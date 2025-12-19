18.12.2025, 09:03 86631
Самолет Алматы - Бангкок совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине
Фото: Depositphotos
Алматы. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Самолет, выполнявший 18 декабря рейс KC931 по маршруту Алматы - Бангкок, совершил посадку в аэропорту Дели по технической причине, сообщили в пресс-службе авиакомпании Air Astana.
Самолет со 138 пассажирами вылетел из Алматы в 01.00 и приземлился в Дели в 05.51 в штатном режиме. Всем пассажирам предоставляется питание, оформлены временные визы, авиакомпания решает вопрос размещения пассажиров в гостинице. Параллельно готовится резервный борт для продолжения рейса в Бангкок", - проинформировали в авиакомпании.
Отмечается, что открыта горячая линия WhatsApp авиакомпании по номеру: +7 702 702 00 74.
Напомним, 17 декабря сигнал бедствия объявил экипаж самолета Алматы - Астана.
18.12.2025, 20:37 39871
Минздрав опроверг информацию о применении наручников к беременным заключенным
Родовспомогательная помощь беременным, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях, осуществляется в роддомах
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан сообщили, что сведения об использовании наручников в отношении беременных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, во время родов и операций, не соответствует действительности, передает корреспондент агентства.
Родовспомогательная помощь беременным, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях, осуществляется в родильных домах (отделениях). Во время родов и оперативных вмешательств наручники в отношении беременных осужденных не используются. После родов женщины размещаются в палатах, оснащенных разборными средствами охраны, что обеспечивает как их безопасность, так и соблюдение прав и условий содержания", - проинформировали в ведомстве.
Также в министерстве отметили, что совместно с КУИС при поддержке Генеральной прокуратуры улучшена инфраструктура, проведены текущие и капитальные ремонты 55 объектов и запланировано строительство ряда новых врачебных амбулаторий. Внедрены скрининговые осмотры, телемедицинские услуги, что повысило доступность консультаций узких специалистов.
Ранее депутат мажилиса Абзал Куспан заявил об "устойчивой практике пыток" в СИЗО и колониях Казахстана.
18.12.2025, 16:33 59566
Опрос КТ: 80% респондентов не согласны с запретом лечить зубы на пенсионные излишки Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 18 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов не согласны с запретом использовать пенсионные излишки на лечение зубов, передает корреспондент агентства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?"
80% участников опроса ответили: "Не согласен(а), граждане не должны отвечать за чужие незаконные действия", 13% выбрали ответ: "Согласен(а) с решением, зубы лечить не обязательно" и 7% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
На пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
Ранее заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах мажилиса сообщил, что около 200 млрд тенге, незаконно выведенные из ЕНПФ под видом стоматологических услуг, возвращены в фонд не будут.
К гражданам мы претензий не предъявляем, они получили свои деньги, хоть и преждевременно. Но лица, непосредственно занимавшиеся незаконным выводом средств, будут привлечены к уголовной ответственности. В отношении группы лиц уже определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Дело расследуется", - сказал Женис Елемесов.
В начеле октсября Агентство по финансовому мониторингу разыскивает троих подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу свыше 46 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонд. Также недавно был задержан один из трех подозреваемых.
Между тем стоит отметить, что в настоящее время подавляющее большинство законопослушных граждан страдает от последствий незаконных действий группы лиц. Теперь многие люди, особенно пенсионеры, лишились единственного шанса получить качественное стоматологическое лечение. Для некоторых это не вопрос эстетики, а вопрос здоровья.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов.
Данное решение затрагивает конституционные гарантии граждан, закрепленные в статье 29 Конституции Республики Казахстан, а именно право каждого на охрану здоровья и получение доступной медицинской помощи. Кроме того, в соответствии со статьей 26 Конституции и статьей 188 Гражданского кодекса Республики Казахстан, пенсионные накопления являются собственностью граждан, которыми они вправе по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться", - заявил начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ".
По его мнению, приостановление финансирования стоматологических услуг носит коллективно ограничительный характер.
Запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов также прокомментировала врач стоматолог-терапевт Карлыгаш Дуйсен.
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом", - заявила она.
17.12.2025, 14:49 165511
Тимур Турлов назвал информационные вбросы клеветой
Фото: depositphotos.com
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов прокомментировал журналистам информационную ситуацию вокруг компании, передает корреспондент агентства.
На оценочное суждение, в том числе негативное оценочное суждение, люди имеют право. Другое дело, что люди не имеют право (...) заявлять о фактах, которые совершенно не соответствуют действительности, то есть это, как мы знаем, в целом является клеветой (...) В массе публикаций, которые коллеги сделали, в какой- то момент кажется, что, очень сильно увлекшись, почему-то этим вопросом, они допустили, упомянули очень большое количество фактов, которые абсолютно не соответствуют действительности. Но когда кто-то про тебя целенаправленно готовит какую-то компанию, в которую упоминает огромное количество фактов, которые в действительности действительностью не являются… Ну что мы с вами можем делать, что я вообще могу делать? Если про тебя кто-то постоянно пытается, манипулируя на самом деле своими читателями, как мне это часто кажется. Там есть очень много забавных кейсов есть, откровенных попыток манипулирования - и манипулирования регуляторами, и манипулирования в целом", - заявил Тимур Турлов.
