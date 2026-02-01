Сведения не подтвердились: в Алматы прекратили уголовное дело о буллинге ученицы частной школы

Фото: RetailTouchPoints.com

Стамбул. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - 21 января антимонопольное ведомство Турции - управление по конкуренции провело обыск в офисе китайского маркетплейса Temu, сообщает - 21 января антимонопольное ведомство Турции - управление по конкуренции провело обыск в офисе китайского маркетплейса Temu, сообщает Reuters









Мы будем в полной мере сотрудничать с турецкими властями", - заявил представитель онлайн-маркетплейса Temu.





Официальные причины обысков уполномоченные органы не озвучили, только заявили, что проверки не означают начала расследования против Temu. При этом после обысков китайские интернет-магазины Temu и Shein приостановили или ограничили продажи в Турции . Теперь платформы предлагают лишь продукцию местного производства и те вещи, которые уже находятся на складах на территории страны.









Отметим, что офис Temu в Стамбуле был отрыт в июне 2025 года, после того как Министерство торговли потребовало юридической регистрации от иностранных маркетплейсов.





СМИ сообщают: как и в других странах, расследования турецких специалистов выявили наличие токсичных и канцерогенных веществ в товарах, импортируемых китайскими онлайн-площадками. После этого в Турции стали требовать ужесточение правил импорта.







