали сотрудники Центра психологической поддержки и оказывают помощь. Также на месте находится региональный уполномоченный по правам ребенка Алматинской области.
Дополнено 07.09.2025, 17.33
6 сентября прокуратурой области возбуждено уголовное дело по факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района, выразившегося в непринятии должных мер и задержанию подозреваемого в изнасиловании, совершившего резонансное убийство мужчины и похищение малолетней девочки в селе Кызыл-Кайрат Талгарского района", - сообщили в прокуратуре Алматинской области.
В ведомстве добавили, что дело принято в производство специальных прокуроров, ход расследования находится на особом контроле прокуратуры области.
новости по теме
05.09.2025, 19:20 64536
В ЗКО экс-глава райотдела ЖКХ получил срок за коррупцию
Государству был причинен ущерб на 56 млн тенге
Рассказать друзьям
Уральск. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам проверки, проведенной прокуратурой Сырымского района, выявлены нарушения при строительстве дороги, допущенные бывшим начальником отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе следствия установлено, что бывший руководитель, злоупотребив должностными полномочиями при строительстве дороги, допустил незаконные действия, повлекшие причинение государству ущерба на сумму более 56 млн тенге.
Районный суд признал бывшего начальника отдела виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны завершено рассмотрение резонансного дела о хищении денежных средств в сфере государственного оборонного заказа.
05.09.2025, 15:23 69701
Крупнейшая в истории Казахстана партия: более 13 тонн кокаина изъяли в Алматы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности реализована многоходовая операция по ликвидации международного канала контрабанды наркотиков, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия кокаина весом 13 тонн 183 килограмма.
По информации КНБ, маршрут данного груза предполагал транзит через Казахстан в третьи страны.
По подозрению в причастности к организации наркоканала задержаны и взяты под стражу два иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Иная информация разглашению не подлежит.
05.09.2025, 15:12 70496
Обманувший предпринимателей на 126 млн тенге мошенник экстрадирован из Кыргызстана
Злоумышленник проводил аферы с продажей торговых бутиков на крупнейшем рынке в Алматинской области
Рассказать друзьям
Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан из Кыргызской Республики экстрадирован подозреваемый в совершении серии мошенничеств на территории Алматинской области.
Как рассказали в Генпрокуратуре, в период с 2019 по 2022 годы злоумышленник с сообщниками проводил аферы с продажей торговых бутиков на одном из крупнейших продовольственных рынков региона. Таким образом он обманул 11 предпринимателей на общую сумму 126 млн тенге.
Затем подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. Задержать его удалось в Бишкеке.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор. За инкриминируемое деяние уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Напомним, из России экстрадировали подозреваемого в насилии несовершеннолетнего.
05.09.2025, 13:47 71991
В Акмолинской области пациента заставили заплатить 1,5 млн тенге за лечение, которое оказывается в рамках ГОБМП
Суд приговорил медработника к двум годам ограничения свободы
Рассказать друзьям
Кокшетау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Атбасарском районе исполняющий обязанности заведующего терапевтическим отделением многопрофильной межрайонной больницы заставил пациента заплатить за лечение, которое оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи, сообщили в пресс-службе суда Акмолинской области.
Согласно материалам суда, в июле текущего года подсудимый, который занимал должность заведующего терапевтическим отделением, принял пациента с сахарным диабетом и острым коронарным синдромом сердца.
Зная, что в Астане пациенту окажут бесплатное лечение в рамках ГОБМП, медработник решил обмануть больного и предложил ему платное лечение у столичного кардиохирурга за 1,5 млн тенге. При этом реальной договоренности с кардиохирургом у подсудимого не было.
Больной согласился на озвученные условия и перевел медику-мошеннику оговоренную сумму через банковское приложение.
Суд приговорил медработника к двум годам ограничения свободы и лишил права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
04.09.2025, 19:38 114626
В августе за экстремизм осудили 12 казахстанцев
Фото: Pexels.com
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе 2025 года за совершение террористических и экстремистских преступлений осуждены 12 граждан Казахстана, пресс-служба КНБ РК.
11 из них пропагандировали идеи терроризма, оправдывали насилие и призывали к религиозной вражде, а еще 1 готовился к выезду за рубеж, чтобы вступить в террористическую организацию.
Все они решением суда были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы.
Напомним, в июле 2025 года по материалам КНБ за террористические преступления осуждено 7 граждан Казахстана.