При этом он подчеркнул, что Freedom Holding Corp. в этой ситуации намерена действовать исключительно в рамках закона.
Вот именно по фактам клеветы мы постарались собрать абсолютно все доказательства, собрать все документальные подтверждения, и мы хотим действовать просто исключительно в рамках закона. Я повторюсь: не претендую на то, чтобы всем нравиться. Я не претендую на то, чтобы меня кто-то хвалил. Но если люди говорят вещи, которые абсолютно не соответствуют действительности, ну, мы предоставим все соответствующие документы и будем пытаться отстаивать свою точку зрения", - заверил Тимур Турлов.
Кроме того, в компании прокомментировали информацию о Виталии Световом и уточнили, что он не является топ-менеджером Freedom Finance. Также отмечается, что компания еще в феврале 2025 года сделала заявление по данному кейсу.
В Freedom Finance задаются вопросом, почему заявление компании не было использовано в публикациях в соответствии со стандартами журналистской практики.
При этом в СМИ была опубликована информация о том, что якобы он продолжал работать после своего ареста.
Никаких подтверждающих данное утверждение материалов или доказательств не представлено. Информация об отстранении и увольнении Светового в августе 2024 года есть и в официальном заявлении компании, и в заключении об итогах внутренней служебной проверки в материалах дела. Публикуя такие голословные утверждения, КазТАГ распространяет ложные сведения", - заявил адвокат Александр Камендровский.
Также адвокат уточнил, что уголовное дело в отношении бывшего работника Виталия Светового в настоящее время находится в производстве Петропавловского городского суда СКО, подчеркнув, что Freedom Finance признана потерпевшей стороной от действий Виталия Светового и выступает в суде именно в этом статусе.
Что касается сообщений о лицензиях, компания заявила, что публикации о якобы отсутствии у Freedom Finance и FFIN Brokerage Services лицензий для выхода на американскую биржу не соответствуют действительности. В компании подчеркнули, FFIN Brokerage Services имела лицензию международной комиссии по финансовым услугам Белиза (IFSC), что давало право на брокерские операции, включая работу с иностранными ценными бумагами через партнерские отношения с брокерами, имеющими доступ к торгам на американских биржах.
Кроме того, финансовые организации группы официально зарегистрированы и имеют лицензии в своих юрисдикциях. Например, АО "Фридом Финанс" лицензирована Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Freedom Finance Global - комитетом МФЦА по регулированию финансовых услуг AFSA, а Freedom Broker Uzbekistan - Министерством финансов Республики Узбекистан и т.д. Эти лицензии позволяют компаниям вести брокерскую деятельность и работать с иностранными ценными бумагами.
Также в публикациях сообщалось, что якобы никто из вкладчиков не был в прибыли. Между тем на различных интернет-ресурсах представители компании часто озвучивают статистику по инвестиционным идеям. Например, в публикации optimism.kz директор департамента финансового анализа Freedom Broker Ерлан Абдикаримов заявил, что в прошлом году аналитики усилили работу над активными, то есть краткосрочными, перспективными инвестиционными идеями с потенциалом роста дохода на фондовом рынке. Аналитики стремились повысить их частоту и эффективность, и в целом им это удалось: статистика по инвестиционным идеям, представленным департаментом в 2024 году, демонстрирует среднюю доходность в 28,5%, а общее количество сгенерированных идей - 734.
Напомним, КазТАГ опубликовал ряд материалов о Freedom Holding Corp. В компании считают, публикации КазТАГ носят односторонний негативный характер и в совокупности формируют негативное общественное мнение относительно Freedom Finance и Тимура Турлова без представления достоверных доказательств приведенных утверждений. Позже полиция завела уголовное дело на генерального директора КазТАГа Асета Матаева и главного редактора Амира Касенова.
17.12.2025, 13:42 170551
МВД предупредило о нарушениях использования пиротехники: будет применен весь арсенал Адмкодекса
Фото: Depositphotos
Астана. 17 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса заместитель министра внутренних дел Казахстана Санжар Адилов разъяснил, какую пиротехнику можно использовать, а за какую грозит ответственность, передает корреспондент агентства.
Что касается небольших фейерверков, которые не нарушают дворовую чистоту и не опасны для других граждан, - в этом мы не видим абсолютно никаких препятствий. Однако есть запрещенные петарды, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье и имущество граждан, а также которые загрязняют дворы. За их использование будут применять весь арсенал Административного кодекса. Там предусмотрена целая палитра статей, и в зависимости от конкретного деяния они будут применяться на практике", - предупредил Адилов.
