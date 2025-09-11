10.09.2025, 13:42 28136
Лжесотрудники банков обманули казахстанцев на 70 млн тенге в области Жетысу
От действий преступной группы пострадали более 40 жителей разных регионов страны
Талдыкорган. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении организованной преступной группы интернет-мошенников направлено в суд, сообщает прокуратура области Жетысу.
Преступники по телефону представлялись сотрудниками служб безопасности банков, войдя в доверие, принуждали граждан установить в мобильном телефоне приложение AnyDesk, тем самым обеспечивая для себя удаленный доступ и управление им. Далее мошенники, используя банковские приложения, оформляли кредиты на граждан", - рассказали в прокуратуре.
От действий преступной группы пострадали более 40 жителей разных регионов страны, сумма ущерба составила свыше 70 млн тенге.
По результатам досудебного расследования уголовное дело направлено в суд.
Ранее Нацбанк предупредил казахстанцев о новых мошеннических схемах с использованием ИИ.
11.09.2025, 09:37 966
В ВКО задержали иностранцев по подозрению в незаконной добыче драгметаллов
Фото: Polisia.kz
Усть-Каменогорск. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники полиции Восточно-Казахстанской области пресекли нелегальную добычу полезных ископаемых. По подозрению в незаконной добыче задержаны 19 иностранцев и двое местных жителей, сообщает Polisia.kz.
В одном из районов региона задержаны 19 граждан иностранных государств и двое жителей Усть-Каменогорска. Изъяты экскаваторы, бульдозер, дробильные установки и другое оборудование для извлечения драгметаллов, а также металлоизделия с признаками содержания золота и других ценных компонентов", - проинформировали в полиции.
По данному факту начато досудебное расследование. Следствием отрабатывается круг из более чем 20 лиц, возможных фигурантов противоправной деятельности. Ведется сбор доказательств, назначены необходимые экспертизы, предпринимаются меры по установлению всех обстоятельств дела.
10.09.2025, 15:17 23796
В Улытауской области изъято более 160 кг наркотиков
Заблокировано более 2,8 тысячи банковских счетов, используемых для работы наркошопов
Жезказган. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Ұлытау из незаконного оборота изъято свыше 160 кг наркотических средств, пресечены три канала поставки в область, сообщили в региональной прокуратуре.
По информации прокуратуры, в целях пресечения деятельности онлайн-наркошопов заблокировано 2870 банковских счетов, использовавшихся для оплаты за наркотики. Всего наложен арест на денежные средства в размере свыше 92 млн тенге.
В частности, 7 августа в ходе широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий в Жезказгане, Сатпаеве и поселке Кенгир за сбыт и хранение наркотических средств в особо крупном размере были задержаны 7 человек, у которых обнаружено и изъято свыше 100 кг наркотиков.
Кроме того, в Сатпаеве была задержана казахстанка с более чем 600 г синтетических наркотиков. Установлено, что запрещенные вещества ей доставляли на такси из Караганды, после чего она распространяла их на территории области с помощью закладок.
Напомним, крупнейшую в истории республики партию кокаина весом более 13 тонн изъяли в Алматы.
10.09.2025, 09:59 33321
Похищенное во время январских событий оружие изъяли в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября текущего года из незаконного оборота изъяло порядка 50 единиц оружия, а также свыше 500 патронов и шесть взрывных устройств, обнаружено 12 тайников с оружием и боеприпасами, сообщает официальный портал Министерства внутренних дел Polisia.kz.
Кроме того, по данным ведомства, изъято шесть единиц оружия, похищенных в период январских событий, и полицейская экипировка, из которых: один автомат, один пистолет, два нарезных карабина и два гладкоствольных ружья, а также служебные бронежилеты и каски.
По информации МВД, жителями страны добровольно сдано 15 единиц оружия.
Проверкой охвачено свыше 21 тысячи владельцев гражданского оружия, из которых более 400 лиц привлечено к административной ответственности. 5 сентября текущего года в Алматинской области задержаны жители этого же региона, у которых изъято специальное ружье, похищенное во время январских событий в городе Алматы. Работа в данном направлении продолжается", - сообщил заместитель начальника управления департамента криминальной полиции МВД Жандос Батырбеков.
09.09.2025, 19:27 56906
Задержание прокурора Актау: проводится служебное расследование
Фото: pixabay.com
Актау. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Мангистауской области сделали заявление после распространившейся в Сети информации о задержании прокурора города Актау, передает корреспондент агентства.
По данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого в отношении сотрудника будут приняты соответствующие меры", - говорится в сообщении.
Ранее в Сети появилась информация о якобы задержании прокурора в аэропорту Алматы за "пьяный дебош".
09.09.2025, 16:28 62481
Крупные партии наркотиков изъяли в Алматы и Астане
Фото: Polisia.kz
Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане и Алматы задержали распространителей наркотиков.
В частности, в одной из гостиниц Алматы изъяли крупную партию "синтетики", сообщает Polisia.kz.
