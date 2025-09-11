10.09.2025, 12:46 81656
О новых мошеннических схемах с использованием ИИ предупреждает Нацбанк
Фото: Depositphotos
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк предупреждает казахстанцев об участившихся случаях мошенничества с использованием искусственного интеллекта.
Злоумышленники создают и распространяют поддельные видеоролики, используя в этих целях официальные видеообращения руководства Национального банка, а также представителей государственных и правоохранительных органов. В таких роликах гражданам, пострадавшим от мошенничества, обещают бесплатную помощь в возврате денежных средств. При этом видео распространяются через рекламу в социальных сетях YouTube, Instagram и TikTok. Для их создания используется технология "дипфейк", которая позволяет создавать правдоподобные видеозаписи и аудио, имитирующие внешность, мимику и голос человека. Такие материалы используются для дезинформации, манипуляции общественным мнением и подрыва доверия к государственным органам", - рассказали в Нацбанке.
Там призвали граждан быть внимательным к деталям в видео: обращать внимание на неестественную мимику спикера, а также искажения изображения.
Важно проверять информацию только через официальные источники, не переходить по сомнительным ссылкам и не доверять неизвестным аккаунтам в мессенджерах", - предупредили в Нацбанке.
Кроме того, злоумышленники с целью получения личных данных и денежных средств граждан создают поддельные аккаунты в мессенджерах, а также интернет-ресурсы, стилизованные под официальные сайты банков, государственных органов и национальных компаний. Для повышения доверия они используют фотографии первых лиц, взятые из открытых источников.
Работники Национального банка не осуществляют аудио и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают финансовые вложения в различные паевые инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", - напомнили в пресс-службе главного финрегулятора страны.
Ранее в Нацбанке рассказали о распространенных схемах мошенничества, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан.
10.09.2025, 19:18 33561
Первая встреча дискуссионного клуба Freedom AI Talk состоялась в Алматы
Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первая встреча дискуссионного клуба Freedom AI Talk состоялась в городе Алматы, сообщает пресс-служба Freedom Holding Corp.
Пресс-мероприятие нового формата было посвящено самым актуальным трендам на стыке финансов и искусственного интеллекта.
В ходе Freedom AI Talk журналисты получили возможность увидеть:
- погружение в тему AI вместе с ведущими экспертами финансового блока экосистемы Freedom;
- реальные кейсы;
- обмен мнениями и свободная беседа о главной технологии современности.
Для справки:
Freedom Holding Corp. является диверсифицированной компанией, предоставляющей финансовые услуги, занимающейся брокерской деятельностью, торговлей ценными бумагами, инвестиционными исследованиями и консультированием, инвестиционно-банковскими и андеррайтинговыми услугами, ипотекой, страхованием, телекоммуникациями, онлайн-продажей авиабилетов и билетов на культурные и спортивные мероприятия, предлагает услуги онлайн-супермаркета и многие другие. С учетом дочерних компаний Freedom Holding Corp. насчитывает более 10,1 тыс. сотрудников. Подразделения и дочерние компании холдинга расположены в 22 странах, включая Казахстан, США, Кипр, Польшу, Испанию, Узбекистан и другие. Обыкновенные акции Freedom Holding Corp. зарегистрированы в Комиссии по ценным бумагам и биржам США и торгуются под тикером FRHC на Nasdaq Capital Market.
10.09.2025, 19:11 34841
На Карагандинской ТЭЦ-3 началось строительство нового энергоблока
Фото: Минэнерго РК
Караганда. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На Карагандинской ТЭЦ-3 состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени, ознаменовавшая начало строительства нового энергоблока станции, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Масштабный проект будет реализован до 2028 года. В рамках проекта предусмотрено строительство котлоагрегата № 9 мощностью 650 тонн пара в час и турбоагрегата № 7. Ввод нового энергоблока обеспечит дополнительную выработку 140 МВт электроэнергии и 180 Гкал/ч тепла, что позволит покрыть растущие потребности региона. Новый энергоблок ТЭЦ-3 обеспечит теплом свыше 400 жилых домов и социальных объектов.
Инициатива реализуется ТОО "Караганда Энергоцентр", входящим в группу компаний "Казахстанские коммунальные системы" при финансировании Евразийского банка развития. Ключевым этапом стало подписание инвестиционного соглашения между ТОО "Караганда Энергоцентр" и Министерством энергетики РК, что придало проекту статус национально значимого. Проект полностью соответствует требованиям Экологического кодекса РК и реализуется с применением современных и экологичных технологий.
