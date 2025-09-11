Лжесотрудники банков обманули казахстанцев на 70 млн тенге в области Жетысу

Рассказать друзьям

Жезказган. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау из незаконного оборота изъято свыше 160 кг наркотических средств, пресечены три канала поставки в область, сообщили в региональной прокуратуре.





По информации прокуратуры, в целях пресечения деятельности онлайн-наркошопов заблокировано 2870 банковских счетов, использовавшихся для оплаты за наркотики. Всего наложен арест на денежные средства в размере свыше 92 млн тенге.





В частности, 7 августа в ходе широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий в Жезказгане, Сатпаеве и поселке Кенгир за сбыт и хранение наркотических средств в особо крупном размере были задержаны 7 человек, у которых обнаружено и изъято свыше 100 кг наркотиков.





Кроме того, в Сатпаеве была задержана казахстанка с более чем 600 г синтетических наркотиков. Установлено, что запрещенные вещества ей доставляли на такси из Караганды, после чего она распространяла их на территории области с помощью закладок.



