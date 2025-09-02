01.09.2025, 15:57 25846
Бывший транспортный прокурор Казахстана объявлен в розыск
Максат Дуйсенов возглавлял Транспортную прокуратуру с 2018 по 2019 год
Алматы. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в розыск объявлен бывший транспортный прокурор Максат Дуйсенов.
Информация о розыске Максата Дуйсенова опубликована на портале органов правовой статистики и спецучетов.
Согласно данным, розыскное дело зарегистрировано 29 августа текущего года в Алматы. Инициатором розыска выступает прокуратура.
Розыском занимается управление полиции Алмалинского района ДП города Алматы.
Напомним, Максат Дуйсенов возглавлял Транспортную прокуратуру с августа 2018 года по апрель 2019 года. Ранее он занимал пост замглавы Антикора.
01.09.2025, 13:32 28661
В Жамбылской области изъяли 122 тыс. литров контрафактного спирта
Спирт поступал в несколько регионов страны, где из него изготавливали суррогатный алкоголь
Тараз. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области пресечена деятельность преступной группы, которая, не имея лицензии, развернула масштабное производство и реализацию этилового спирта, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Подозреваемые представляли свою работу как законное производство биоэтанола и кормовых добавок. Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах", - рассказали в АФМ.
Отмечается, что сеть сбыта охватывала сразу несколько регионов страны. Был налажен устойчивый канал поставки этилового спирта в подпольные цеха, действующие на территории Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также Шымкента. Из поступающего спирта изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, "представляющая серьезную угрозу для жизни и здоровья потребителей".
В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс. литров этилового спирта стоимостью свыше 280 млн тенге.
Также отмечается, что на территории производственной базы были обнаружены 18 единиц майнингового оборудования.
Организатор помещен под стражу на два месяца. В ведомстве отметили, что ранее он уже имел судимость за аналогичные преступления.
На 7 единиц автотранспорта наложен арест с целью конфискации. Расследование продолжается.
30.08.2025, 18:00 72616
МВД: Молодежь и пенсионеры - главные жертвы киберпреступников
Фото: Depositphotos
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ ситуации с интернет-мошенничествами показал, что возраст пострадавших заметно снизился, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД РК, если в прошлом году среди жертв интернет-мошенников было около 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, то в этом году их количество достигло 3 тыс.
Также в группу риска входят граждане старше 60 лет, что свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми для киберпреступников остаются именно молодежь и пожилые люди.
Все чаще в подобных преступлениях участвуют так называемые дропы - это обычные граждане, которые по разным причинам передают свои банковские карты мошенникам. Через эти карты преступники обналичивают похищенные денежные средства. Напоминаем, с 15 сентября вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Теперь за предоставление своих банковских карт третьим лицам будет предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание до семи лет лишения свободы", - рассказал заместитель начальника управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Асет Жукенов.
Ранее в Алматы задержали двух граждан Казахстана, подозреваемых в кибермошенничестве.
30.08.2025, 11:28 81841
Бывшего замглавы департамента полиции Жамбылской области подозревают в совершении противоправного деяния
Фото: Depositphotos
Тараз. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом собственной безопасности МВД по подозрению в совершении противоправного деяния задержан бывший заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области, говорится в официальном комментарии министерства внутренних дел РК.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводится досудебное расследование.
Приказом министра внутренних дел от 29 августа 2025 года он был уволен со службы по отрицательным мотивам. Министерство внутренних дел занимает принципиальную позицию: лица, предавшие закон и присягу, неизбежно выявляются и привлекаются к ответственности", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Костанайской области задержали бывшего главу областного управления здравоохранения по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медоборудования.
29.08.2025, 15:45 102101
В Шымкенте полицейский на автомобиле насмерть сбил женщину
Возбуждено уголовное дело
Шымкент. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте на улице Желтоксан полицейский совершил наезд на женщину, в результате чего она скончалась, сообщили в департаменте полиции Шымкента.
По информации полиции, трагический случай произошел 28 августа. Женщина неожиданно выбежала из-за деревьев и попыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте.
Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, нарушений правил дорожного движения со стороны водителя не установлено. Он находился в трезвом состоянии и соблюдал скоростной режим", - отметили в ДП.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, по итогам которых будет принято процессуальное решение.
Напомним, в Алматы автобус спровоцировал массовое ДТП.