Напомним, по итогам прошедшего отопительного сезона 9 ТЭЦ перешли из красной зоны высокой аварийности в желтую, 3 ТЭЦ - из желтой в зеленую зону. В настоящее время в красной зоне находятся 10 ТЭЦ, в желтой - 17, в зеленой - 10.
10.09.2025, 17:01 46126
АПК, транспорт и туризм: о чем говорили генконсул России и замакима области Жетысу
Фото: генконсульство РФ
Талдыкорган. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане генеральный консул России в Алматы Дмитрий Тураев обсудил с заместителем акима области Жетысу Диасом Есдаулетовым ряд важных вопросов, сообщает генконсульство РФ.
В частности, стороны обсудили текущее состояние торгово-экономического взаимодействия, перспективные совместные проекты в АПК, туризме, транспорте и логистике, образовании, и, как следствие, возможность установления побратимских связей между областью Жетысу и одним из российских регионов.
Наши страны объединяют стратегическое партнерство и общая история, и мы всегда были открыты к конструктивному диалогу и развитию дружественных отношений. При этом Жетысуская область является ключевым экономическим и транзитным узлом на перекрестке международных транспортных коридоров на юго-востоке Казахстана, что открывает значительные возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества казахстанского бизнеса в Семиречье с российским", - отметили в пресс-службе.
Подчеркивается, что особое внимание Дмитрий Тураев уделил вопросам защиты прав и законных интересов российских граждан, а также сохранению для соотечественников возможности получать образование на родном языке, беречь свою культуру, обычаи и традиции.
Помимо этого, в Жетысуском университете имени Жансугурова состоялось знаковое событие - торжественное открытие на базе вуза центра открытого образования Глазовского государственного инженерно-педагогического университета имени Короленко.
Миссия новой площадки - поддержка и распространение русского языка, формирование устойчивого интереса к российскому образованию и популяризация русской культуры. А ее открытие в стенах ведущего регионального вуза подчеркивает приверженность казахстанских партнеров к сохранению и развитию русского языка как языка межнационального общения", - отметили в генконсульстве.
По данным пресс-службы, центр будет способствовать не только изучению языка, но и станет пространством для межкультурного диалога, сохраняя общее образовательное и культурное пространство. В планах его работы - курсы повышения квалификации для педагогов-русистов, организация языковых клубов и творческих вечеров.
Сегодня мы закладываем краеугольный камень в фундамент будущего, где главной ценностью будет слово. Русское слово, которое на протяжении веков было и остается мостом, соединяющим судьбы, культуры и народы на огромном пространстве Евразии. Выражаем признательность ректору Жетысуского университета Ермеку Абильтаевичу Бурибаеву и другим организаторам этого проекта, который открывает новые возможности для всех, кто интересуется русским языком и культурой", - отметил Дмитрий Тураев.
Также в Талдыкоргане при активной поддержке руководителя Алматинского областного славянского движения Натальи Белик прошла встреча генерального консула России Дмитрия Тураева с соотечественниками, а сотрудники генерального консульства РФ провели выездной консульский прием, где проживающие в том числе в отдаленных районах Жетысуской области соотечественники могли получить услуги по оформлению загранпаспортов, справок об отсутствии судимости и консультации по вопросам гражданства.
10.09.2025, 15:33 59171
Незаконный банный комплекс сносят в Алматы
Объект был построен без разрешительных документов
Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Под снос попал банный комплекс, расположенный на улице Малая Абая, сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Ранее в результате внеплановой проверки было установлено, что собственник возвел объект без разрешительных документов. Ему было выдано предписание на устранение допущенных нарушений.
22 ноября 2024 года инициирован иск в суд на снос объекта, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства.
Постановлением Алматинского городского суда от 2 июня 2025 года решение первой инстанции о сносе оставлено без изменений.
Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей.
Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев призвал запретить строительство 40-этажной башни Beyond в Алматы, которую возводит компания RAMS.
10.09.2025, 14:50 67676
Эксплуатацию семи воздушных судов приостановили после внеплановой проверки в Казахстане
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационная администрация Казахстана с 25 августа внепланово проверила 31 воздушное судно эксплуатантов авиации общего назначения (АОН) и выявила ряд нарушений требований нормативных правовых актов в сфере гражданской авиации, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
Эксплуатация 7 воздушных судов приостановлена до устранения эксплуатантами выявленных нарушений, сообщили в Минтрансе, озвучивая результаты проверки.