В ходе проверки сотрудники полиции обнаружили и изъяли несколько пакетов с порошкообразным веществом бежевого цвета со специфическим запахом. Аналогичный сверток был найден и в автомобиле подозреваемого. Общий вес изъятого составил более 1,3 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый арестован", - сообщает сайт МВД.
Кроме того, в Астане в рамках республиканской оперативно-профилактической операции "Қарасора-2025" полиция задержала мужчину с крупной партией синтетических наркотиков.
Задержанный снимал отдельную квартиру, которую использовал в качестве склада для хранения запрещенных веществ. В результате обыска полицейскими изъято более 300 расфасованных полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом белого цвета, пластиковая тара с аналогичным веществом и характерным запахом, а также электронные весы. Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества являются синтетическими наркотиками - более 1,5 кг мефедрона и 0,5 кг альфа-PVP. Следствием установлено, что задержанный был звеном в организованной схеме сбыта наркотиков. Он выполнял роль хранителя и обеспечивал складирование партии. Реализация наркотиков осуществлялась через интернет-ресурсы по указаниям оператора. Оплату за свою деятельность злоумышленник получал в виде электронных переводов", - рассказали в полиции.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся дальнейшие следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и иных причастных лиц.
Ранее сообщалось, что в Казахстане ликвидировали крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.
09.09.2025, 15:23 65571
Обслуживающий более 200 наркошопов криптосервис ликвидирован в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, который работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов. Об этом президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву доложил глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, сообщает Акорда.
По словам Элиманова, в Казахстане изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества.
Также президент был проинформирован о завершении расследования 720 уголовных дел, ликвидации 15 ОПГ, в том числе 3 транснациональных.
Кроме того, агентством пресечен незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изобличена деятельность 2 подпольных цехов по производству табачных изделий и 16 по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 млрд тенге и неэффективное использование субсидий в сельскохозяйственной отрасли на 11 млрд тенге. Выявлены факты необоснованного изъятия 200 млрд тенге из ЕНПФ на фиктивное оказание стоматологических услуг.
Жанат Элиманов рассказал о принимаемых мерах по защите финансовых интересов граждан. По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тыс. заемщиков, ликвидировано 45 финпирамид, в которые вовлечено свыше 112 тыс. граждан, заблокировано 31,5 тыс. сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
По итогам встречи Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности АФМ.
09.09.2025, 14:56 66781
В Алматы водитель электросамоката выбил глаз мужчине из-за замечания
Фото: Depositphotos
Алматы. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель элетросамоката выбил глаз сделавшему замечание мужчине. Возбуждено уголовное дело.
В соцсетях распространилась информация, что в Алматы водитель электросамоката выбил глаз мужчине из-за сделанного им замечания за езду по тротуару.
В департаменте полиции Алматы уточнили, что конфликт произошел в Алмалинском районе города. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств дела и привлечение виновного к ответственности", - сказано в сообщении полиции.
Отметим, что в обществе нарастает недовольство к беспорядочному передвижению электросамокатов. С 2023 года в Казахстане действует закон, согласно которому, скорость движения электросамокатов по тротуару не должна превышать 6 километров в час. Но на деле это требование зачастую нарушается. По словам главы МВД, отсутствие законодательной базы не позволяет штрафовать водителей электросамокатов.
В Казахстане с начала года произошло свыше 210 ДТП с участием электросамокатов. Граждане запустили петицию о запрете езды электросамокатов по тротуарам.
Также появилась еще одна петиция о запрете арендных электросамокатов. Ее авторы заявляют, что кикшеринг стал угрозой для пешеходов.
Выступая с посланием народу Казахстана, глава государства поручил безотлагательно принять законодательную базу, регулирующую использование средств индивидуальной мобильности.
09.09.2025, 14:21 67221
Ставший виновником гибели шести пассажиров водитель приговорен к пяти годам тюрьмы
В мае текущего года подсудимый нарушил скоростной режим и врезался в прицеп грузовой машины
Костанай. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области вынесли приговор водителю, по вине которого в мае текущего года погибли шестеро пассажиров, еще четверо пострадали.
Согласно материалам суда, в мае текущего года водитель автомобиля Ford Transit, в салоне которого находились 10 пассажиров, нарушил скоростной режим на трассе Алматы - Екатеринбург и допустил столкновение с прицепом грузовой автомашины, стоявшей в колонне на полосе попутного движения в направлении пограничного пункта.
В результате аварии шестеро его пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще четверо пострадавших были госпитализированы в Карабалыкскую районную больницу.
Суд приговорил водителя к пяти годам тюрьмы и на петь лет лишил права управлять транспортными средствами.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, ДТП произошло 20 мая 2025 года. Автомобиль, перевозивший иностранцев, столкнулся с грузовиком DAF недалеко от границы с Россией - в двух километрах от погранпоста "Кайрак".