29.08.2025, 15:17 103311
В Астане вынесен приговор по делу о хищении в сфере гособоронзаказа
Фото: Gov.kz
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны завершено рассмотрение резонансного дела о хищении денежных средств в сфере государственного оборонного заказа, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Должностным лицам РГП "Казспецэкспорт" и поставщикам были выдвинуты обвинения в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения.
Ущерб государству превысил 1,6 млрд тенге.
Приговором суда генеральный директор РГП Рамазанов А.К. осужден на 11 лет лишения свободы, директор департамента РГП Кудабаев А.Т. - на 10 лет. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, судом в интересах государства удовлетворен иск на 1,6 млрд тенге, а также конфисковано имущество стоимостью 607 млн тенге.
Напомним, в 2023 году руководство "Казспецэкспорта" было задержано по делу о крупном хищении в рамках гособоронзаказа. При закупках продукции военного и военно-технического назначения была завышена цена.
28.08.2025, 21:29 125466
В Жамбылской области детей держали в рабстве: расследование завершено
Фото: Depositphotos
Тараз. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении жителя Таласского района, обвиняемого в систематическом избиении двух несовершеннолетних, завершено и с обвинительным актом направлено в прокурору для последующего рассмотрения в суде, сообщает пресс-служба МВД РК.
Подозреваемый был задержан полицейскими незамедлительно и заключен под стражу. Пострадавшие дети помещены в центр поддержки детей в Таразе, где им оказана необходимая психологическая и правовая помощь.
Ход расследования находился на личном контроле министра внутренних дел.
Ранее сообщалось, что двоих детей держали в рабстве в Таласском районе Жамбылской области. По словам одного из мальчиков, их морили голодом, заставляли пасти скот и попрошайничать. 11 августа по поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева создана специальная рабочая группа по изучению дела.
28.08.2025, 15:04 133666
Более 11 тонн наркотиков изъято из оборота в текущем году
Фото: Depositphotos
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 11 тонн наркотиков, в том числе более 1 тонны синтетических веществ, изъято из незаконного оборота с начала года в рамках операции "Қарасора-2025", сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, в ходе операции ликвидировано 11 нарколабораторий по производству синтетики. Изъято 24 тонны химических веществ, в том числе более 6 тонн прекурсоров.
Также активно ведется работа по выявлению фактов рекламы запрещенных веществ: количество выявленных нарушений увеличилось в два раза, возбуждено 105 досудебных производств за рекламу наркотиков.
Заблокировано 20 тысяч интернет-ресурсов - веб-сайтов, аккаунтов и иных платформ, распространявших информацию о наркотических и психотропных веществах", - проинформировал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.
В частности, в Жамбылской области задержан 40-летний местный житель, у которого во дворе дома изъяты кусты запрещенного каннабиса. В доме обнаружены и изъяты 144 куста сырой и высушенной марихуаны общим весом 240 кг. Кроме того, в области Улытау задержан гражданин, у которого изъяты марихуана и гашиш общим весом более 20 кг. В Караганде пресечен наркоканал поставки наркотиков из южных регионов. Около железнодорожного вокзала задержан 75-летний гражданин, у которого изъяты гашиш и марихуана весом около 10 кг. Дополнительно при осмотре автомобиля изъято два брикета с марихуаной общим весом около 20 кг.
28.08.2025, 11:32 118071
Ущерб на 80 млрд тенге: рыбу незаконно экспортировали в Европу в области Жетысу
Талдыкорган. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы, выявила природоохранная прокуратура области Жетысу.
Субъекты рыболовства создали более 20 аффилированных предприятий, через которые осуществлялся экспорт рыбной продукции за границу. При этом аффилированные компании не имели закрепленных водоемов, не обладали квотами на вылов рыбы и не получали разрешений на экспорт.
Одно из товариществ имело лимит на вылов рыбы в объеме 270 тонн, однако фактически экспортировало 4 920 тонн рыбы, что в 18 раз больше лимита. Из этого объема 2096 тонн были экспортированы через аффилированные с ним компании. По заключению уполномоченного органа, сумма ущерба от незаконных действий 4 субъектов рыболовства и их аффилированных фирм составила свыше 80 миллиардов тенге", - рассказали в прокуратуре.
По выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 234 Уголовного кодекса (Экономическая контрабанда).
Напомним, в феврале Минсельхоз ввел полугодовой запрет на вывоз из Казахстана некоторых видов рыбы.