Авиационная администрация продолжает работу по контролю за деятельностью эксплуатантов АОН, в том числе по обращениям физических лиц о фактах незаконных полетов, а также через мониторинг публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях.
В ведомстве отметили, что в последнее время в социальных сетях участились рекламы "эксклюзивных", "обзорных", "экскурсионных" и т.п. полетов на частных воздушных судах, при этом многие из них не имеют специальных разрешений.
Эксплуатантам авиации общего назначения запрещается осуществлять воздушные перевозки, авиационные работы за плату или по найму. Эксплуатанты, нарушающие требования будут привлекаться к предусмотренной законами ответственности", - предупредили в ведомстве.
Напомним, внеплановую проверку малой авиации в Казахстане объявили после двух крушений частных легкомоторных самолетов.
22 июня при выполнении учебно-тренировочного полета близ Астаны произошло крушение легкомоторного частного воздушного судна TL-2000, погибли два человека. 17 августа в Акмолинской области разбился легкомоторный самолет Aerostar R40F UP-LA229. Воздушное судно выполняло полет по линии авиации общего назначения. В результате происшествия погибли двое.
10.09.2025, 13:00 78336
Необходимо остановить строительную вакханалию: депутат о строительстве сорокаэтажного здания в Алматы
Фото: rams-global.com
Астана. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Сергей Пономарев в депзапросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова и акима Алматы Дархана Сатыбалды призвал запретить строительство 40-этажной башни Beyond в Алматы, которую возводит компания RAMS.
Он напомнил, что в послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев поручил принять Строительный кодекс, который бы дополнительно усилил надзор и ответственность в строительной отрасли.
Ранее он вводил запрет на точечную застройку в Алматы и предгорьях, чтобы сохранить и без того покоцанную архитектурную целостность города. Но на практике все его решения систематически саботируются", - заявил депутат.
В депзапросе он отдельно остановился на проектах "набившей оскомину" строительной компании RAMS.
У меня телефон красный от обращений жителей их ЖК. А ведь компания занимает восьмое место среди крупнейших застройщиков Казахстана. Большинство комплексов этой компании подвергаются резкой критике - от нарушений строительных норм до откровенных недоделок. При этом, не завершив предыдущие проекты, названная компания запускает новые гиперобъекты", - подчеркнул Пономарев.
По словам жителей Алматы, застройщик регулярно проводит формальные, но по сути фиктивные слушания и собрания по созданию ОСИ в своих жилых комплексах, не обеспечивая реального участия и прозрачности процесса.
В пример он привел проект, получивший в народе прозвище "человейник".
Представляя его, компания обещала реализовать ряд социально значимых инициатив: расширить прилегающие узкие дороги, возвести трансформаторную подстанцию, школу и поликлинику, благоустроить близлежащую реку и озеленить шесть гектаров для всех алматинцев.
Но ничего сделано не было, а в жилых комплексах есть серьезнейшие эксплуатационные недостатки: высаженные единичные деревья гибнут, фасады зданий осыпаются, оконные конструкции и отделочные элементы отваливаются, кровли протекают, а подвальные помещения поражены плесенью. Жители регулярно сталкиваются с перебоями в подаче электроэнергии и воды, заявленных как достаточных парковок не хватает, машины вынуждены ставить на внешних улицах, что привело к транспортному коллапсу. Построенная под давлением общественности школа не передана на баланс города, как было обещано застройщиком, стала частной и недоступной по цене жителям района и еще больше увеличила пробки от приезжающих автомобилей", - перечислил депутат.
Аналогичные проблемы у застройщика с ЖК "Сакура" и Nef uptown.
Список недостроек можно продолжать бесконечно, но, несмотря на это, застройщик приступил к реализации еще более масштабного проекта - 40-этажной башни в хороводе пяти десятиэтажек, под названием Beyond. Объект вызвал волну общественного недовольства. Благодаря вмешательству депутатов парламента стройка приостановлена и начата проверка на целесообразность и законность", - напомнил мажилисмен.
Он призвал остановить строительную вакханалию в целях сохранения архитектурной целостности и экологического баланса Алматы.
