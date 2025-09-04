В Казахстане вступили в силу изменения в законодательство о долевом участии в строительстве

Принятые изменения создают новые возможности для застройщиков и усиливают контроль за прозрачностью привлечения дольщиков, снижая риски вложений в сомнительные проекты для граждан

Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 31 августа 2025 года вступили в силу изменения в закон Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве". Поправки расширяют действие механизма долевого строительства и устанавливают новые правила для застройщиков и дольщиков, - С 31 августа 2025 года вступили в силу изменения в закон Республики Казахстан "О долевом участии в жилищном строительстве". Поправки расширяют действие механизма долевого строительства и устанавливают новые правила для застройщиков и дольщиков, сообщили в пресс-службе дочерней организации холдинга "Байтерек" - АО "Казахстанская жилищная компания".





Теперь Казахстанская жилищная компания предоставляет гарантию на завершение долевого строительства не только на многоквартирные жилые комплексы, но и на малоэтажные жилые дома (до 5 этажей) и комплексы индивидуальных жилых домов (коттеджные городки от 50 домов).





Кроме того, в рамках стимулирующих мер законом установлены новые правила для застройщиков:





Сокращение минимального опыта с 3 до 2 лет.

Снижение порога по реализованным площадям: с 9 тыс. до 5 тыс. кв. м. для регионов; с 18 тыс. до 10 тыс. кв. м. для городов Астана, Алматы, Шымкент.

Возможность открытия уполномоченной компанией не только текущего счета, но также сберегательных и валютных счетов в одном банке второго уровня (при мониторинге со стороны инжиниринговой компании).

Увеличение авансовых выплат подрядчикам: с 25% до 50% при наличии безусловной и безотзывной банковской гарантии; с 10% до 20% - без обеспечения.

Возможность приобретения строительных материалов, превышающих стоимость, указанную в ПСД, без ее обязательной корректировки.





В рамках ужесточающих мер вступили в силу следующие требования:





Запрет на заключение любых предварительных договоров: бронирования, инвестирования и других аналогичных форм, кроме договоров о долевом участии (ДДУ).

Запрет на размещение рекламы объектов, отсутствующих в информационной системе "Казреестр".

Увеличение административного штрафа: с 300 до 2 000 МРП (с 1 млн до 7,4 млн тенге) за незаконное привлечение средств дольщиков и распространение недостоверной рекламы.

Запрет на выдачу ипотечных займов БВУ на покупку строящегося жилья без разрешения акимата на привлечение дольщиков или гарантии Единого оператора (КЖК).

Обязательное проведение расчетов за строящееся жилье в безналичной форме и регистрация всех договоров долевого участия в информационной системе "Казреестр".

Сокращение допустимого срока пролонгации строительства: с 9 месяцев до 5 месяцев (однократно).

Запрет на получение застройщиком новой гарантии в течение 3 лет после наступления гарантийного случая по проекту.

В случае участия БВУ в проекте, заключается трехсторонний договор между банком, уполномоченной компанией и инжиниринговой компанией. Последняя получает доступ к операциям по счетам. Банк вправе принять решение об одновременном использовании средств дольщиков и заемных средств.





В компании также напомнили, что гарантийный взнос по первой гарантии застройщика, реализующего проект вне городов республиканского значения, составляет 0% (при условии соблюдения требований по собственному участию).





Кроме того, изменены условия заключения договора с инжиниринговой компанией. В случае положительного решения о предоставлении гарантии по проекту, КЖК заключает трехсторонний договор с уполномоченной компанией и техническим надзором, предоставленным уполномоченной компанией. При этом технический надзор должен соответствовать требованиям статьи 21 закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве".





Необходимо отметить, что в рамках изменений в закон увеличился срок устранения замечаний по заявке на гарантирование с 5 на 10 рабочих дней (срок рассмотрения заявки приостанавливается). При этом общий срок рассмотрения заявки со стороны КЖК остался прежним - 20 рабочих дней.