04.09.2025, 16:01 119651
Стали известны подробности дела экс-вице-министра труда Сарбасова
Сумма полученной взятки составила 75 тысяч долларов
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах сената озвучил подробности дела в отношении экс-вице-министра труда Акмади Сарбасова, передает корреспондент агентства.
В настоящий момент расследуется уголовное дело по факту получения взятки. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - цитирует zakon.kz Елемесова.
Также вместе с Сарбасовым фигурантами уголовного дела являются бывший вице-министр здравоохранения Даулет Аргандыков и генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро" Руслан Омаров. Сумма полученной взятки составила 75 тысяч долларов, отмечает tengrinews.kz
Напомним, летом в Алматы было начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро" по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере.
04.09.2025, 11:24 125501
Казахстанские банки прокомментировали заявление прокуратуры о банкирах-мошенниках
Банки не получали от органов прокуратуры официальных уведомлений о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования
Рассказать друзьям
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько казахстанских банков второго уровня - АО "Kaspi Bank", АО "Forte Bank", АО "Евразийский банк" и АО "Alatau City Bank" при поддержке Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) выступили с совместным заявлением по поводу ранее опубликованной информации прокуратуры об участии банковских работников в мошеннической схеме с кредитами.
Напомним, информация прокуратуры Акмолинской области об ОПГ с участием сотрудников нескольких казахстанских банков была опубликована 2 сентября 2025 года.
Банки не получали от органов прокуратуры официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования. В настоящее время банки намерены обратиться в органы прокуратуры с запросом о предоставлении информации по данному делу", - говорится в совместном заявлении.
На текущий момент банкам не известны факты причастности бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам данного уголовного дела. Также банки подчеркнули, что после получения официальных документов, подтверждающих опубликованную информацию, готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании любых нарушений прав и интересов клиентов.
Все перечисленные выше банки дорожат своей деловой репутацией и осуществляют свою деятельность прозрачно и в полном соответствии с законами Республики Казахстан и иных юрисдикций, международными соглашениями, нормативно-правовыми актами уполномоченных органов РК, а также внутренними нормативными документами. Профессиональное финансовое сообщество Казахстана призывает органы прокуратуры и иные правоохранительные органы Республики Казахстан взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы, которые потенциально могут повлечь угрозу для деловой репутации финансовых институтов", - отмечается в заявлении.
Ранее прокуратура Акмолинской области сообщила, что сотрудники крупных банков участвовали в мошеннической схеме с кредитами и обманули казахстанцев на 3,7 млрд тенге.
04.09.2025, 10:09 118316
Пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Тараз. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении подсудимого Ж., обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (часть 4 статьи 121 УК), сообщили в пресс-службе суда.
В апреле 2025 года подсудимый Ж., находясь по своему адресу проживания в селе Кордай, в состоянии алкогольного опьянения, с использованием беспомощного состояния потерпевшей Р. (2019 года рождения), являясь ее родителем, совершил в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что вина подсудимого доказана показаниями осужденного, малолетней потерпевшей, законного представителя малолетней потерпевшей и свидетелей, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела. Санкция части 4 статьи 121 УК предусматривает пожизненное лишение свободы.
Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств раскаяние в содеянном. Отягчающие обстоятельства не установлены. Приговором суда Ж. признан виновным по части 4 статьи 121 УК и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", - отметили в суде.
Кроме того, судом взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены внести новые поправки в правила кастрации насильников детей.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
07.09.2025, 11:00В Казахстане весной цена на картофель не превысит 185 тенге за килограмм - правительство 07.09.2025, 17:2727651В Костанайской области суд поставил точку в споре с оператором "Сергека" 07.09.2025, 18:4223981Пробки как перелет до Ташкента - алматинец показал, сколько времени занимает путь по Аль-Фараби 07.09.2025, 10:2023201Убийство и похищение ребенка в Талгаре: что известно к этому часу 07.09.2025, 10:4519316В Актау аттракцион с детьми врезался в "Газель" 03.09.2025, 19:42331126В Алматы проходит концерт, посвященный 120-летию Сянь Синхая 04.09.2025, 17:12321031Казахстанцы запустили петицию против умерщвления бездомных животных 04.09.2025, 17:42319336Казахстанцы смогут прикрепиться к поликлинике онлайн 04.09.2025, 15:46310416Детей-сирот незаконно лишили права на получение жилья в Кызылординской области 04.09.2025, 15:12276896Информация о задержании главы МИД РК и бизнесмена не соответствует действительности 13.08.2025, 18:37500636Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей469321В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18407961Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27402251В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10390896Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?