С 1 декабря 2025 года МЧС и МВД проводят масштабную профилактическую кампанию, направленную на повышение уровня безопасности. В рамках акции "Пиротехника", направленной на предупреждение пожаров и травматизма при использовании пиротехнических изделий, запланированы совместные рейды по местам хранения и реализации пиротехники.
Напомним, в прошлогодние новогодние праздники от использования пиротехники пострадали более 60 человек.
Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
16.12.2025, 11:22 262591
День независимости отмечают в Казахстане
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня казахстанцы отмечают государственный праздник - День независимости Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня поздравил соотечественников с праздником, сообщает Акорда.
Этот праздник имеет особое значение для нашего народа, который сделал добровольный и окончательный выбор в пользу суверенного пути развития Казахстана. Независимость превыше всего! Твердо следовать этому принципу - наша историческая ответственность перед прошлыми и будущими поколениями. Благодаря единству, взаимной поддержке и созидательному труду граждан, стабильности и согласию в обществе Казахстан достиг заметных успехов в деле укрепления Независимости", - заявил глава государства.
Он отметил, что весь мир вокруг стремительно меняется, вступая в новую историческую эпоху, наполненную сложными вызовами, но и новыми возможностями.
В этих условиях мы, будучи молодой и прогрессивной нацией, должны с оптимизмом и надеждой смотреть вперед, сплотиться и трудиться, чтобы усилить конкурентоспособность и авторитет нашей страны на глобальной арене, превратить Казахстан в процветающее государство. Уверен, реализуемые ныне масштабные реформы приведут нас к успеху. Неуклонно придерживаясь стратегического курса на всестороннюю модернизацию, мы построим справедливый, сильный, чистый, безопасный Казахстан. Желаю всем вам счастья, благополучия и успехов! Пусть будет вечной наша священная Независимость!" - добавил лидер Казахстана.
Ранее редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравила граждан Республики Казахстан с Днем независимости.
16.12.2025, 07:00 289486
С Днем независимости Республики Казахстан!
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Редакция информационного агентства Kazakhstan Today поздравляет граждан Республики Казахстан с Днем независимости - главным государственным праздником страны!
Этот день является символом свободы, суверенитета и исторического выбора народа Казахстана. За годы независимости Казахстан утвердился как мирное, стабильное и уважаемое государство, уверенно отстаивающее свои национальные интересы на международной арене.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, согласия и уверенности в завтрашнем дне! Пусть труд каждого гражданина способствует процветанию страны, а в каждом доме царят благополучие и взаимопонимание.
15.12.2025, 20:22 320796
В МВД рассказали о самых распространенных видах мошенничества
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники используют разные методы, в том числе социальную инженерию, подмену номеров и фальшивые интернет-ресурсы. Министерство внутренних дел РК представило список наиболее распространенных видов мошенничества, передает корреспондент агентства.
Телефонное и интернет-мошенничество. Мошенники представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или государственных учреждений и под предлогом "подозрительных операций" убеждают граждан сообщать SMS-коды, данные банковских карт или самостоятельно переводить деньги.
Фишинговые сообщения. Гражданам направляются SMS и электронные письма якобы от служб доставки, коммунальных организаций, управляющих компаний или банков. Переход по ссылкам в сообщениях приводит к утечке личных и финансовых данных.
Мошенничество через мессенджеры. В WhatsApp и Telegram создаются фейковые аккаунты от имени руководителей, коллег или родственников. Под предлогом "срочной ситуации" мошенники просят перевести деньги или передать реквизиты.
Ложные инвестиции и финансовые пирамиды. Под видом вложений в криптовалюту, ценные бумаги или онлайн-проекты гражданам обещают быстрый доход. После внесения средств связь с "инвесторами" прекращается.
Мошенничество при онлайн-покупках. Распространены случаи предоплаты за несуществующие товары и услуги, аренду жилья или продажу автомобилей. После получения денег продавцы перестают выходить на связь.
Использование персональных данных. Мошенники оформляют кредиты и микрозаймы на третьих лиц, используя незаконно полученные данные удостоверений личности и ИИН.
Сотрудники банков и государственных органов не запрашивают по телефону коды подтверждения и данные банковских карт. При возникновении сомнений рекомендуется прекратить разговор и самостоятельно обратиться в официальные службы", - напомнили в полиции.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
15.12.2025, 18:32 295926
Новый авиамаршрут соединил Казахстан и Таиланд
Фото: Depositphotos
Шымкент. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 15 декабря этого года казахстанская авиакомпания SCAT запускает новый маршрут в Таиланд по направлению Шымкент - Бангкок, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
Рейсы будут выполняться с частотой 2 раза в неделю (по понедельникам и четвергам) на воздушных судах типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737-800", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о запуске прямого авиарейса из Алматы в Чэнду.