Алматы явно перегружен, и в этой связи особенно актуально послание главы государства, где новым центром деловой активности и инноваций призван стать Алатау. Алатау-сити - центр со специальным статусом и подчинением правительству - первый цифровой город региона, цитирую главу государства: "олицетворяющий собой образ будущего Казахстана, сочетает технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни". Также он сможет еще и значительно разгрузить Алматы", - написал в депзапросе Пономарев.
Мажилисмены предлагают:
- Провести проверку разрешительных документов и качество строительства на введенные в эксплуатацию объекты RAMS за последние 5 лет.
- Запретить строительство 40-этажной башни Beyond, возводимой без проектно-сметной документации, экспертизы и разрешения с возможностью рассмотрения благоустройства сквера либо социального объекта для города на данном участке.
Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в своем депутатском запросе поднял вопросы о незаконной срезке горных массивов, засыпке природных логов и рек, самовольном строительстве, затягивании демонтажа объектов незаконного строительства в предгорьях и верхних районах Алматы. Он также озвучил вопрос законности возведения строений на территории города, приведя в пример строительство 40-этажной башни компанией RAMS.
После вмешательства депутатов строительство башни приостановили.
Алматинцы запустили петицию о запрете строительства 40-этажного комплекса. Жители города считают, что на данной территории необходимо создать зеленую парковую зону.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
10.09.2025, 11:02 93146
Полиция возбудила уголовное дело против блогера из-за высказываний о детях с аутизмом Дополнено
Фото: Polisia.kz
Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы возбудила уголовное дело в отношении блогера, призывавшей сдавать с аутизмом в интернаты.
Скандальное заявление женщина опубликовала в Instagram, однако позже аккаунт был удален или заблокирован. Пост вызвал бурю негодования у родителей особенных детей. Скрин поста быстро разошелся по соцсетям.
Ассоциация Autism Kazakhstan направила запросы в Генеральную прокуратуру и МВД. В организации утверждают, что подобные заявления вызвали волну возмущения среди родителей и нарушают права детей.
В департаменте полиции Алматы по данному факту возбудили уголовное дело.
Личность блогера установлена. Будут приняты меры в рамках законодательства. Напоминаем, что за оскорбления, действия, содержащие разжигание социальной розни, материалы, направленные на пропаганду культа жестокости, насилия, предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность. Любые высказывания, призывающие к преступлению и нарушению прав граждан, не допустимы", - подчеркнули в полиции.
Дополнено 10.09.2025, 14.10
Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах мажилиса прокомментировала скандальное заявление блогера о детях с аутизмом.
Конечно, я к этому высказыванию отношусь отрицательно. Таких фактов и проявлений не должно быть. Мы строим с вами инклюзивное общество. Дискриминация из-за инвалидности недопустима", - высказалась министр.
Она отметила, что дети с аутизмом находятся на особом контроле профильных министерств.
В отношении данного блогера, думаю, что правоохранительные органы примут правильное решение, самое жесткое", - добавила Жакупова.
Дополнено 10.09.2025, 16.10
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстане также прокомментировала скандальное заявление блогера о детях с аутизмом, передает корреспондент агентства.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка за каждым ребенком сохраняется право на жизнь и полноценное развитие. Эти права действуют независимо от пола, языка, религии, этнического или социального происхождения, состояния здоровья и любых иных обстоятельств, связанных с самим ребенком или его родителями и законными представителями. Высказывания, которые ставят под сомнение право ребенка на защиту или допускают оправдание насилия, недопустимы и противоречат не только закону, но и моральным принципам общества. По данному факту возбуждено уголовное дело", - заявили в ведомстве.
10.09.2025, 09:12 88196
Полиция задержала подозреваемого в нападении на девушку в Алматы
Фото: скриншот из видео в соцсетях
Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях распространилось видео, на котором неизвестный мужчина совершил непристойные действия в отношении девушки, после чего скрылся. В департаменте полиции (ДП) города Алматы прокомментировали инцидент.
Сотрудниками управления полиции Турксибского района личность нарушителя была установлена и он задержан. Им оказался 14-летний житель района. Его родители привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка", - проинформировали в полиции.
По данным ДП, несовершеннолетний поставлен на внутришкольный учет.
Кроме того, материалы по данному факту будут рассмотрены на заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Турксибского района. С подростком и его семьей проведена профилактическая работа, в том числе при участии психолога", - отметили в департаменте.
В полиции подчеркнули, что подобные правонарушения рассматриваются как недопустимые и в отношении несовершеннолетних нарушителей принимаются все предусмотренные законом меры воспитательного и профилактического характера.
